La Universidad Interamericana abre convocatoria para futuros médicos, en Pedro Juan Caballero

La educación superior en el norte del país vive una transformación sin precedentes.

La Universidad Interamericana, creada y respaldada por la Ley de la Nación N° 4200/2010, consolida su posición como el referente académico más sólido de la frontera, con la habilitación oficial de su carrera de Medicina en la Sede Central de Pedro Juan Caballero, en estricta consonancia con las normativas del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), bajo la Resolución N° 178/2026.

Bajo la conducción estratégica del rector, Dr. Miguel Darío Cáceres, la institución responde a una masiva demanda formativa del Mercosur elevando la vara de la excelencia científica y ética en el área de la salud.

"Educación de calidad sin fronteras es nuestra premisa, y este proyecto médico materializa un modelo de conducción enfocado en la mejora continua“, destacan las autoridades institucionales.

Infraestructura de vanguardia

La Universidad Interamericana ha incorporado y optimizado los complejos laboratorios disciplinares y tecnologías pedagógicas avanzadas, garantizando un estándar internacional acorde a los tiempos actuales.

La propuesta operativa de la universidad destaca por una distribución geográfica dual y optimizada en Pedro Juan Caballero.

Por un lado, el Rectorado se erige sobre la calle Natalicio Talavera, albergando las clases prácticas de Anatopatología e Histología junto al resguardo estricto de legajos académicos.

Por el otro, el moderno Centro Tecnológico, sobre la calle Cerro León, funciona como la sede académico-operativa, equipada con laboratorios integrados de microscopía, plataformas de simulación médica avanzada y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

Un elemento clave que garantiza la seguridad y la tranquilidad de los estudiantes y sus familias es el riguroso blindaje jurídico de sus prácticas formativas.

La universidad cuenta con un reglamento propio y autónomo que regula de forma taxativa el Ciclo Clínico y el Internado Rotatorio en los centros asistenciales bajo convenios, previniendo riesgos de saturación y garantizando un acompañamiento docente personalizado con tutores médicos de primer nivel.

El modelo médico de la Universidad Interamericana abre sus puertas en la frontera seca

La Universidad Interamericana anuncia la apertura de inscripciones para su carrera de Medicina correspondiente al ciclo de agosto de 2026.

El objetivo de la institución es formar médicos con una marcada actitud crítica e investigadora, capacidad de autoaprendizaje y un profundo compromiso con el bienestar comunitario y el perfil epidemiológico regional.

Para lograrlo, los estudiantes cuentan con un plantel docente altamente calificado, programas estables de extensión universitaria y responsabilidad social sanitaria, y herramientas de internacionalización en casa, como convenios de cooperación científica binacional con instituciones del Paraguay y Brasil.

Más info en https://interamericana.edu.py/.