En esta nueva entrega de Detrás del CEO, Dimas Ayala recorre el ángulo menos visible de su tarea al frente de Bancop: las convicciones con las que forma equipos, evalúa riesgos y atraviesa momentos difíciles. En un diálogo breve y directo, el ejecutivo habla del liderazgo, responsabilidad y de los espacios que encuentra en el deporte y el Chaco para despejarse fuera de la oficina.

Un valor que intenta transmitir dentro de Bancop.

Compromiso, transparencia y trabajo en equipo.

Una cualidad que no negocia en un equipo de trabajo.

Por sobre todas las cosas, la disciplina y el compromiso.

¿Qué pesa más al tomar una decisión importante: los números, la experiencia, la intuición o escuchar al cliente?

Definitivamente la experiencia y escuchar al cliente.

Un aprendizaje que le dejó trabajar en una banca vinculada al mundo productivo y cooperativo.

No todo es aritmético en este mercado. Como banqueros podemos mirar las cifras en frío y estimar que un proyecto no es viable, sin embargo, el conocimiento real del campo de nuestros directores y fundadores les permite poner sobre la mesa su experiencia para tomar mejores decisiones.

Una virtud que valora especialmente en el empresario, productor o emprendedor paraguayo.

La pasión por su trabajo. El ganadero, el productor o el emprendedor están pendientes de aspectos muy particulares dentro de su sector, pero la entrega con que llevan adelante su labor es lo que más valoro y admiro.

Un error que, en banca, conviene detectar antes de que sea demasiado tarde.

En este mercado, el seguimiento cercano al cliente para detectar un eventual deterioro de su empresa es fundamental. No debemos olvidar que los recursos que se colocan provienen mayoritariamente de los depósitos del público y hay que administrarlos en forma prudente y responsable.

¿Qué le ayuda a desconectar cuando necesita salir del análisis financiero y ordenar ideas?

El deporte es lo que más me ayuda a desconectar, además de ir al Chaco con mis hijos y amigos. En muchos momentos complicados de mi vida el deporte fue mi válvula de escape y, en cierta forma me mantuvo saludable.

Un consejo que recibió en su carrera y que todavía aplica en momentos difíciles.

Liderar con el ejemplo. A estas alturas de mi carrera no solamente lo hago yo, sino que lo transmito al equipo con el que trabajo.

Un tema de Paraguay que le preocupa más de lo que se habla públicamente.

Que se pierda la autonomía, profesionalismo e independencia de algunas entidades públicas importantes.

Si tuviera que definir esta etapa de Bancop en una frase, ¿cuál sería?

Como una entidad responsable que cumple con los objetivos estratégicos para los cuales fue creada, apoyando a los diversos sectores económicos en los momentos buenos y en los difíciles.