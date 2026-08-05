Fortaleza presenta Pellegrini, su nuevo proyecto de 38 niveles

El crecimiento inmobiliario sobre la avenida Molas López continúa sumando nuevos desarrollos, y en ese proceso Fortaleza anunció la incorporación de Pellegrini, un proyecto de 38 niveles que estará ubicado en la intersección de esta avenida con la calle Nicolino Pellegrini, en el barrio Mburucuyá.

La propuesta contempla la construcción de 199 departamentos, 200 cocheras y una superficie aproximada de 28.087 metros cuadrados. Por sus dimensiones, el emprendimiento se integrará al proceso de densificación que atraviesa esta zona de Asunción, donde durante los últimos años se multiplicaron las inversiones residenciales, comerciales y de servicios.

De esta forma, el proyecto pasa a formar parte del sistema de inversión de Fortaleza, basado en aportes progresivos y activos inmobiliarios, donde la firma busca constantemente ampliar su portafolio de desarrollos, acompañando la expansión de una zona que ganó protagonismo por su conectividad y por la disponibilidad de servicios en su entorno.

Nueva dinámica urbana

Además de las unidades residenciales, el edificio incorporará espacios comunes vinculados con las nuevas formas de habitar y trabajar en la ciudad. La propuesta incluye áreas de coworking, plaza café, gimnasio, piscina y salones multiuso.

Estos ambientes buscan responder a una demanda que ya no se limita exclusivamente al departamento, sino que también considera la disponibilidad de espacios para el trabajo remoto, la recreación, las reuniones y la convivencia dentro del mismo complejo.

La ubicación constituye otro de los componentes centrales del proyecto. Molas López se consolidó como uno de los ejes de crecimiento de la capital, con una mayor presencia de edificios residenciales y una progresiva ampliación de la oferta gastronómica, comercial y corporativa.

En ese contexto, los nuevos emprendimientos enfrentan el desafío de integrarse a una ciudad que crece verticalmente, pero que también requiere planificación, infraestructura y propuestas capaces de sostener su valor en el tiempo.

“Cada nuevo proyecto representa una evidencia del crecimiento de nuestro sistema de inversión. Fortaleza Pellegrini refleja una forma de construir que busca generar valor desde la planificación, la calidad y una visión que entiende que invertir también significa contribuir al desarrollo de la ciudad”, expresó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.

El ejecutivo señaló, además, que las decisiones de inversión pueden convertirse en una herramienta para la construcción de patrimonio cuando se realizan de manera planificada y sostenida.

Identidad y patrimonio

El nombre del proyecto incorpora también una referencia histórica. La denominación Pellegrini recuerda al músico italiano Nicolino Pellegrini, radicado en Paraguay y reconocido por su aporte a la formación de figuras de la música nacional como José Asunción Flores, Agustín Pío Barrios y Herminio Giménez.

A partir de esta referencia, la compañía busca vincular la identidad del edificio con los conceptos de legado, cultura y permanencia, permitiendo además relacionar el desarrollo con la calle en la que estará ubicado, incorporando un relato que trasciende sus características constructivas.

“Elegimos este nombre porque representa legado, y creemos que las decisiones de inversión también construyen legados cuando se sostienen en el tiempo”, agregó Gómez.

Cabe recordar que Fortaleza cuenta con más de tres décadas de actividad en Paraguay y, según datos de la empresa, actualmente administra más de US$ 200 millones en obras en ejecución y reúne a más de 10.000 inversores activos.