La frontera cambió de escala: el turismo de compras mueve al gran retail

El turismo de compras mantiene una señal muy concreta de dinamismo en 2026, con importaciones realizadas bajo el Régimen de Turismo que alcanzaron US$ 921,7 millones al cierre de marzo, con un crecimiento interanual de 22,1%, según el Banco Central del Paraguay (BCP). Este canal representó el 20,8% de todas las importaciones registradas durante el primer trimestre.

Si bien el dato no equivale directamente a ventas realizadas a turistas, permite observar claramente la escala de la plataforma comercial que abastece al negocio fronterizo. Dentro del régimen, los bienes de capital concentraron US$ 638 millones y los bienes de consumo otros US$ 280,6 millones. Estos últimos crecieron 30,8%, en una canasta estrechamente vinculada con electrónica, informática, telefonía, equipamiento, perfumería, cosmética, bebidas, indumentaria y artículos para el hogar.

Crecimiento sostenido

La estructura empresarial vinculada a este negocio también ganó escala. Según datos de la DNIT, 963 empresas están inscriptas en el Régimen de Turismo de Compras (RTC), esquema tributario aplicado a la importación y comercialización de determinados bienes destinados a compradores extranjeros no domiciliados en Paraguay.

Ciudad del Este concentra 624 firmas, casi dos tercios del total, seguida por Asunción, con 165; Encarnación, con 58; y Pedro Juan Caballero, con 49. De las empresas registradas, 680 son pequeñas, 210 medianas y 73 grandes.

La expansión actual tiene como antecedente inmediato el salto del turismo receptivo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró 1.061.338 llegadas en 2024, frente a 864.066 en 2023, es decir, un aumento de 22,8% según los últimos datos disponibles del régimen. Argentina aportó 809.877 visitas, equivalentes al 76,3% del total, y Brasil otras 99.933, el 9,4%. Entre ambos mercados concentraron el 85,7% del movimiento anual.

Diciembre fue el mes más activo de 2024, con 160.047 llegadas, seguido por julio, con 106.313. Es interesante observar que el patrón coincide con dos ventanas decisivas para el retail: vacaciones de invierno y compras de fin de año. En diciembre, argentinos y brasileños representaron casi nueve de cada diez llegadas internacionales.

Compradores rápidos

La radiografía más completa del comportamiento del visitante sigue viéndose a través de la última Encuesta de Turismo Receptivo 2023, realizada por el INE. El estudio mostró que el 76% de los excursionistas —visitantes que ingresan y salen sin pernoctar— llegó al país principalmente para comprar. Entre ellos, el 59,5% residía en Argentina y el 40,2% en Brasil.

Ese resultado ayuda a diferenciar dos negocios que suelen aparecer mezclados. Por un lado, está el comprador fronterizo de estadía corta, cuyo gasto se concentra en tiendas, supermercados, farmacias, alimentos y servicios rápidos. Por otro, el turista que duerme en Paraguay y agrega hotelería, gastronomía, transporte y entretenimiento a su consumo. En 2023, la estadía media de este segundo grupo fue de 9,24 noches.

La coyuntura de 2025 confirmó la capacidad de ese flujo para acelerar las ventas, ya que durante 14 días de julio, el gasto de turistas extranjeros superó los US$ 21 millones y las compras con tarjetas aumentaron 116%, de acuerdo con datos divulgados por autoridades turísticas. Ciudad del Este fue el epicentro, con una ocupación hotelera del 95% durante los primeros días de las vacaciones de invierno.

La entonces titular del área turística, Angie Duarte, atribuyó aquel movimiento al turismo de compras y a un “contexto regional favorable”. La combinación de precios más relativos, vacaciones escolares y mayor facilidad para pagar digitalmente volvió a mostrar que la demanda extranjera puede movilizar, al mismo tiempo, comercios, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y transporte.

Capital comercial

Sin dudas, Ciudad del Este continúa siendo el principal laboratorio de esta transformación. En los primeros cuatro días de las vacaciones de invierno de 2025, la ciudad operó con una oferta de 68 establecimientos hoteleros, 2.438 habitaciones y 4.442 camas. Las autoridades estimaron un derrame superior a US$ 1,3 millones solamente en ese tramo inicial.

La escala comercial es todavía mayor. ABC Negocios compartió anteriormente que la capital de Alto Paraná concentraba 12.627 empresas registradas a mediados de 2024, casi la mitad de las más de 26.000 activas en el departamento. Durante 2023, además, por la ciudad circularon más de US$ 3.300 millones en importaciones bajo el RTC.

El siguiente paso es inmobiliario. Cellshop construye en Ciudad del Este un complejo de 53.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 corresponderán a tienda, acompañado de patio de comidas, estacionamiento y un centro de eventos con capacidad para 5.000 personas. La apertura está proyectada para el Black Friday de este año.

Ese proyecto resume el cambio de modelo donde el negocio ya no depende únicamente de galerías o locales orientados a la venta rápida, sino de espacios capaces de retener al visitante, ofrecer experiencias y aumentar el tiempo de permanencia. La compra sigue siendo el ancla, pero alrededor crecen la gastronomía, el ocio, eventos y servicios.

Otros corredores

Encarnación es otro caso de análisis, ya que opera con una dinámica más híbrida entre frontera, playa, carnaval y comercio. Durante la temporada alta 2024-2025, el paso Encarnación-Posadas acumuló 1.099.413 movimientos migratorios y lideró tanto las entradas como las salidas del periodo analizado. En los fines de semana de carnaval de 2025, la ciudad recibió más de 75.000 visitantes y generó un movimiento económico superior a US$ 16 millones, según datos municipales recogidos por ABC.

La implementación, en julio de 2025, de un plan piloto de control migratorio unificado apuntó a reducir uno de los costos más sensibles del negocio fronterizo, que es el tiempo de espera. La facilidad de cruzar no es un detalle logístico; define la frecuencia de visita, la permanencia y la predisposición de compra.

Pedro Juan Caballero y Saltos del Guairá también sostienen un mercado fuertemente vinculado al cliente brasileño. Aunque cuentan con menos datos públicos disponibles, las inversiones muestran su peso, con una frontera norte que continúa atrayendo supermercados, tiendas departamentales y formatos de gran superficie, además de grandes firmas que apuestan por la zona.

Asunción y Gran Asunción completan la radiografía desde otra posición. En términos generales, no dependen del cruce diario, pero capturan el gasto de visitantes mediante shoppings, marcas internacionales, gastronomía, entretenimiento y hotelería. El mercado de centros comerciales acumula más de 910.000 metros cuadrados de áreas proyectadas y una cartera cercana a US$ 350 millones en desarrollos, ampliaciones y complejos de usos mixtos.

Más que precios

La ventaja paraguaya continúa apoyándose en impuestos relativamente bajos y en diferencias de precios con los países vecinos. Sin embargo, 2026 demostró que esa ventaja no es permanente, ya que el último reporte de Bancard registró una contracción interanual de 36% en las compras de argentinos durante el primer cuatrimestre, asociada a una menor brecha de precios. En electrónica, la caída llegó al 69%, y en tiendas de shoppings al 31%.

Al mismo tiempo, las compras de brasileños crecieron 107% y las de visitantes estadounidenses 35%. En términos totales, el consumo de extranjeros aumentó más de 20%, aunque lejos del ritmo cercano al 70% observado en 2025. El cambio refleja una recomposición del mercado, con menos dependencia del comprador argentino y mayor peso de otros orígenes.

La digitalización contribuyó a sostener ese movimiento. La aceptación de tarjetas internacionales y la incorporación de sistemas como PIX, redujeron la fricción para el brasileño, que hoy puede pagar en reales mientras el comercio recibe guaraníes o dólares. Más de 35.000 comercios paraguayos ya están adheridos a este sistema, mientras el teléfono móvil participa en más del 70% de los pagos electrónicos del país.

La infraestructura comercial también comenzó a responder, siendo que entre enero y octubre de 2025, la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay registró aumentos de entre 18% y 20% en visitas, y de entre 12% y 15% en ventas. En el primer cuatrimestre de 2026 el crecimiento se moderó al 7%, sostenido principalmente por supermercados y gastronomía.