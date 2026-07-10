El mercado bursátil movió US$ 4.407 millones en el primer semestre, con señales de recuperación en junio

Durante la presentación del informe “Primer semestre y perspectivas del mercado bursátil”, realizado este jueves, el presidente de CADIEM Administradora de Fondos, César Paredes destacó que, pese al leve retroceso acumulado, junio mostró señales de recuperación.

Explicó que, las operaciones alcanzaron US$ 835,5 millones, el mayor monto mensual del año, con un crecimiento interanual de 9,7%, impulsado principalmente por el mercado secundario, luego de tres meses consecutivos de caídas.

“Igual los primeros meses del año siempre suelen ser menos activos en volumen. Venimos de años muy agresivos en crecimiento, con lo cual un año de descanso para tomar impulso no viene mal. Este año está un poco frenado, igual que el año pasado”, expresó.

Escenario de incertidumbre marcó el inicio del año

Paredes recordó que el mercado enfrentó un escenario de incertidumbre durante los primeros meses del año, marcado por el discurso oficial sobre una “economía de guerra”, la baja del dólar y los cambios en el Ministerio de Economía, con la renuncia de Carlos Fernández Valdovinos y la designación de Óscar Lovera.

“Nosotros seguimos sosteniendo que hay una posibilidad de suba. Esto puede cambiar positivamente en cualquier momento con alguna emisión importante. Estamos medio frenados, pero no está muy claro por qué está frenando. Son todas sospechas. Es como que la actividad está bien, pero no está creciendo”, sostuvo.

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Mercado primario mantuvo crecimiento en el semestre

En el mercado primario, las emisiones acumuladas de nuevos títulos crecieron 5,8% respecto al primer semestre de 2025, favorecidas por el fuerte inicio de año. Sin embargo, desde marzo los volúmenes mensuales permanecen por debajo de los registrados un año antes, aunque la caída se moderó en junio, con una disminución interanual de 5,8%. Ese mes se emitieron títulos por un monto cercano a US$ 104 millones.

Las entidades financieras concentraron el 47% de las emisiones de títulos en guaraníes durante junio. Si se incorpora la participación de BID Invest, cuya colocación se canaliza posteriormente hacia instituciones financieras para la concesión de créditos, la participación asciende al 78%.

El resto de las emisiones en moneda local correspondió al sector comercial, con el 17%; al industrial, con el 4%; y al de servicios, con el 1%. En las emisiones en dólares, las industrias representaron el 69% del volumen, los servicios el 27% y el sector inmobiliario el 4%.

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Mercado secundario impulsó el repunte de junio

En el mercado secundario, donde se negocian títulos ya emitidos, el volumen de operaciones aumentó 12,5% frente a junio de 2025. En el acumulado del semestre, las transacciones alcanzaron G. 23,3 billones, con una diferencia de apenas 1,7% respecto al mismo período del año anterior.

Las operaciones en guaraníes representaron el 71% del volumen negociado en junio, mientras que las realizadas en dólares concentraron el 29%.

El mercado secundario explicó el 87,6% del volumen total negociado, frente al 12,4% correspondiente al mercado primario. Los bonos concentraron el 96,1% de las operaciones, seguidos por las acciones, con el 3,4%, y los fondos de inversión, con el 0,5%.

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Expectativas para el segundo semestre

De cara a la segunda mitad del año, Paredes afirmó que el mercado espera nuevos impulsos a partir de iniciativas como el Investor Pass, orientado a atraer capital extranjero; la integración de la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY) con el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central del Paraguay (BCP); y la reanudación de las emisiones de bonos del Tesoro a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).