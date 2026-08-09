El comercio electrónico se acerca a US$ 3.000 millones

Los datos fueron presentados por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), Bancard, Dinelco y Fenicio durante la exposición “Panorama y Tendencias de Pago en el E-commerce de Paraguay”.

Según Capace, durante 2025 el volumen del comercio electrónico superó los US$ 2.000 millones y la proyección indica que el mercado se aproxima a los US$ 3.000 millones. La estimación surge del monitoreo realizado por la cámara junto con entidades financieras y otros actores del sector. “Agosto Liquida, Black Friday y las ofertas de fin de año empujan las ventas”, resaltó Rodrigo Maldonado, presidente de Capace.

Otro de los cambios observados es el fortalecimiento de los comercios paraguayos. Actualmente –dijo– el 47% de las compras online ya se realiza en tiendas locales, mientras que el 92% de los consumidores digitales compra en comercios nacionales. Además, refirió que el 69% de los usuarios se considera comprador frecuente y utiliza el canal digital para adquirir productos de supermercados, farmacias, servicios y entretenimiento.

En otro momento de la exposición, Maldonado señaló que el comercio electrónico pasó a formar parte de la vida cotidiana de los consumidores paraguayos y destacó que el crecimiento del sector también responde al avance de la logística, la interoperabilidad de los pagos con QR y la mayor cobertura de entregas en ciudades del interior. Agregó que todavía existen desafíos vinculados a la logística inversa y a los procesos de devolución, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Pago digital duplica transacciones

A su turno, André Basso, especialista de productos digitales de Bancard, informó que durante el primer semestre de 2026, la cantidad de transacciones de comercio electrónico aumentó 100% respecto al mismo período del año anterior.

En dicho lapso se procesaron más de 26 millones de operaciones digitales, con un volumen superior a G. 2,3 billones y un promedio cercano a 4,5 millones de transacciones mensuales.

También reportó la existencia de 5,7 millones de cuentas únicas que realizan compras digitales de manera recurrente. Al mismo tiempo dijo que se modificó la composición de los medios de pago. Mientras en 2020 las tarjetas de crédito representaban 52% de las operaciones, en 2026 las tarjetas de débito concentran 60% de las transacciones digitales.

El QR domina las compras online

Uno de los datos destacados corresponde al avance del QR como medio de pago. Según Basso, el 63,3% de todas las transacciones digitales del ecosistema ya se realiza mediante este sistema. En el comercio electrónico representa el 52% de operaciones y, cuando se consideran únicamente los comercios paraguayos, la participación asciende al 85%. En los últimos tres años, la cantidad de comercios que aceptan QR para e-commerce aumentó 500% y actualmente existen más de 400 establecimientos que operan con este mecanismo. El especialista atribuyó esta preferencia a la rapidez del proceso de compra, la autenticación bancaria y la mayor confianza de los consumidores.

En esa línea indicó que más de 600 comercios utilizan actualmente su plataforma de pagos online y que la tasa de aprobación alcanza el 90%.

Dijo que el ticket promedio de compra se ubicó en G. 82.600, una reducción de 1,2% frente al año anterior, lo que a su criterio refleja una mayor utilización del comercio electrónico para compras cotidianas de menor valor. Además, sostuvo que los niveles de fraude se encuentran entre los más bajos de la región gracias a la incorporación de tecnologías de autenticación reforzada y sistemas antifraude.

Menos fricción en el proceso de pago

Durante la presentación, Eduardo Szaran, gerente de productos de Dinelco, sostuvo que uno de los desafíos actuales consiste en reducir las fricciones durante el proceso de pago. “Cuando el pago deja de ser una fricción, el crecimiento se vuelve una consecuencia”, resaltó.

En otro momento, destacó tecnologías como la tokenización de tarjetas, Click to Pay, Apple Pay, Google Pay y los pagos invisibles, orientadas a disminuir los tiempos de compra y elevar la seguridad de las operaciones. “Acá en Paraguay estamos en el top de Sudamérica en cargar las tarjetas en Click to Pay”, refirió.

Por su parte, Amanda Rojas, country manager de Fenicio eCommerce, señaló que el crecimiento del comercio electrónico depende del trabajo conjunto entre plataformas tecnológicas, empresas de logística, medios de pago y comercios.

Trayectoria de crecimiento

Mantiene una trayectoria de crecimiento impulsada por la mayor adopción de canales digitales, expansión de comercios y consolidación de los pagos electrónicos.