Límite de tasas: ¿Hasta cuanto me podrán cobrar de interés los bancos este mes?

La Superintendencia de Bancos (SIB), dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), comunicó que para el presente mes de julio, los límites máximos , a partir de los cuales la tasa de interés activa es considerada usuraria, será del 27,04% para operaciones en moneda local. El límite de la tasa de interés establecido este mes es levemente inferior con respecto al mes anterior (junio) cuando la tasa tope llegó a 27,11%, para los préstamos en guaraníes, y aun se encuentra por debajo del límite que estaba vigente hace un año atrás del 28,01%.

Por otra parte, la banca matriz también publicó los límites para préstamos en moneda extranjera, que no podrán exceder de 11,24% en este mes de julio. El límite para préstamos en moneda extranjera es superior al vigente en este mes de 11,20%, de acuerdo con el reporte de la banca matriz.

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Impacto de la rebaja de tasa de política monetaria

Los límites para las tasas de interés se mantienen casi en niveles estables, lo que responde justamente a la normalización de la tasa referencial o de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del ente monetario, que se encuentra actualmente en 5,50% tras dos rebajas consecutivas a inicios del año por parte del Banco Central.

Se espera, no obstante que dichas rebajas en la tasa de política monetaria de este año, en adelante también pueda trasladarse ese efecto en las tasas del mercado con créditos más accesibles para el público.

Se considerarán tasas de interés usurarias a las tasas compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los bancos y financieras sobre créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos.

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Tasa activa por debajo del tope

No obstante, la tasa activa (de préstamos) se mantienen muy por debajo del límite establecido por el BCP, en alrededor del 16% para créditos en guaraníes y en 7,84% para préstamos en dólares.

Los créditos de consumoen guaraníes presentan las tasas más altas, cerca del 23%, mientras que los préstamos comerciales presentaron un promedio de 13%, los préstamos de vivienda se cotizan en cerca del 10% y los de desarrollo dentro de un rango medio del 11%, según se extrae del reporte de indicadores financieros.