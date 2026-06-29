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29 de junio de 2026 a la - 14:23

La Universidad Interamericana abre convocatoria para futuros médicos, en Pedro Juan Caballero

La Universidad Interamericana fortalece su liderazgo académico con la habilitación oficial de Medicina y una propuesta educativa alineada con estándares nacionales e internacionales.
La Universidad Interamericana fortalece su liderazgo académico con la habilitación oficial de Medicina y una propuesta educativa alineada con estándares nacionales e internacionales.

Con el respaldo de la Ley 4200/2010 y una imponente infraestructura tecnológica, la Universidad Interamericana marca un hito en la educación médica del Mercosur bajo estrictos estándares de calidad y rigor científico.

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La educación superior en el norte del país vive una transformación sin precedentes.

La Universidad Interamericana, creada y respaldada por la Ley de la Nación N° 4200/2010, consolida su posición como el referente académico más sólido de la frontera, con la habilitación oficial de su carrera de Medicina en la Sede Central de Pedro Juan Caballero, en estricta consonancia con las normativas del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), bajo la Resolución N° 178/2026.

El rector de la Universidad Interamericana, Dr. Miguel Darío Cáceres, durante el anuncio oficial de la carrera de Medicina, en su Sede Central de Pedro Juan Caballero.
El rector de la Universidad Interamericana, Dr. Miguel Darío Cáceres, durante el anuncio oficial de la carrera de Medicina, en su Sede Central de Pedro Juan Caballero.

Bajo la conducción estratégica del rector, Dr. Miguel Darío Cáceres, la institución responde a una masiva demanda formativa del Mercosur elevando la vara de la excelencia científica y ética en el área de la salud.

"Educación de calidad sin fronteras es nuestra premisa, y este proyecto médico materializa un modelo de conducción enfocado en la mejora continua“, destacan las autoridades institucionales.

Infraestructura de vanguardia

La Universidad Interamericana ha incorporado y optimizado los complejos laboratorios disciplinares y tecnologías pedagógicas avanzadas, garantizando un estándar internacional acorde a los tiempos actuales.

La propuesta operativa de la universidad destaca por una distribución geográfica dual y optimizada en Pedro Juan Caballero.

Directivos de la Universidad Interamericana valoran la apuesta de la institución en formar profesionales preparados para los desafíos de la salud.
Directivos de la Universidad Interamericana valoran la apuesta de la institución en formar profesionales preparados para los desafíos de la salud.

Por un lado, el Rectorado se erige sobre la calle Natalicio Talavera, albergando las clases prácticas de Anatopatología e Histología junto al resguardo estricto de legajos académicos.

Por el otro, el moderno Centro Tecnológico, sobre la calle Cerro León, funciona como la sede académico-operativa, equipada con laboratorios integrados de microscopía, plataformas de simulación médica avanzada y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

La apertura de la carrera de Medicina posiciona a Pedro Juan Caballero como un nuevo centro estratégico para la formación médica en la región fronteriza y el Mercosur.
La apertura de la carrera de Medicina posiciona a Pedro Juan Caballero como un nuevo centro estratégico para la formación médica en la región fronteriza y el Mercosur.

Un elemento clave que garantiza la seguridad y la tranquilidad de los estudiantes y sus familias es el riguroso blindaje jurídico de sus prácticas formativas.

La universidad cuenta con un reglamento propio y autónomo que regula de forma taxativa el Ciclo Clínico y el Internado Rotatorio en los centros asistenciales bajo convenios, previniendo riesgos de saturación y garantizando un acompañamiento docente personalizado con tutores médicos de primer nivel.

El modelo médico de la Universidad Interamericana abre sus puertas en la frontera seca

La Universidad Interamericana anuncia la apertura de inscripciones para su carrera de Medicina correspondiente al ciclo de agosto de 2026.

El objetivo de la institución es formar médicos con una marcada actitud crítica e investigadora, capacidad de autoaprendizaje y un profundo compromiso con el bienestar comunitario y el perfil epidemiológico regional.

Con inscripciones abiertas para agosto de 2026, la institución invita a una nueva generación de estudiantes a formarse en un entorno académico moderno, seguro y altamente especializado.
Con inscripciones abiertas para agosto de 2026, la institución invita a una nueva generación de estudiantes a formarse en un entorno académico moderno, seguro y altamente especializado.

Para lograrlo, los estudiantes cuentan con un plantel docente altamente calificado, programas estables de extensión universitaria y responsabilidad social sanitaria, y herramientas de internacionalización en casa, como convenios de cooperación científica binacional con instituciones del Paraguay y Brasil.

Más info en https://interamericana.edu.py/.