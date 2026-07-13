Bonos del Tesoro se volverían a emitir en la Bolsa de Valores de Asunción

El mercado bursátil paraguayo sigue escalando, acompañando la dinámica de la economía paraguaya y lejos de bajar su dinamismo por la ausencia de un participante importante en los últimos dos años (el Ministerio de Economía y Finanzas), este alcanzó cifras récord y en el 2025 cerró con operaciones por US$ 8.123 millones 17% más que en el 2024, mientras que en el primer semestre del 2026 alcanzó un volumen de US$ 4.407 millones, nivel similar al año pasado.

Al respecto, el presidente de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) Pablo Cheng Lu dijo que espera que la institución logre nuevamente una cifra histórica este 2026 y poder repetir esos números, incluso superar.

En entrevista radial destacó que este primer semestre se arrancó bien, pero luego se registró una desaceleración por la volatilidad cambiaria, entre otros factores que incidieron.

No obstante, destacó que finalmente junio cerró en línea con lo que se habían propuesto, con crecimiento de las emisiones primarias (nuevas operaciones).

Cheng Lu indicó que para este segundo semestre están con buenas perspectivas y que hay indicadores que alientan a pesan en una cifra similar al 2025 o incluso superarla.

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Bonos del Tesoro se negociarán de vuelta en la BVA

En línea con estas mejores expectativas de cerrar otro año récord en operaciones, el presidente de la BVA precisó que están trabajando ya bastante de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para posibilitar la vuelta de los bonos soberanos o bonos del Tesoro al mercado bursátil en primario.

“Nosotros creemos que Paraguay pese a ser un país pequeño debemos construirlo entre todos y el mercado bursátil es un actor esencial y fundamental para ese crecimiento y necesitamos que no solo las empresas confíen en el mercado, sino también el Estado. La presencia del Estado dentro del mercado bursátil paraguayo primario es una demostración de esa confianza de que se están haciendo bien las cosas”, afirmó Pablo Cheng Lu, presidente de la BVA.

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Desde la BVA esperan que con esta vuelta del MEF a la Bolsa, la reglamentación y nueva la Ley del mercado de valores, se va a crear un sistema lo suficientemente robusto tanto en el mercado bursátil como para todos los participantes.

En ese sentido adelantó que ya para la próxima subasta ya estarían activos nuevamente.

“Estamos trabajando para que en la siguiente subasta que va ser el 29 de julio, los bonos soberanos sean emitidos nuevamente en el mercado bursátil paraguayo, en la Bolsa de Valores de Asunción”, afirmó.

A su vez, Fernando Gil, gerente general de la BVA recordó que la última emisión del MEF en la Bolsa de Valores fue en diciembre del 2023, también con una emisión muy buena en esa oportunidad. “Obviamente el MEF está en su derecho de definir si emiten a través de Bolsa o la depositaria del BCP y por una cuestión de ellos, decidieron desde ese tiempo emitir a través de la depositaria del Banco central”, explicó.

No obstante, y pese a que un jugador importante con el Estado estuvo ausente en la Bolsa de valores por más de dos años, eso no impidió que el mercado bursátil paraguayo alcance niveles récord con los demás participantes.

“Nuestra Bolsa se incorporó en el últimos años con respecto a actores sobre todo del sector privado y en la participación de inversionistas”. afirmó.

Precisó que en a lo largo de los últimos cinco años se ha visto un crecimiento enorme en participantes, así pasaron de contar con 11.000 en el año 2021, a casi 70000 inversionistas a julio de 2026

“Nos llevó 28 años alcanzar 11.000 inversionistas, pero en los últimos 5 años alcanzamos ya a 70mil, y eso habla mucho del dinamismo y la consolidación de un modelo negociación sobre el cual se está trabajando”, destacó Gill

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Sorpresivo cambio al sistema del BCP

La emisión de Bonos del Tesoro que por más de una década se venía realizando vía Bolsa de Valores, sorpresivamente desde diciembre del 2023 cambió al sistema del Banco Central del Paraguay (BCP), esto durante la administración del ex ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, y con lo cual lo principales beneficiarios fueron los bancos.

Este repentino cambio en las reglas del juego sorprendió a los agentes que cuestionaron y advirtieron en su momento el impacto que podría tener en el mercado primario.