Huawei en la arquitectura y desarrollo de la conectividad en el Paraguay

Para entender esta transformación y cómo Paraguay ha logrado ganar relevancia en el escenario tecnológico global, es necesario observar la evolución de las telecomunicaciones, desde la consolidación del 2G hasta la inminente expansión del 5G.

En ese proceso, Huawei desempeñó un rol fundamental en el desarrollo de la infraestructura que hace posible la hiperconectividad actual.

La hiperconectividad de datos

La historia de las telecomunicaciones en Paraguay no puede entenderse sin analizar la huella de los proveedores de infraestructura que, desde el silencio de las radiobases, han permitido el salto de la voz analógica a la hiperconectividad de datos.

En este ecosistema, Huawei ha jugado un rol de arquitecto silencioso durante casi dos décadas, atravesando todas las etapas de la evolución del espectro, desde la consolidación del 2G hasta la actual antesala del 5G.

La incursión Huawei en suelo guaraní comenzó hace más de 18 años, un periodo en el que la telefonía móvil aún se centraba primordialmente en la transmisión de voz.

El hito fundacional se dio con Vox, el primer cliente de la compañía en el país, con la que se inició un proyecto crítico de modernización de equipos para la red móvil 2G.

Escalada tecnológica progresiva

Para 2008, la compañía ya escalaba hacia la tercera generación (3G), ejecutando su primer proyecto en este estándar que introdujo las primeras terminales móviles con capacidad de datos real en el mercado local.

Esta etapa culminó con la apertura de su oficina oficial en 2009, buscando ofrecer un soporte local más eficiente y cercano a los operadores.

A partir de 2014, la relación de Huawei con el mercado paraguayo entró en una fase de “cooperación total” con los principales operadores.

Esto se tradujo en 2015 en el despliegue masivo de la tecnología 4G/LTE, un salto cualitativo que permitió a la población acceder a velocidades de navegación antes reservadas para conexiones fijas.

La empresa se ha consolidado como un aliado estratégico para las operadoras de telecomunicaciones, proporcionando tecnología clave para la expansión de la cobertura LTE.

Asimismo, para superar los desafíos de infraestructura en zonas remotas y garantizar la conectividad en áreas sin acceso a la red eléctrica, implementó soluciones integrales alimentadas por energía solar, asegurando así un servicio continuo, eficiente y sostenible.

No obstante, la infraestructura no se limitó al aire. En 2018, su poyo fue crucial para la transición a Fibra Óptica, y lideró el despliegue masivo de la tecnología FTTH (fibra hasta el hogar), fundamental para la estabilidad del internet residencial y corporativo, dando la posibilidad a más de 1 millón de hogares paraguayos de conectarse a internet de alta velocidad.

Todos estos avances reflejan el papel estratégico en la transformación digital del Paraguay, contribuyendo al desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones más robusta, inclusiva y sostenible.

Desde la expansión de la cobertura móvil en zonas urbanas y rurales hasta el despliegue masivo de fibra óptica, el aporte de Huawei ha sido determinante para reducir brechas de conectividad, impulsar la digitalización del país y sentar las bases tecnológicas necesarias para la adopción de nuevas generaciones de redes y servicios digitales.