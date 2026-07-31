Bolt Emprende vuelve a Paraguay con capital semilla de USD 2.200 para impulsar nuevos negocios

Tras una primera edición que reunió a más de 1.000 postulantes, con ideas vinculadas a la gastronomía, la ingeniería, las finanzas personales, fintech, entre otras, el programa vuelve a estar dirigido a conductores registrados en la app y a sus familiares directos (padres, cónyuge, pareja o hijos/as mayores de 18 años que vivan en el mismo hogar) que tengan una idea de negocio o un emprendimiento en marcha y quieran llevarlo al siguiente nivel.

Esta edición se desarrolla junto a Mentu , organización paraguaya con más de 25 años de experiencia en estrategia, finanzas, desarrollo organizacional y mentoría emprendedora.

“La respuesta a la primera edición confirmó lo que ya creíamos: muchos conductores y sus familias tienen ideas, motivación y talento. Bolt Emprende refuerza nuestro compromiso con quienes eligen generar ingresos a través de la plataforma, no solo acompañando su día a día, sino también ayudándolos a crecer en el largo plazo. Este programa trata de convertir ese potencial en impacto real”, señaló Manuel Ortiz, Senior Policy Manager para Latinoamérica de Bolt.

“Programas como Bolt Emprende demuestran que cuando el sector público y el sector privado trabajan con un propósito compartido, es posible generar oportunidades reales para las personas", expresó Cinthia Facciuto, Directora General Innovacion productiva y Economia Digital de MITIC.

“Desde el MITIC creemos que el emprendimiento de base digital es uno de los principales motores de la nueva economía, porque transforma talento en innovación, innovación en empresas y empresas en empleo de calidad. Nuestro compromiso es seguir construyendo un ecosistema donde más paraguayos puedan acceder a herramientas, conocimiento y alianzas que les permitan convertir una idea en un negocio sostenible", especificó.

“Iniciativas como esta nos recuerdan que la transformación digital no ocurre únicamente a través de la tecnología, sino también mediante la colaboración entre quienes compartimos la visión de un Paraguay más innovador, competitivo e inclusivo”, finalizó.

Por su parte, Marcelo Insaurralde, gerente de Estrategia & Innovación de Mentu manifestó que el propósito es trascender y generar valor, y que este programa así lo refleja.

“Bolt Emprende ofrece a la comunidad de conductores las herramientas para construir algo propio y sostenible; algo que los haga trascender. Sumar nuestra experiencia a este proyecto nos hace vivir nuestro propósito, por lo que lo hace especial", destacó.

El programa se estructura en cinco etapas

Convocatoria y selección: recepción de postulaciones y selección de 120 participantes.

Academia de negocios: capacitación práctica sobre cómo armar, gestionar y comunicar un emprendimiento.

Bootcamp y mentoría: los 30 mejores emprendimientos o ideas de negocio accederán a una etapa intensiva de entrenamiento y acompañamiento personalizado con expertos del ecosistema emprendedor.

Presentación de proyectos: exposición de las 20 ideas finalistas ante un jurado que seleccionará a las 10 personas ganadoras.

Mentoría especializada: los proyectos ganadores recibirán seis semanas de acompañamiento técnico para avanzar en la implementación de sus ideas.

Cada una de las 10 personas ganadoras recibirá USD 2.200 en apoyo económico para desarrollar su emprendimiento.

Las personas interesadas pueden postularse y encontrar más información en https://boltemprende.com.py/ .

Bolt Emprende cuenta con el apoyo de Bolt Urban Fund, el fondo benéfico de impacto social de Bolt, cuya visión es promover una vida urbana más sostenible.

La iniciativa forma parte de Accelerator, el programa de emprendimiento del Fondo, creado para apoyar a la próxima generación de emprendedores dentro de la comunidad de socios conductores de Bolt.

A través de capacitaciones personalizadas, mentorías y capital semilla, el programa ayuda a los socios a desarrollar nuevas habilidades en emprendimiento y tecnología, al tiempo que fortalece su confianza como innovadores y líderes de sus comunidades.

Hasta la fecha, Accelerator ha contribuido a hacer realidad más de 50 ideas de negocio en mercados de todo el mundo, entre ellas redes de carga para vehículos eléctricos, aplicaciones de logística y servicios de gestión de flotas.

Bolt es una plataforma europea de movilidad que opera en más de 50 países y 850 ciudades, ofreciendo servicios como viajes por aplicación, alquiler de scooters y bicicletas eléctricas, alquiler de autos, delivery de comida y víveres, además de soluciones de movilidad corporativa.

La plataforma cuenta con más de 200 millones de usuarios y 4,5 millones de conductores registrados. Su misión es crear ciudades pensadas para las personas, no para los autos.