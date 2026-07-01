Motorola apuesta por una tecnología más inteligente, elegante y conectada

Bajo esa visión, Motorola presenta una de las renovaciones más ambiciosas de su portafolio, incorporando nuevos smartphones, accesorios inteligentes y productos conectados que amplían su ecosistema tecnológico.

La propuesta combina innovación, inteligencia artificial, diseño premium y rendimiento para responder a distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan productividad y creatividad hasta aquellos que valoran la moda, el entretenimiento y la movilidad.

La familia razr sigue evolucionando

Los grandes protagonistas de esta nueva generación son los nuevos integrantes de la familia razr: el motorola razr fold, el motorola razr 70 ultra y el motorola razr 70.

El motorola razr fold es el primer plegable tipo libro de la línea razr.

Diseñado para potenciar la productividad y la creatividad, ofrece una experiencia multitarea avanzada gracias a su doble pantalla y a interfaces adaptables que permiten trabajar, crear y consumir contenido de manera más cómoda.

Además, destaca por contar con el sistema de cámaras mejor valorado del segmento de los plegables a nivel mundial según DXOMARK y por incorporar la plataforma Snapdragon 8 Gen 5, que impulsa funciones de inteligencia artificial destinadas a optimizar la productividad, la organización y la fotografía inteligente.

Por su parte, el motorola razr 70 ultra lleva la experiencia premium a un nuevo nivel.

Su pantalla externa de 4 pulgadas, combinada con una espectacular pantalla interna AMOLED de 7 pulgadas, ofrece imágenes vibrantes, colores intensos y un brillo excepcional.

A esto se suma un avanzado sistema fotográfico de 50 megapíxeles, procesador Snapdragon 8 Elite, batería de larga duración y una construcción reforzada con Gorilla Glass Ceramic.

El motorola razr 70, en tanto, acerca la experiencia plegable a un público más amplio sin renunciar a prestaciones destacadas.

Combina diseño elegante, cámaras de alta resolución, pantalla AMOLED, audio Dolby y una autonomía que supera las 36 horas de uso.

Diseño como elemento de identidad

Motorola también decidió llevar el diseño a otro nivel con el lanzamiento del motorola edge 70 pro, el primer dispositivo desarrollado bajo el nuevo concepto Collections by Motorola.

La propuesta busca convertir al smartphone en un objeto de expresión personal mediante el uso de texturas sensoriales, materiales refinados y colores cuidadosamente seleccionados.

El resultado es un equipo que no solo sobresale por su estética, sino también por su rendimiento.

Entre sus principales atributos se encuentran un sistema de cuatro cámaras de 50 MP, teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5 aumentos, pantalla AMOLED de 144 Hz, batería de 6500 mAh y funciones potenciadas por inteligencia artificial a través de moto ai.

Además, el dispositivo incorpora criterios de sostenibilidad mediante el uso de materiales reciclados y procesos orientados a reducir la huella ambiental.

Tecnología y pasión futbolera

Pensando en los fanáticos del deporte más popular del planeta, Motorola presentó la FIFA World Cup 26 Collection, una edición especial que fusiona tecnología y coleccionismo.

La colección incluye versiones exclusivas del motorola razr fold y del motorola edge 70 fusion, ambos con detalles premium chapados en oro de 24 quilates y diseños inspirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más que simples dispositivos, se trata de piezas de colección que celebran la pasión por el fútbol a través de un diseño distintivo y exclusivo.

Un ecosistema que va más allá del smartphone

La estrategia de Motorola ya no gira únicamente alrededor del teléfono móvil.

La compañía continúa fortaleciendo su ecosistema con la expansión de la familia moto things, integrada por dispositivos diseñados para trabajar de manera complementaria.

Entre las novedades destaca el moto sound flow, el primer altavoz portátil de Motorola desarrollado con tecnología Sound by Bose.

Su propuesta combina conectividad Wi-Fi, Bluetooth y UWB, batería de larga duración y una experiencia de sonido envolvente pensada para acompañar cualquier actividad.

También llegan los nuevos moto buds 2 y moto buds 2 plus, auriculares inalámbricos que incorporan cancelación de ruido, inteligencia artificial, conectividad avanzada y una autonomía pensada tanto para el entretenimiento como para la productividad.

La versión moto buds 2 plus suma además una edición especial decorada con cristales Swarovski, integrándose a la exclusiva Brilliant Collection.

Otro de los lanzamientos destacados es el moto watch powered by Polar, un smartwatch que combina un diseño clásico con avanzadas funciones de bienestar y monitoreo físico desarrolladas junto a la reconocida firma especializada en tecnología deportiva.

Por su parte, el moto tag 2 permite localizar objetos con gran precisión gracias a la tecnología UWB y a su integración con Google Find Hub, ofreciendo además una autonomía superior a los 500 días.

La serie moto g también se renueva

La nueva generación alcanza igualmente a la familia moto g con la llegada del moto g max y el moto g47.

El moto g max incorpora la mejor cámara de la historia de esta línea gracias a un sensor de 200 megapíxeles capaz de capturar imágenes con un nivel de detalle sobresaliente.

A ello suma una pantalla AMOLED de alto brillo, resistencia certificada contra agua, polvo y golpes, así como un sistema de audio significativamente mejorado.

Mientras tanto, el moto g47 apuesta por un equilibrio entre rendimiento, fotografía y conectividad.

Su cámara principal Sony LYTIA de 50 MP, la conectividad 5G, la pantalla Full HD+ de 120 Hz y el audio Dolby Atmos lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan una experiencia completa para el día a día.

Una visión de futuro

Con esta amplia renovación, Motorola deja en claro que su visión del futuro va mucho más allá de fabricar smartphones.

La compañía apuesta por construir un ecosistema donde la inteligencia artificial, el diseño, la conectividad y la personalización convivan de manera natural.

La nueva generación de dispositivos refleja precisamente esa filosofía: tecnología que responde a las exigencias de rendimiento y durabilidad, que acompañan el estilo de vida, las pasiones y la identidad de cada usuario.

Motorola busca diferenciarse ofreciendo experiencias integradas que conectan innovación, diseño y funcionalidad en cada detalle.

Más detalles en https://www.motorola.com.py/.