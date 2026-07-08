Con seis clínicas comunitarias y simulación de alta fidelidad, la Universidad Interamericana impulsa la nueva generación de médicos

En el ámbito de la educación médica contemporánea, la práctica temprana y el compromiso con el entorno social marcan la diferencia en la excelencia de los futuros profesionales.

Bajo esta premisa, la Carrera de Medicina de la Universidad Interamericana viene liderando un despliegue sin precedentes en la región de Amambay, poniendo a disposición de sus estudiantes tecnología de vanguardia y un sólido sistema de atención comunitaria.

Alianza estratégica y medicina con impacto social

Uno de los pilares más destacados de la institución es su fuerte vinculación con la comunidad.

Actualmente, la Universidad Interamericana cuenta con seis clínicas estratégicamente distribuidas en los barrios periféricos de Pedro Juan Caballero, garantizando el acceso a la salud en zonas clave.

Entre estos centros asistenciales destacan valiosos acuerdos interinstitucionales que potencian el alcance de la atención:

Policlínico: Fruto de un convenio estratégico con la Policía Nacional, brindando un espacio de asistencia y aprendizaje mutuo.

Clínica Frutos del Cielo: Un centro que opera bajo un convenio directo con la XIII Región Sanitaria, la Asociación Frutos del Cielo – Hogar de Niños, integrando a la universidad de manera formal en la red de salud pública del país, enfocados en la Responsabilidad Social Universitaria.

En estos campos de práctica, los alumnos de los diversos semestres se encuentran orientados permanentemente por un cuerpo docente altamente calificado, integrado por médicos especialistas y subespecialistas, garantizando una transferencia de conocimiento con los más rigurosos estándares de calidad.

Tecnología de vanguardia: Simulación clínica desde el primer día

Paralelamente a la experiencia en terreno, la universidad ha realizado una fuerte inversión en su Centro de Simulación Clínica - CSC.

Este espacio se erige como uno de los más avanzados de la región, equipado con simuladores de última generación diseñados para el entrenamiento en habilidades básicas y el desarrollo de prácticas de alta fidelidad.

El Centro de Simulación Clínica - CSC está minuciosamente sectorizado con todas las áreas requeridas para replicar con absoluta precisión el entorno hospitalario real.

Esta metodología permite que el estudiante, desde el primer semestre de la carrera, se familiarice con la seguridad del paciente, el razonamiento clínico y la toma de decisiones en un ambiente seguro y controlado antes de interactuar con pacientes reales.

Con estas iniciativas, la Universidad Interamericana no solo cumple de manera estricta con las exigencias normativas de los órganos de control como el CONES y la ANEAES, sino que reafirma su misión de formar médicos científicos, humanos y profundamente conectados con la realidad de su comunidad.

Presencia institucional en seis clínicas

Con el compromiso de brindar una atención eficiente, cercana y de calidad a sus beneficiarios, la universidad cuenta con funcionarios distribuidos estratégicamente en las seis clínicas de la institución, asegurando la cobertura de los servicios asistenciales, administrativos y de apoyo.

Dotación de personal por centro asistencial

📍 Clínica Central Interamericana 1

82 docentes – Médicos de diferentes especialidades

12 médicos de apoyo

2 enfermeras

3 funcionarios de Atención al Docente

1 Analista del CSM

1 Analista de Clínicas

3 funcionarios de Seguridad

7 personal de Limpieza

1 personal de Farmacia

2 recepcionistas

📍 Clínica Médica 2 Interamericana

8 docentes – Médicos

1 coordinador

1 enfermera

1 funcionario de Seguridad

1 recepcionista

1 funcionario de Atención al docente

📍 Clínica Médica 3 Interamericana

12 docentes - Médicos

1 coordinador

1 recepcionista

2 personal de Limpieza

1 enfermera

1 guardia de Seguridad

1 funcionario de Atención al docente

📍 Clínica Médica 4 Interamericana

6 docentes - Médicos

1 coordinador

1 recepcionista

1 personal de Limpieza

1 funcionario de Seguridad

1 personal de Enfermería

1 funcionario de Atención al docente

📍 Policlínico - Dispensario

1 coordinador

4 docentes - Médicos

1 enfermero

1 recepcionista

1 personal de Limpieza

📍 Clínica Frutos del Cielo

La Clínica Frutos del Cielo opera mediante un convenio de cooperación con la XIII Región Sanitaria, fortaleciendo el acceso a los servicios de salud y la atención a los beneficiarios de la institución.

1 médico

1 enfermera

En total, la institución cuenta con presencia permanente de funcionarios en sus seis centros asistenciales, integrando equipos multidisciplinarios conformados por 112 médicos docentes, personal de enfermería, coordinación, atención al docente, recepción, farmacia, seguridad, limpieza y áreas técnicas especializadas.

Esta estructura fortalece la capacidad de respuesta y garantiza una atención integral, eficiente y humanizada para todos en la comunidad.

Además de garantizar una atención integral y de calidad a sus beneficiarios, la presencia de funcionarios en las clínicas y centros asistenciales representa una importante fuente de trabajo para numerosas familias.

Actualmente, la institución cuenta con un equipo multidisciplinario distribuido entre la Clínica Central, las Clínicas Médicas 2, 3 y 4, la Clínica Frutos del Cielo y el Policlínico–Dispensario, conformado por 112 médicos docentes y 54 funcionarios de apoyo, incluyendo personal de enfermería, coordinación, recepción, atención al docente, farmacia, seguridad, limpieza y áreas técnicas especializadas.

Esta estructura no solo fortalece la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios brindados, sino que también contribuye al desarrollo económico y social de la comunidad, al generar empleo directo para 166 trabajadores, cuyos ingresos benefician y sostienen a numerosas familias.

De esta manera, la Universidad Interamericana cumple una doble función: brindar atención a sus beneficiarios y constituirse en un motor de oportunidades laborales y bienestar para la sociedad.

Cabe destacar que la Clínica Frutos del Cielo funciona en el marco de un convenio interinstitucional con la XIII Región Sanitaria, lo que permite ampliar la cobertura de los servicios de salud y fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones en beneficio de la comunidad.

Esta alianza brinda una atención accesible, eficiente y de calidad a los usuarios.

Más info en https://interamericana.edu.py/.