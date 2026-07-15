Automotor entrega 18 bibliobuses Hyundai para impulsar la educación de miles de niños

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, autoridades del Poder Ejecutivo, ministros de Estado, gobernadores y representantes del Poder Legislativo.

También estuvieron en el acto directivos de Itaipú Binacional, del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) e invitados especiales, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta importante iniciativa de alcance nacional.

Las 18 unidades fueron entregadas al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), gracias a una donación de Itaipú Binacional, a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

El el objetivo es acercar espacios de lectura, aprendizaje y estimulación temprana a niños y niñas de todo el país.

Los modernos bibliobuses serán distribuidos en los 17 departamentos y Asunción, donde funcionarán como bibliotecas móviles para promover el acceso a materiales educativos y actividades de desarrollo integral en las comunidades, fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a la primera infancia.

Para Automotor, formar parte de este proyecto representa un orgullo y reafirma su compromiso con el desarrollo del Paraguay, acompañando iniciativas que generan un impacto positivo en la educación, la inclusión y el bienestar de las futuras generaciones.

Con más de seis décadas de trayectoria en el mercado nacional, Automotor es una empresa referente en la representación de marcas de prestigio internacional, ofreciendo vehículos reconocidos por su calidad, seguridad, eficiencia y confiabilidad.

Como representante oficial de Hyundai Truck & Bus, la empresa brinda un respaldo integral de posventa mediante servicio técnico especializado, disponibilidad de repuestos originales y una red de atención preparada para garantizar la máxima operatividad de cada unidad.

Los buses Hyundai County destacan por su robustez, confort, eficiencia y versatilidad, cualidades que los convierten en la plataforma ideal para proyectos de impacto social como esta red nacional de bibliotecas móviles.

La entrega oficial de estas 18 unidades representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los programas de atención integral a la primera infancia y evidencia el valor del trabajo conjunto entre el Estado, Itaipú Binacional, el PTI y el sector privado para impulsar acciones que beneficien a miles de niños y familias en todo el territorio nacional.