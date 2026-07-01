La posventa no cierra una venta. Empieza la próxima

Después de meses de prospección, reuniones, propuestas, ajustes de precio y seguimiento, el contrato se firma. El cliente paga. Y entonces... silencio. El equipo comercial ya está mirando el próximo objetivo. El cliente, en cambio, empieza a preguntarse si tomó la decisión correcta.

El error que parece éxito

La lógica tradicional de ventas está diseñada para cerrar. Todo el sistema, incentivos, reportes, reuniones de seguimiento, gira en torno a una pregunta: ¿cuánto vendiste? Y no está mal. El problema es que esa misma lógica deja un vacío enorme en lo que viene después.

En mercados B2B, donde los ciclos de venta son largos, las relaciones son complejas y los montos son significativos, perder un cliente no es solo perder una factura. Es perder todo lo que se invirtió en conseguirlo, más el costo de reemplazarlo, más las referencias que ese cliente hubiera generado si la experiencia hubiera sido buena.

Según diversas investigaciones sobre comportamiento del consumidor B2B, conseguir un cliente nuevo puede costar entre cinco y siete veces más que retener uno existente. Sin embargo, la mayoría de presupuestos comerciales siguen apuntando, casi exclusivamente, a la adquisición.

La posventa no es un departamento. Es mentalidad.

Cuando hablo de posventa no me refiero a tener un área de soporte que responde tickets. Me refiero a algo más estratégico: la capacidad de seguir siendo relevante para el cliente después de que el entusiasmo inicial del cierre se enfría.

¿Qué significa? Significa anticiparse antes de que el cliente tenga que llamar para quejarse. Significa dar la cara cuando algo sale mal, en lugar de esconderse detrás de los procesos. Significa celebrar junto al cliente cuando los resultados funcionan. Significa estar presente, incluso cuando no hay una nueva factura de por medio.

Eso no es altruismo. Es la inversión más rentable que puede hacer una empresa.

El mejor vendedor que no tiene cargo comercial

En los negocios que más crecen, hay un patrón que se repite. Gran parte de sus nuevos clientes no vienen de campañas ni de prospección en frío. Vienen de recomendaciones. De ese cliente que en una reunión dice “trabajen con ellos, responden”. De ese director general que menciona tu nombre cuando otro le pregunta quién les resuelve determinado problema.

Ese cliente que habla bien de tu empresa cuando vos no estás presente vale más que cualquier campaña de marketing. Y ese cliente no se construye con un buen producto solamente. Se construye con experiencia, con cumplimiento, con honestidad en momentos difíciles y con la sensación de que en el otro lado hay personas que se involucran.

En mercados como el paraguayo, donde los círculos empresariales son relativamente pequeños y la reputación viaja rápido, esto se multiplica. Una mala experiencia no se queda en un cliente. Se convierte en una historia que circula. Y una buena experiencia, también.

Diferenciación real

Hoy, en casi cualquier industria, los productos y servicios se parecen cada vez más. Los precios se ajustan. Las propuestas convergen. La tecnología se democratiza. En ese contexto, la diferencia competitiva sostenible raramente está en lo que vendés. Está en cómo acompañás después de vender.

La posventa bien ejecutada genera algo que ningún descuento puede comprar: confianza. Y la confianza genera permanencia, recompra y expansión de negocio dentro del mismo cliente. Un cliente que confía no solo renueva. Empieza a consultarte antes de tomar decisiones. Te abre puertas.

Eso es lo que yo llamo convertir una venta en una cuenta.

El cambio que pocas empresas se animan a hacer

Cambiar esta mentalidad requiere más que buenas intenciones. Requiere que la posventa deje de ser responsabilidad exclusiva de operaciones o soporte, y empiece a ser parte del ADN comercial de la empresa. Requiere medir no solo cuánto se vende, sino cuánto se retiene, cuánto crece cada cuenta y cuántos clientes activos están generando referencias.

Requiere entender que vender puede abrir una puerta. Pero es la posventa la que hace que esa puerta nunca se cierre.

(*) Director Comercial de Mambo Business Technology y Selective Retail Execution