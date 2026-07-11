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11 de julio de 2026 a la - 13:28

Día Nacional del Trasplante: UMAX proyecta una formación médica orientada a los grandes desafíos del sistema de salud

El rector de la Universidad María Auxiliadora (UMAX), el Prof. Dr. Hernando Javier Quiñónez Sarabia, y la Prof. Dra. María Magdalena Mayor de Sanabria, coordinadora de Posgrado de la UMAX.
El rector de la Universidad María Auxiliadora (UMAX), el Prof. Dr. Hernando Javier Quiñónez Sarabia, y la Prof. Dra. María Magdalena Mayor de Sanabria, coordinadora de Posgrado de la UMAX.Gentileza

En el marco del Día Nacional del Trasplante de Órganos, la Universidad “María Auxiliadora” (UMAX) convocó a autoridades, docentes, estudiantes y especialistas para abordar los avances científicos en materia de trasplantes y reflexionar sobre la formación de profesionales preparados para responder a uno de los principales desafíos del sistema de salud.

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En conmemoración del Día Nacional del Trasplante de Órganos, la Facultad de Medicina de la Universidad María Auxiliadora (UMAX) desarrolló una jornada académica orientada a fortalecer la formación médica en un área estratégica para el sistema de salud paraguayo.

La actividad reunió a autoridades, docentes, estudiantes y especialistas con experiencia en trasplantes para reflexionar sobre los desafíos científicos, médicos y humanos que implica este procedimiento.

Instituido por la Ley N° 5.603/16, esta fecha recuerda el aniversario del primer trasplante de corazón realizado en el país, llevado a cabo el 9 de julio de 1996.

En el Día Nacional del Trasplante de Órganos, la UMAX promovió un espacio de actualización científica para fortalecer la formación médica y generar conciencia sobre la importancia de la donación.
En el Día Nacional del Trasplante de Órganos, la UMAX promovió un espacio de actualización científica para fortalecer la formación médica y generar conciencia sobre la importancia de la donación.

La respuesta inmune en el trasplante renal, el énfasis en la formación del conocimiento científico, así como la importancia de la donación de órganos en Paraguay fueron tópicos abordados en el Aula Magna Virtual de la casa de estudios con disertación de la Prof. Dra. María Magdalena Mayor de Sanabria, coordinadora de Posgrado de la UMAX, que se desempeñó como médica de planta y responsable de la Unidad de Trasplante Renal del Instituto de Previsión Social (IPS).

Especialistas, docentes y estudiantes analizaron los avances en trasplantes y los desafíos que enfrenta Paraguay para ampliar el acceso a estos procedimientos que salvan vidas.
Especialistas, docentes y estudiantes analizaron los avances en trasplantes y los desafíos que enfrenta Paraguay para ampliar el acceso a estos procedimientos que salvan vidas.

“Nuestro desafío como profesionales es seguir transformando el conocimiento de la respuesta inmune en mejor calidad de vida, más años de vida y nuevas esperanzas para el paciente”, expresó la Dra. Mayor durante su presentación sobre casuísticas de la donación de órganos y tejidos en el país.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), 301 pacientes están en lista de espera.

La Facultad de Medicina de la UMAX reafirmó su compromiso con la educación médica de excelencia mediante una jornada dedicada a la ciencia, la ética y la donación de órganos.
La Facultad de Medicina de la UMAX reafirmó su compromiso con la educación médica de excelencia mediante una jornada dedicada a la ciencia, la ética y la donación de órganos.

Hasta el mes de junio de 2026 se han concretado 84 trasplantes, siendo 39 trasplantes de córneas, 3 trasplantes de corazón, 23 trasplantes renales y 9 trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea).

“El impacto para los estudiantes pasa por entender desde lo científico, la estadística y la casuística, el impacto social y familiar que implica ser donante, ya que esto genera esperanza y salva vidas”, manifestó el Prof. Dr. Luis López Ocampos, decano de la Facultad de Medicina de la UMAX, sobre la importancia de esta conmemoración.

La Prof. Dra. María Magdalena Mayor de Sanabria, coordinadora de Posgrado de la UMAX, durante su disertación en UMAX.
La Prof. Dra. María Magdalena Mayor de Sanabria, coordinadora de Posgrado de la UMAX, durante su disertación en UMAX.

En una jornada cada vez más significativa para la comunidad académica, la UMAX reafirma su compromiso con la formación continua de los profesionales de la salud y el desarrollo de iniciativas que contribuyan al bienestar de la sociedad paraguaya.

Para más información sobre donación y trasplante, ingresar a https://inat.mspbs.gov.py/.

Para más información sobre la UMAX, visite www.umax.edu.py.