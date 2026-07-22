Uber-PedidosYa: la compra que despierta expectativas y alertas entre comercios paraguayos

Recientemente se conoció que Uber adquirió PedidosYa, una reconocida plataforma de reparto de comidas a domicilio y de comercio electrónico que opera en varios países, incluido Paraguay. Ante este cambio de propietario surgen incertidumbres sobre qué modificaciones podrían tener en el mercado local, considerando que el servicio de delivery ofrecido por la empresa es utilizado por diversos sectores económicos del país.

En ese sentido, Guido Estigarribia, presidente de la Asociación de Lomiteros y Trabajadores Gastronómicos del Paraguay (Asogapa), mencionó que hasta el momento no tiene inconvenientes con el nuevo sistema y espera que no se eleven los costos, por lo que se mantienen expectantes ante esta situación.

Mejorar el servicio de delivery

Señaló que, hasta la fecha, no constataron ningún cambio y que, en caso de que ocurra alguno, debería ser para mejorar el servicio. Estimó que así será con la adquisición de la compañía por parte de Uber.

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Asimismo, indicó que no recibieron ningún otro tipo de información sobre la compra ni sobre nuevas condiciones del servicio.

“La vez pasada solo nos facilitaron un cuestionario consultando sobre cambios de equipos, qué faltaba para mejorar servicios etc.”, acotó.

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Otro sector que se respalda en la modalidad de entrega son los restaurantes. Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), refirió que la compra por parte de Uber responde a estrategias de negocios que se dan constantemente a nivel mundial. Aguarda que la adquisición de esta plataforma de delivery impacte en el mercado local con un mejor servicio.

“Cuando digo un mejor servicio me refiero a que tendrán más elementos en la plataforma para poder entregar las comidas en mejor tiempo. Porque no solo serán las motos, sino que tal vez puedan utilizar toda la plataforma de Uber para hacer el servicio”, detalló.

En los últimos años, las mipymes lograron competir digitalmente y los servicios de delivery fueron claves para este tejido empresarial, al facilitar la logística de envíos de manera inmediata.

Ampliará el alcance de los comercios

Al respecto, Guillermina Coronel de Imlach, presidenta de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), manifestó a ABC que la adquisición de la matriz de PedidosYa por parte de Uber consolida la logística bajo un único gigante multinacional.

Sostuvo que esta integración unificará en un solo ecosistema digital el transporte de pasajeros, envíos de paquetería y delivery, ampliando el alcance de clientes, pero centralizando el control operativo y tecnológico del canal digital.

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Sobre cómo observa esta situación, señaló que se proyecta una estandarización de comisiones, reduciendo el margen de ganancia de los comercios.

Compra Uber- PedidosYa: “Una preocupación justificada”

“La operación genera una preocupación justificada al reducir drásticamente la competencia frente a PedidosYa, actor dominante en el país. Esto incrementa el riesgo de abuso de posición dominante, asfixia a competidores locales y otorga a la plataforma un poder unilateral en la fijación de precios y condiciones comerciales”, cuestionó.

Mayor competencia

Con la llegada de la pandemia y el aislamiento social, los servicios de delivery en Paraguay fueron más solicitados que nunca. Si bien no son muchas las empresas que operan en este rubro, tanto desde el sector de mipymes como de restaurantes muestran cierta preocupación al respecto.

De acuerdo con la titular de Asomipymes, la alta concentración afecta a las empresas de menor escala mediante la pérdida de margen, la incapacidad de negociar tarifas de comisión de forma individual y una menor visibilidad orgánica frente a grandes cadenas con mayor capacidad de inversión publicitaria.

Comisiones “abusivas”

A su turno, Gayet manifestó que muchos socios del gremio ya no trabajan más con PedidosYa porque consideran “abusivas” sus comisiones y también los descuentos que, según indicó, impone a las empresas gastronómicas.

“En Paraguay dos plataformas son las que más están trabajando. Si bien los restaurantes tienen la posibilidad de elegir entre una u otra de acuerdo con la conveniencia, lo que se constata es que cada vez más gente se está retirando de las plataformas porque no les cierran los números”, comentó.

Finalmente, espera que todas estas marcas vayan mejorando con el tiempo, tanto en los tiempos de entrega como en la calidad del servicio.