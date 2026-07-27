BCP atribuye el boom de tarjetas a la inclusión financiera, mientras crecen las alertas por endeudamiento

El financiamiento con tarjetas de crédito se aceleró en Paraguay y volvió a instalar una discusión de fondo, en si el fenómeno refleja mayor acceso al sistema financiero o una expansión riesgosa del endeudamiento, especialmente en hogares de menores ingresos.

De acuerdo con un informe difundido este lunes por el Banco Central del Paraguay (BCP), publicado en sus redes sociales, el incremento del “tarjeteo” observado en los últimos dos años se explica principalmente por la incorporación de nuevos usuarios más que por un aumento generalizado del endeudamiento individual. Es una interpretación similar a la que la autoridad monetaria ya había utilizado recientemente para explicar el crecimiento del crédito de consumo.

Según el documento del BCP, en mayo de 2026 el saldo de tarjetas de crédito de personas físicas y jurídicas se ubicó en torno a G. 7 billones, lo que equivale a menos del 4% del crédito total del sistema financiero.

Fuerte incremento del tarjeteo desde el 2024

Según los datos oficiales, el crecimiento del financiamiento con tarjetas habría superado el 30% anual a mayo del 2026 y alcanzado el 50% en las líneas inferiores a G. 3.000.000, segmento donde se concentró el mayor dinamismo. No obstante, al comparar las cifras respecto a mayo del 2024, el salto de la cartera llega a un 63% a nivel general (pasando de G. 4,1 billones a G. 7 billones) y del 128% en las líneas inferiores a G. 3.000.000, pasando de G. 720.000 millones a G. 1,6 billones a mayo del 2026.

Por otra parte, entre mayo de 2024 y mayo de 2026, la cantidad de personas físicas con tarjeta pasó de 688.067 a 1.569.790, un salto de 128%, que en términos absolutos, implica 881.723 nuevos usuarios en dos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dentro de ese total, el crecimiento más intenso ocurrió precisamente en el segmento de líneas menores a G. 3.000.000, donde el BCP registra un incremento de 193% entre mayo de 2024 y mayo de 2026. Para la banca matriz, el dato es consistente con una ampliación del acceso a servicios financieros.

Lea más: Evolución de tarjetas de crédito en el sistema bancario paraguayo

Más pagos electrónicos y beneficios comerciales

En su argumentación, el BCP plantea que el crecimiento del saldo pudo verse empujado no solo por nuevas altas, sino por un mayor uso del instrumento, favorecido por:

la expansión de medios de pago electrónicos , y

los incentivos comerciales asociados a las tarjetas, como reintegros, descuentos y promociones ofrecidas por entidades financieras.

La autoridad monetaria sostiene que la evidencia disponible apunta a que la expansión responde “principalmente” a inclusión financiera, y no a un deterioro generalizado de la salud crediticia.

Economistas advierten señales de alerta

El crecimiento acelerado del consumo y del uso de tarjetas ha sido cuestionado por economistas y especialistas en finanzas por los riesgos asociados al endeudamiento, particularmente en sectores de menores ingresos, donde —según estas advertencias— parte del crédito se destinaría a gastos básicos.

El BCP, sin embargo, apoya su lectura en la evolución de la calidad de cartera: asegura que los indicadores de morosidad por tramos de línea se ubican dentro de rangos observados en años recientes. En esa línea, concluye que el aumento del crédito vía tarjetas ocurrió en un contexto de capacidad de pago adecuada y sin “señales de deterioro relevante”.

En el plano internacional, un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se hizo eco del aumento acelerado del consumo y recomendó “estar alertas” ante indicadores que puedan implicar riesgos, según se resume en el material citado.

Lea más: Tres bancos acaparan más del 60% del saldo de tarjeteo

Salto “inusual” en la cantidad de plásticos en Ueno

El propio BCP enmarca parte del análisis comparando el desempeño del instrumento desde mayo de 2024, período que coincide con una expansión significativa de cuentas y tarjetas digitales impulsada por una entidad en particular.

El caso más llamativo, según los registros históricos de la SIB, es el de Ueno bank: tras su incorporación al sistema bancario y luego de la fusión con Visión Banco en 2024, su cartera de tarjetas pasó de 68.552 a 222.735. El salto se volvió más pronunciado a partir de noviembre de 2024, y para octubre de ese año ya alcanzaba 567.082 plásticos.

Según la misma SIB, en un solo mes el banco habría incorporado cerca de 400.000 tarjetahabientes y actualmente supera 1.085.761 tarjetas, equivalente a 43% del parque administrado por bancos, de acuerdo con los datos citados.

Lea más: Inusual salto en cantidad de tarjetas de crédito en octubre. ¿Qué motivó este repunte?

El informe del BCP busca instalar que el crecimiento del tarjeteo sería, antes que nada, una señal de bancarización y ampliación del acceso. Pero el debate permanece abierto por la velocidad del aumento, el peso del segmento de líneas pequeñas y las advertencias de expertos y del propio FMI sobre la necesidad de monitorear indicadores que anticipen tensiones en la capacidad de pago.