Cervepar celebra el Día de la Cerveza con más opciones y momentos

En el marco del Día de la Cerveza, Guillermo Martínez Blasco, gerente general de Cervepar, destacó que la categoría mantiene una fuerte relevancia en el país y atraviesa una etapa de transformación marcada por la innovación y la diversidad de propuestas.

“La cerveza sigue ocupando un lugar muy importante en la vida de los paraguayos. Hoy representa entre el 70% y el 80% de toda la variedad de bebidas con alcohol del país, lo que muestra claramente el peso que tiene la categoría”, afirmó.

El ejecutivo explicó que los grandes acontecimientos deportivos reflejan esa relación especial entre los consumidores y la bebida.

“Durante la última copa del mundo alcanzamos récords de ventas, porque la cerveza sigue siendo la compañera natural para celebrar, reunirse y vivir esos momentos que se disfrutan mejor compartidos”, señaló.

Nuevas elecciones y más ocasiones de consumo

Aunque históricamente el verano fue considerado la temporada más fuerte para la cerveza, Martínez Blasco resaltó que actualmente la categoría logró superar la estacionalidad y conquistar nuevos espacios.

“La cerveza es una de las bebidas más versátiles que existen. Está presente en un asado un domingo, viendo un partido, en un concierto, en una cena con amigos o simplemente para cerrar el día”, comentó.

Según explicó, los cambios en los hábitos impulsaron una mayor variedad de productos, con opciones como cervezas light, sin alcohol, con menos calorías, menos alcohol o sin gluten.

“La categoría supo adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y, más que seguir una tendencia, muchas veces la terminó liderando”, destacó.

Esta evolución permitió ampliar la base de consumidores y generar nuevas ocasiones de consumo.

“Hoy Paraguay tiene cerca de un 10% más de ocasiones de consumo que otros mercados de la región, justamente porque la categoría evolucionó y respondió a lo que la gente estaba buscando”, agregó.

Un consumidor más exigente

El gerente general de Cervepar señaló que actualmente las personas tienen más información y esperan mayor calidad en cada producto que eligen.

“El consumidor conoce más, compara más y espera calidad en cada botella o lata que elige. Eso nos obliga a seguir invirtiendo en innovación, tecnología y procesos”, sostuvo.

En ese sentido, la compañía apuesta por un portafolio amplio que incluye marcas tradicionales y propuestas orientadas a distintos estilos de vida y ocasiones. Desde cervezas con mayor cuerpo y sabor hasta alternativas más livianas, premium o sin alcohol.

“La idea es que cada consumidor encuentre una cerveza que encaje con el momento que está viviendo”, explicó.

El crecimiento de las opciones sin alcohol

Uno de los segmentos que registra mayor dinamismo es el de las cervezas sin alcohol, una tendencia vinculada al consumo moderado y a la búsqueda de alternativas saludables.

“Si bien todavía representa una porción menor del mercado, el ritmo de crecimiento de las cervezas sin alcohol es muy acelerado y refleja un cambio muy interesante en la forma en que las personas disfrutan la cerveza”, afirmó Martínez Blasco.

La compañía incorporó propuestas como Corona Cero y otras variedades que buscan responder a consumidores que desean mantener la experiencia de compartir una cerveza, pero con nuevas posibilidades.

Orgullo nacional, calidad mundial

Para Cervepar, la construcción de una categoría sólida también está relacionada con la conexión emocional de las marcas con los paraguayos.

“Pilsen es probablemente el mejor ejemplo, es una marca que acompaña a los paraguayos desde hace generaciones y que forma parte de nuestra cultura”, indicó.

El ejecutivo resaltó que la presencia en espacios donde viven las pasiones nacionales también forma parte de la estrategia de la compañía, desde el fútbol y la Albirroja hasta festivales, eventos deportivos y grandes encuentros culturales.

“Una marca dejó de ser solamente un producto y pasó a formar parte de la identidad de un país”, expresó al recordar la campaña Donde esté un paraguayo que esté una Pilsen, que acompañó a los compatriotas durante el Mundial.

Finalmente, Martínez Blasco destacó el trabajo del equipo humano detrás de cada producto elaborado en Paraguay.

“Cuando decimos ‘orgullo nacional, calidad mundial’, para nosotros no es un eslogan, sino que refleja realmente el resultado del trabajo de cientos de personas que todos los días ponen lo mejor de sí para elaborar cervezas de las que los paraguayos se sientan orgullosos”, concluyó.