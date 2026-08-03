Mercado inmobiliario paraguayo gana protagonismo regional con fuerte impulso de inversiones extranjeras

El mercado inmobiliario se está volviendo un negocio de inversionistas, sobre todo en productos de mayor valor; mientras que las carteras se están concentrando en productos de menor valor, según remarcó el economista Manuel Ferreira, quien brindó indicadores macroeconómicos y puntualizó en torno a perspectivas para el sector de bienes raíces, durante la Convención Internacional REMAX Paraguay 2026.

El encuentro se desarrolló en el marco de la celebración de los 15 años de presencia de la compañía en Paraguay.

Frente a agentes y brokers de la Red Inmobiliaria Líder a nivel mundial, el analista destacó igualmente que hay demanda por terrenos en Gran Asunción, además de perspectivas de ciudades autocontenidas, con temas que constituyen verdaderos desafíos, relacionados con movilidad, servicios y calidad del espacio abierto público.

Respecto de los motivos por los que los inversionistas del exterior vienen eligiendo Paraguay, recordó que son el esquema tributario más competitivo de la región, la energía verde más barata en la región, una disciplina macroeconómica, menor costo de vida y una facilidad relativa para obtener residencia.

Mientras que desde Europa eligen nuestro país, básicamente y tal como lo expresó, por el alto costo de vida que se tiene allá, la elevada carga impositiva, las pensiones y jubilaciones rinden más en Paraguay, el trabajo remoto facilita mudarse al extranjero para mayor bienestar, además de factores políticos y sociales: en Paraguay no hay guerras, violencia cultural ni migración masiva.

Por su parte, Gastón Martínez, top transacciones global y top comisiones global desde 2022, consultó a los asistentes quién puede emprender sin tener un solo obstáculo, resaltando que los pilares fundamentales en el mundo inmobiliario son entender el negocio y contar con una cartera activa completa.

“Las claves para tu negocio serán siempre trabajar en equipo, capacitarse y relacionarse; mientras que las habilidades son clave, pero los hábitos construyen el éxito”, sostuvo el destacado disertante.

Estrategia de negocios

El Método Disney de Excelencia fue brindado, por su parte, por el doctor Gabriel Villareal, quien, al explicar la estrategia de negocios de esta marca, señaló que se debe tener en cuenta la tasa de recurrencia, que es del 80%.

Esto quiere decir, según mencionó, que de cada 10 personas, 8 vuelven a visitar el parque temático más grande del mundo.

Además de eso, llevan a otra persona en una segunda oportunidad, con la que quieren compartir esa experiencia.

“Entonces, los tres pasos de la estrategia son: al que conoce, le gusta; al que le gusta, vuelve; el que vuelve, trae a alguien”, sostuvo.

También relató cuáles son las cuatro lecciones de Disney sobre cómo entregar un Good Show: La experiencia del cliente sucede en un mundo de percepciones y emociones; el show comienza cada día; entre show y eficiencia, elige siempre el show; no hay nadie dentro de Mickey, en el sentido de que los visitantes ven a los personajes ficticios, más que a la persona que los representa.

Una mirada holística al liderazgo en los negocios y en las ventas de propiedades, pero que incluya aspectos como el desarrollo personal, el dinero, la salud, los seres amados y el mundo espiritual, fue brindada por Javier Barbero, coach ontológico, quien recordó que agentes y brokers asesoran a otros para invertir en las mejores propiedades; mientras que el capital y la riqueza que uno puede atesorar es su propia vida.

“Somos dueños de al menos seis propiedades: salud, descanso, disfrute, desarrollo personal, dinero y negocios, seres amados, mundo espiritual”, reflexionó el experto.

La convención finalizó con la tradicional Gala REMAX Awards, donde se reconoció el desempeño de oficinas y agentes de toda la red durante el último año.

REMAX fue fundada en 1973 en Denver, Colorado, Estados Unidos. Es la compañía líder mundial en servicios inmobiliarios, con presencia en más de 120 países.

En Paraguay inició sus operaciones en 2011 y hoy cuenta con una red de más de 1.600 agentes asociados y 65 oficinas, consolidándose como una de las principales referentes del mercado inmobiliario nacional.

Es actualmente la franquicia inmobiliaria más grande y productiva a nivel mundial.

Más info en remax.com.py.