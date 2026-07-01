La puerta abierta: por qué la IA es la mejor noticia para tu empresa (si cerrás con llave)

Hace unos años, hablar de inteligencia artificial (IA) en una empresa paraguaya sonaba a ciencia ficción o a presupuestos de multinacional. Hoy, esa conversación cambió por completo. La IA está al alcance de un clic y reconfigura la manera en que trabajamos, vendemos y competimos. La pregunta ya no es si debemos usarla, sino si estamos listos para hacerlo sin dejar la puerta abierta a los riesgos.

Las oportunidades son reales y tangibles para organizaciones de todos los tamaños. Imaginá atender clientes las 24 horas, analizar tendencias de mercado en minutos o detectar fallas operativas antes de que cuesten dinero. Una pyme en Asunción puede hoy competir con empresas de Buenos Aires o São Paulo porque la IA nivela la cancha, democratizando el acceso a herramientas que antes eran exclusivas de corporaciones con presupuestos millonarios.

En Paraguay, donde la agilidad y el ingenio son ventajas naturales, la tecnología llega como una aliada estratégica. Desde el agro hasta los servicios financieros, quienes la adoptan ya ven resultados concretos: menos tiempo en tareas repetitivas y más espacio para la estrategia y las relaciones humanas que realmente importan. Es el equivalente a contar con un asistente que no duerme, no se cansa y procesa información a una velocidad exponencial.

Pero, y aquí radica el punto que no podemos ignorar, toda esta potencia requiere protección. Implementar IA sin una base sólida de ciberseguridad es como instalar una caja fuerte de lujo y dejar la llave pegada en la puerta. Los ciberdelincuentes también evolucionan y las herramientas inteligentes pueden convertirse en vulnerabilidades si no se configuran bien. Un solo incidente digital no solo expone datos; destruye la confianza que tomó años construir con el cliente.

La buena noticia es que la ciberseguridad no es un freno para la innovación; es el permiso para innovar con tranquilidad. No hablamos de sistemas complejos e indescifrables, sino de decisiones prácticas y cultura interna: definir quién accede a qué información, actualizar políticas de contraseñas, evaluar qué herramientas usamos y capacitar al equipo para reconocer un engaño digital antes de que ocurra.

Afortunadamente, el ecosistema local se está fortaleciendo para responder a este desafío. Un hito clave es el desembarco de Sangfor Technologies en Paraguay, una compañía global que llega para disponibilizar todo su portafolio de soluciones corporativas de ciberseguridad e infraestructura en la nube. Su presencia en el país facilita que las empresas locales, sin importar su escala, accedan a herramientas de protección de última generación diseñadas específicamente para blindar la transformación digital y asegurar la continuidad del negocio de manera eficiente.

Para el empresario paraguayo, esto representa una invitación concreta. El camino ideal es empezar pequeño, pero empezar seguro. Probar herramientas en procesos específicos y con los resguardos adecuados genera el aprendizaje necesario para expandir su uso. Los riesgos se gestionan; la oportunidad, si se pierde, cuesta el doble recuperarla.

La inteligencia artificial no es una promesa lejana, es la realidad del presente. Con los cuidados de rigor y los aliados estratégicos correctos, se convertirá en el impulso definitivo para llevar a tu empresa al siguiente nivel. La puerta al futuro está abierta; solo asegurate de cerrarla bien detrás tuyo.

*Experto en IA y ciberseguridad.