Operaciones del mercado bursátil se liquidarán mediante sistema del BCP: ¿Qué cambios significarán para el usuario?

El mercado bursátil paraguayo se prepara para modificar un componente de su engranaje operativo relacionado a la liquidación de las transacciones. Según informó la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy), a partir del 31 de agosto todas las operaciones del mercado bursátil local comenzarán a liquidarse mediante el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central del Paraguay (BCP).

La decisión conecta el circuito de compensación y pago del mercado de valores con la infraestructura del banco central, una práctica alineada con estándares internacionales en materia de seguridad y gestión de riesgos.

¿Qué operaciones quedarán dentro del nuevo esquema?

Según detallaron desde la banca matriz, la migración no se limita a compraventas de títulos ya que abarcará todo el flujo de efectivo asociado a las transacciones efectuadas en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) y también las operaciones vinculadas a eventos corporativos.

En concreto, CAVAPY precisó que el LBTR se usará para liquidar pagos ligados a instrumentos negociados tanto en guaraníes como en dólares, incluyendo, entre otros, pagos de capital, pagos de intereses y dividendos (mencionando específicamente a empresas SAECA).

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Del sistema bancario comercial al Banco Central: ¿Qué ventajas aporta al usuario?

Hasta ahora, este proceso se realizaba a través de la banca comercial, bajo un esquema que Cavapy describe como seguro, custodiado y eficiente. Sin embargo, la entidad subraya que el estándar internacional apunta a que el corazón de la liquidación se apoye en el sistema de pagos del banco central, lo que reduce incertidumbres operativas y consolida el marco de confianza institucional.

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Marcelo Prono, gerente general de CAVAPY, sostuvo que el cambio eleva el nivel de protección del sistema: “El Sistema Nacional de Pagos va a soportar toda la liquidación del mercado bursátil”, señaló, al describir el alcance del nuevo esquema.

Uno de los argumentos centrales de la migración es la automatización. De acuerdo con Prono, la liquidación en el LBTR será 100% mediante mensajería, sin intervención manual, lo que apunta a disminuir fricciones, tiempos muertos y puntos de fallo.

Además, CAVAPY anticipa una mejora en la eficiencia del calendario operativo: habrá dos momentos de liquidación por día para operaciones y vencimientos del mercado. Prono remarcó que esto implica “mucha eficiencia operativa y mucho mayor control” sobre el proceso, en una línea que también responde a exigencias regulatorias.

En ese sentido, vinculó el movimiento a requerimientos del BCP, a través de la Superintendencia de Valores, y a la necesidad de adecuación a estándares globales.

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El cronograma: pruebas, autorizaciones y salida en vivo

Cavapy informó igualmente que trabajó durante todo el año en la adecuación. Así en julio se concentraron las pruebas con casas de bolsa y bancos, una etapa previa a la obtención de autorizaciones formales: tras ese proceso, se espera que las casas de bolsa reciban del Banco Central la habilitación y su certificado para operar en el LBTR.

Detallaron además que el plan contempla luego pasar del ambiente de prueba estándar a una prueba controlada de todas las funcionalidades, tanto en el core de CAVAPY como en la mensajería, como verificación final antes del despliegue.

La puesta en producción se fijó para el 31 de agosto. Ese día se habilitará el servicio mediante el sistema Montran de CAVAPY e impactará en las cuentas de cada casa de bolsa en el Banco Central. También será la fecha de cierre del esquema anterior: se liquidará lo negociado el día previo y, desde entonces, la operatoria se encauzará por el LBTR.

La apuesta por estándares globales

Cavapy enmarca el paso en un proceso más amplio de modernización de la infraestructura del mercado. En el contexto de una mayor exposición internacional del país, la entidad recuerda las adquisiciones recientes de plataformas de alcance global: Montran (en Cavapy) y Nasdaq (en la BVA). Dentro de ese tablero, la liquidación vía LBTR busca fortalecer una arquitectura capaz de respaldar flujos de inversión foránea a través del mercado de capitales.

Prono lo planteó en términos de percepción de riesgo para el inversor internacional: explicó que un actor extranjero suele indagar quién se encarga de liquidar sus transacciones y cómo se evalúa ese eslabón bajo criterios vinculados al riesgo país. En esa línea, sostuvo que operar en LBTR implica ubicarse directamente en el marco del riesgo soberano, sin capas adicionales: “Entrar al LBTR es entrar al riesgo país, no hay una cota más de riesgo adicional”, afirmó.

El gerente general también resaltó que el esquema incorpora mensajería SWIFT de estándar internacional, además de sumar seguridad al utilizar el Sistema Nacional de Pagos y ganar eficiencia operativa en los procesos de liquidación.

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¿Qué cambia en el mercado?

Entre las modificaciones para la dinámica operativa del mercado, Marcelo Prono explica que al suprimirse el proceso semiautomático que existe hasta el momento, ya no se contará con el paso manual a la hora de enviar instrucciones de pagos que permitía cierta flexibilidad en los horarios para fondear las cuentas y enviar pagos.

Además detalló que con esta transformación en la manera en que se realizan las operaciones bursátiles del país, se gana en primer lugar una mayor seguridad, a criterio de Marcelo Prono, gerente general de Cavapy.

“Se gana mucha eficiencia operativa y mucho mayor control de ese proceso de liquidación. Es un requerimiento que el Banco Central, a través de la Superintendencia de Valores, hace al mercado de valores e implica también adecuarnos a los estándares internacionales”, destaca Marcelo Prono.

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Apertura a la inversión extranjera

En el contexto actual de mayor exposición internacional que tiene el país, y tras las recientes adquisiciones de las plataformas Montran y Nasdaq -de clase mundial- en Cavapy y la BVA, este paso hacia la liquidación de las operaciones bursátiles a través de la LBTR fortalece el proceso de construcción de una infraestructura apta para la recepción de inversión extranjera mediante el mercado de capitales.

Al respecto, Prono recuerda que un inversor del exterior generalmente consulta quién se encarga de liquidar sus transacciones, lo cual pasa ahora a ser analizado con términos del riesgo país.

“Entrar al LBTR es entrar al riesgo país, no hay una cota más de riesgo adicional. Además, se automatizan muchos procesos, se implementa mensajería SWIFT de estándar internacional, se gana seguridad al utilizar el Sistema Nacional de Pagos del país y se cuenta con una eficiencia operativa en todos los procesos”, resume el gerente general de CAVAPY.

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