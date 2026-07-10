De los primeros servidores a la inteligencia artificial: cuatro décadas de Datasystems

Cuando Datasystems inició sus operaciones en 1986, Paraguay todavía no conocía internet. Las empresas procesaban su información con sistemas limitados y la digitalización era apenas una posibilidad lejana.

Cuatro décadas después, aquella compañía fundada por un grupo de emprendedores se convirtió en uno de los protagonistas silenciosos de la modernización tecnológica del país.

Para José Flecha, CEO del Grupo Datán, la historia de la empresa siempre estuvo ligada a un mismo propósito: utilizar la tecnología para resolver problemas reales.

“La innovación solamente tiene sentido cuando genera beneficios concretospara las personas y para las organizaciones”,resume.

A lo largo de estos 40 años, Datasystems acompañó cada etapa de la evolución informática.

Desde los antiguos equipos Wang, pasando por plataformas de Digital y HP, hasta las actuales arquitecturas de alta disponibilidad e inteligencia artificial, el objetivo nunca cambió: aportar mayor valor a los procesos de negocio.

Ese recorrido permitió participar en algunos de los proyectos tecnológicos más relevantes del país, entre ellos, desarrollos para la Universidad Nacional, bancos, financieras, plataformas de home banking, además de la infraestructura para el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) y soluciones implementadasen las principales empresas de telecomunicaciones del Paraguay.

Escuchar primero y proponer después

Flecha sostiene que el diferencial de la compañía nunca estuvo únicamente en la tecnología.

Cada proyecto comienza escuchando al cliente, con un diagnóstico detallado de sus necesidades, para recién entonces diseñar una solución que integra infraestructura física, almacenamiento, servidores y software especializado.

“Después medimos los resultados para asegurarnos de que los proyectos cumplan exactamente con los objetivos previstos", afirma.

Ese enfoque explica, según el ejecutivo, uno de los mayores orgullos de la organización: conservar clientes desde hace prácticamente cuatro décadas.

En un sector donde se sucedieron varias generaciones de gerentes de Tecnología e incluso de directorios completos, Datasystems logró sostener relaciones de largo plazo basadas en la confianza.

“Cuando alguna vez nos equivocamos, siempre buscamos resolver la situación de la mejor manera posible. Esa actitud es muy valorada por nuestros clientes”, explica.

Un ecosistema tecnológico con visión integral

Enfocada principalmente en el mercado corporativo B2B, la empresa fue ampliando de manera progresiva sus áreas de especialización.

Hoy el grupo trabaja sobre cuatro grandes unidades de negocio: infraestructura de servidores y almacenamiento; gestión documental y digitalización; desarrollo e integración de software; soluciones de redes para centros de datos- y soluciones de movilidad inteligente.

A este ecosistema, en el 2024, se sumó ONE, una empresa especializada en ciberseguridad, con la que Datasystems busca ofrecer una propuesta de servicios de 360 grados.

“La idea es brindar respuestas mucho más integrales y acompañar a nuestros clientes desde todas las dimensiones tecnológicas”, asegura el CEO de la compañía.

Señaló además que la compañía continúa fortaleciendo sus capacidades en infraestructura de redes para grandes centros de datos, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales a sus clientes.

En esa misma línea, el Grupo Datán incorporó a inicios de este mes a BigQ, empresa paraguaya especializada en infraestructura de redes y comunicaciones, sumando capacidades que refuerzan su propuesta integral para grandes infraestructuras tecnológicas.

“Queremos tener una visión mucho más completa de las necesidades tecnológicas de las empresas y ampliar permanentemente los servicios que podemos ofrecer”, aseguró.

El conocimiento como principal inversión

Uno de los pilares estratégicos de Datasystems ha sido la capacitación permanente de sus profesionales.

La empresa destina una parte significativa de su inversión a la formación técnica de sus ingenieros.

Esto permite a la empresa operar bajo las certificaciones internacionales de las marcas con las que operan.

Esa política produjo un resultado inesperado hace algunos años: la empresa comenzó a exportar servicios tecnológicos.

Hoy profesionales paraguayos de la compañía desarrollan proyectos en Perú, Bolivia y Colombia, principalmente para bancos, entidades financieras y empresas de telecomunicaciones.

“Es una enorme satisfacción comprobar que el conocimiento desarrollado en Paraguay hoy también genera valor en otros países", sostiene Flecha.

Permanecer también es innovar

Para Flecha, uno de los mayores logros de Datasystems no consiste únicamente en haber crecido, sino en haber logrado permanecer.

La empresa reúne hoy colaboradores de casi cuatro generaciones distintas: desde jóvenes que recién ingresan al mercado laboral hasta profesionales que dedicaron gran parte de su vida a la organización.

“Esa convivencia solo es posible cuando existen objetivos claros, una estrategia compartida y un fuerte compromiso con los clientes", confirma.

En estas cuatro décadas, la empresa acompañó la transformación digital de numerosas instituciones, desde sistemas mecánicos hasta infraestructuras altamente automatizadas que hoy operan las 24 horas del día sin interrupciones.

“Queremos seguir arquitectando el futuro mediante proyectos viables, innovadores y, sobre todo, capaces de entregar resultados eficientes y funcionales", sostiene.

Tecnología que nunca descansa

El funcionamiento permanente de bancos, financieras y operadores de telecomunicaciones exige un nivel de disponibilidad prácticamente absoluto.

Por eso, Datasystems mantiene equipos de soporte operativo durante las 24 horas, los siete días de la semana, con muchas intervenciones realizadas durante la madrugada para minimizar cualquier impacto sobre las operaciones.

A ese trabajo se suma otra área que adquirió enorme relevancia en los últimos años: la digitalización documental.

La empresa participa en proyectos de preservación del patrimonio histórico nacional, digitalizando documentos, archivos y mapas de gran valor mediante equipamientos especializados capaces de trabajar con materiales extremadamente delicados.

Entre esos proyectos figura la provisión de tecnología para la Biblioteca Nacional, donde actualmente se digitalizan mapas históricos del siglo XIX.

Una nueva etapa de crecimiento

La conformación del grupo empresarial representa, según Flecha, uno de los pasos más importantes en la evolución reciente de la organización.

La integración de nuevas compañías permite sumar capacidades técnicas, ampliar servicios y responder a las crecientes demandas del mercado.

En ese marco, la incorporación de especialistas en ciberseguridad cobra especial relevancia en un escenario donde la inteligencia artificial acelera la generación y el procesamiento de información, aumentando también los riesgos que eso conlleva.

“Los datos personales y corporativos constituyen hoy uno de los activos más importantes. Protegerlos requiere inversión, conocimiento y mucha conciencia", opina.

Inteligencia artificial con criterio humano

Aunque reconoce el enorme potencial de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y acelerar procesos, Flecha considera que todavía debe evolucionar antes de convertirse en una herramienta plenamente confiable.

“La tecnología avanza muy rápido, pero necesita gobernanza, auditoría y verificación. No podemos delegar ciegamente todas las decisiones", asegura.

Por eso, Datasystems desarrolla pruebas constantes en laboratorios propios antes de implementar nuevas soluciones.

“Preferimos ofrecer tecnologías que ya fueron validadas antes que hablar de tendencias que todavía no demostraron resultados", confiesa.

Una empresa paraguaya con estándares internacionales

Entre los hitos más importantes de la organización figura su apertura de capital como Sociedad Anónima Emisora (SAECA), un proceso que impulsó mayores niveles de transparencia, auditoría y formalización.

A ello se suma un sostenido proceso de certificaciones internacionales.

La compañía mantiene desde hace 15 años la recertificación de normas ISO 9000 y recientemente incorporó las certificaciones ISO 27000, vinculada a la seguridad de la información, e ISO 14000, enfocada en la gestión ambiental.

Para Flecha, estos estándares no representan únicamente un sello de calidad.

“Las certificaciones nos ayudan a crecer de forma ordenada, medir permanentemente nuestro desempeño y corregir rápidamente aquello que no funciona", revela.

Incluso sostiene que saber retroceder cuando una estrategia no produce los resultados esperados forma parte de la cultura empresarial que buscan transmitir a las nuevas generaciones.

Competir por el talento

Uno de los desafíos actuales ya no pasa solamente por competir en el mercado tecnológico, sino también por atraer y retener ingenieros altamente calificados en un contexto donde la demanda internacional supera ampliamente la oferta.

Aun así, Flecha destaca con orgullo que profesionales paraguayos lideren proyectos tecnológicos en otros países de la región.

“Para nosotros es una enorme satisfacción demostrar que desde Paraguay también se puede exportar conocimiento”, expresa.

El desafío país

El creciente interés internacional por instalar centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial en Paraguay representa una oportunidad histórica, aunque también exige decisiones estratégicas.

Flecha considera indispensable desarrollar políticas públicas capaces de aprovechar responsablemente las ventajas competitivas del país, especialmente su disponibilidad energética.

“Paraguay tiene un enorme potencial, pero debemos administrar inteligentemente esos recursos. La realidad tecnológica cambió radicalmente en los últimos 18 meses y el país necesita responder con visión de largo plazo", asegura.

A su criterio, el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre desarrollo económico, sostenibilidad y preservación de un recurso estratégico que, aunque abundante, no es ilimitado.

“El interés internacional es muy positivo, pero requiere respuestas inteligentes que maximicen el beneficio para todos los paraguayos“, manifiesta.

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