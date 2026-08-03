Boom del tarjeteo: Se procesan 21 transacciones por segundo en Paraguay

La presentación de los nuevos datos actuales del sector de medios de pagos estuvo a cargo de Rodney Acevedo, gerente general de Coin S.A., quien expuso las principales cifras y tendencias del mercado en el marco del informe anual de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago (CPMP) durante el Pay Meeting 19, hoy en el Centro de Eventos Paseo La Galería.

De acuerdo con el informe, a junio de 2026 Paraguay contaba con 11,39 millones de tarjetas de crédito, débito y prepagas vigentes; 190.849 terminales POS; 126.066 comercios adheridos; 2.421 cajeros automáticos; 20.179 bocas de cobranza; 1.506 facturadores y 1.068.266 cuentas activas en entidades de medios de pago.

¿Cuánto creció el tarjeteo?

Uno de los indicadores más relevantes corresponde justamente al uso de las tarjetas de crédito y débito. Según los datos compartidos por CPMP, para el cierre de 2026 se proyectan unas 656 millones de transacciones, lo que representa un crecimiento del 39 % con respecto al 2025.

Con estos datos, el procesamiento llegaría a 21 transacciones por segundo en Paraguay en este año, frente a 15 operaciones por segundo que se realizó en el 2025, mientras que en el 2021 se procesaban apenas 3,4 operaciones por segundo. La cantidad de transacciones por segundo crecieron 6,2 veces mas en los últimos 6 años

La expectativa de la Cámara es que se procesen 489 millones de operaciones con débito y 167 millones con crédito, lo que representa un aumento del 42% y 30% respectivamente.

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Aumento de las compras con tarjetas

Igualmente, el informe de la CPMP detalló que el volumen de compras alcanzaría este año los G. 79,27 billones (US$ 13.200 millones), de los cuales G. 44,58 billones (US$ 7.430 millones) corresponderían a operaciones con tarjetas de débito y G. 34,69 billones (US$ 5.782 millones) a tarjetas de crédito. Las compras con tarjetas aumentaron en un rango de 21% con uso del débito y 32% con crédito.

El informe también señala que la cantidad de transacciones por segundo se multiplicó por 6,2 en los últimos seis años, reflejando la acelerada adopción de los pagos electrónicos.

Entre los rubros que destacan por mayor uso de estos instrumentos están:

Supermercados y afines 76,5% (TD) / 23,5% (TC)

Boutique, tiendas y afines: 63% (TD) / 37% (TC)

Estaciones de servicios: 76,7% (TD) / 23,3% (TC)

Electrodoméstico/electrónica: 59,2% (TD)/ 40,8% (TC)

Restaurantes, bares y afines: 74,2% (TD) /25,8% (TC)

Ante el crecimiento acelerado que vienen registrando las carteras de tarjetas de créditos para líneas menores a G. 3 millones, el presidente de la CPMP, Raúl Alvarenga, indicó que sería importante la implementación de herramientas que permitan ir dándole el seguimiento a estos segmentos, como así también el cuidado que vayan teniendo los emisores en el seguimiento a esa cartera. “Es un desafío que estarán seguramente administrando los distintos emisores para ese segmento en particular”, afirmó.

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Fuerte repunte del comercio electrónico

Por otra parte, el comercio electrónico mantiene igualmente una tendencia de fuerte crecimiento. La CPMP estima que durante 2026 se realizarán 40,35 millones de compras por internet, un 42 % más que el año anterior. En términos de volumen, estas operaciones alcanzarían los G. 3,99 billones (US$ 665 millones), lo que representa un incremento del 52 % frente a 2025.

En la apertura del encuentro, el presidente de la CPMP, Raúl Alvarenga, afirmó que la industria mantiene un crecimiento sostenido desde la pandemia y que el desafío consiste en acompañar esa evolución con inversiones permanentes en infraestructura tecnológica, ciberseguridad y capacitación.

“La pandemia marcó un punto de no retorno en los hábitos de pago. Desde entonces el crecimiento ha sido permanente y las socias de la Cámara siguen invirtiendo para fortalecer el ecosistema y ofrecer innovación y mayor seguridad a los usuarios”, expresó.

Alvarenga agregó que la incorporación de nuevas soluciones digitales contribuye a reducir progresivamente el uso del efectivo y fortalecer la formalización de la economía. “Los distintos medios de pago no se quitan mercado entre sí; se complementan y todos contribuyen a una economía más formal, con mayor trazabilidad y menos efectivo”, sostuvo.

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Condiciones para la transformación digital

Por su parte, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, destacó las condiciones que tiene Paraguay para consolidar la transformación digital del sistema financiero y valoró el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para fortalecer la infraestructura tecnológica del país.

“Los datos demuestran que Paraguay está preparado para afrontar los desafíos de la economía digital. Desde el sector público seguiremos generando las condiciones para que el sector privado continúe impulsando el crecimiento del país”, manifestó.

Las cifras presentadas por la CPMP evidencian el crecimiento sostenido del ecosistema de pagos electrónicos en Paraguay y consolidan una tendencia marcada por la mayor utilización de tarjetas y el constante avance del comercio electrónico, según los datos expresados en el evento donde han participado diferentes referentes del sector.

Se destacó la participación de representantes de Mastercard, Amazon Web Services (AWS), Thales, Visa y otros referentes de la industria, quienes abordaron la evolución de los pagos digitales, la inteligencia artificial aplicada al sector financiero, las experiencias de pago sin fricción y las tendencias globales que impactarán en el mercado local.