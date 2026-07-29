Kessel abrirá sus puertas en Central Mariscal para reinventar la auténtica parrilla paraguaya

Kessel, la nueva apuesta gastronómica del Grupo Deutsches, se prepara para devolverle el protagonismo a una tradición que marcó durante décadas la cultura culinaria paraguaya: la auténtica parrilla.

Desde su futuro local en Central Mariscal, la marca buscará conquistar a los comensales con una propuesta que promete rescatar el sabor y la experiencia de los grandes asados.

“Si todo sale bien, vamos a abrir en noviembre“, anunció Oscar Chamorro Lafarja, presidente del Grupo Deutsches, durante el acto de inicio de las obras, despertando la expectativa de quienes aguardan la llegada del nuevo espacio.

El desafío no será menor. Para hacer realidad el concepto de Kessel, el proyecto contempla la instalación de un sofisticado sistema de extracción de aire de última generación, diseñado especialmente para una parrilla de gran capacidad.

El equipamiento, que actualmente se encuentra en proceso de importación, será una de las piezas para garantizar una experiencia gastronómica de primer nivel.

Pero el verdadero desafío no está en la infraestructura, sino en el concepto.

“Queremos que el paraguayo se reencuentre con esa parrilla tradicional paraguaya. Hoy existen muchas parrilladas con estilo argentino o brasileño, pero esa parrilla con identidad paraguaya es la que se perdió y nosotros queremos volver a encontrarla“, afirmó.

Mucho más que carne

Kessel no pretende competir únicamente por la calidad de sus cortes. Su apuesta consiste en convertir la gastronomía en una experiencia cultural completa.

En su carta convivirán carnes a la parrilla con preparaciones tradicionales como chinchulines, vori vori y otros platos emblemáticos de la cocina paraguaya.

“Queremos mostrar mucho de nuestra cultura e historia dentro del local. Buscamos que el paraguayo vuelva a sentirse orgulloso de su gastronomía, de su carne y de su historia, y que el extranjero, cuando venga, sienta cómo lo recibe un paraguayo en su casa“, expresó Chamorro Lafarja.

La decoración también responderá a esa filosofía. Elementos artesanales, materiales tradicionales y símbolos de la identidad nacional buscarán convertir cada visita en un recorrido por la cultura paraguaya.

La experiencia comienza en la parrilla

Para lograr esa autenticidad, Grupo Deutsches decidió conformar el equipo de cocina mucho antes de la inauguración.

“No queremos improvisar. Ya tenemos a los parrilleros seleccionados y ellos mismos participaron en la elección de sus compañeros. Queremos que todo esté perfectamente coordinado para abrir al 100%“, señaló el empresario.

Un nuevo atractivo para Asunción

La elección de Central Mariscal tampoco fue casual.

Ubicado en una de las zonas con mayor desarrollo urbano y comercial de Asunción, el proyecto busca convertirse en una parada obligada tanto para residentes como para turistas.

“Esta zona tiene una infraestructura espectacular y se está convirtiendo en un punto turístico muy importante. También necesitaba una propuesta gastronómica capaz de recibir a quienes llegan del exterior y mostrarles lo mejor del Paraguay“, sostuvo Chamorro.

El restaurante funcionará de manera continua desde el mediodía hasta la noche, adaptándose al intenso movimiento del sector.

Paraguay, un destino que también se descubre en la mesa

Chamorro considera que el auge turístico y el creciente interés de extranjeros por radicarse en Paraguay representan una oportunidad para fortalecer la identidad nacional a través de la gastronomía.

“Cada vez hay más personas de otros países que ven a Paraguay como un lugar interesante para vivir y explorar. Lo mejor que podemos ofrecerles es compartir nuestra cultura, y la mejor manera de hacerlo es a través de nuestra comida“, afirmó.

El empresario recordó además que la cocina paraguaya atraviesa un momento de reconocimiento internacional.

“Hoy se habla en todo el mundo de que la comida paraguaya es muy rica. El vorí vorí fue reconocido entre las mejores sopas del mundo y nosotros también lo vamos a tener acá. Aunque seamos una parrilla, queremos que el visitante encuentre todo aquello que identifica al Paraguay“, destacó.

Con Kessel, Grupo Deutsches no solo suma un nuevo emprendimiento a su proceso de expansión, sino que apuesta a que cada mesa se convierta en un espacio donde la tradición, la hospitalidad y los sabores nacionales vuelvan a ocupar el lugar central.

En tiempos en que las experiencias gastronómicas trascienden el plato, Kessel pretende demostrar que la mejor manera de conocer un país también puede comenzar alrededor del fuego de una parrilla.