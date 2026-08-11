Automaq asume la representación oficial de Kaiyi y lanza dos nuevos SUV en Paraguay

Con esta representación, Automaq incorpora Kaiyi a su portafolio de marcas y pone a disposición de los clientes una estructura integral de comercialización, financiación, repuestos, servicio técnico y posventa respaldada por más de 65 años de experiencia en el mercado paraguayo.

La decisión de incorporar Kaiyi responde a una estrategia de crecimiento y diversificación de Automaq, luego de un proceso de evaluación que consideró el respaldo industrial del fabricante, su capacidad de desarrollo tecnológico, la evolución internacional de la marca y su potencial para competir dentro del segmento SUV en Paraguay.

Kaiyi forma parte del Grupo Chery, uno de los diez conglomerados automotrices más grandes del mundo, lo que le da a la marca un respaldo industrial de escala global: repuestos, red de servicio y continuidad a largo plazo, algo especialmente relevante para quien elige una marca nueva en el país.

Ese respaldo explica, en parte, por qué Kaiyi es una de las automotrices chinas de expansión más acelerada a nivel internacional: actualmente la marca supera los 400.000 usuarios en más de 54 mercados internacionales, donde Paraguay se suma ahora a ese proceso, de la mano de Automaq.

“Nuestro objetivo no era simplemente incorporar una nueva marca al portafolio de Automaq. Buscábamos una propuesta con respaldo industrial, productos competitivos y potencial de crecimiento, que pudiéramos acompañar con la infraestructura comercial y de posventa que caracteriza a nuestra empresa. Estamos convencidos de que Kaiyi reúne esas condiciones y tiene una gran oportunidad para desarrollarse en el mercado paraguayo.” afirmó Fiorella Ferrari, gerente de Marketing de Automaq.

Por su parte, Jorge Villate, gerente general de Automaq afirmó que “sumar Kaiyi a nuestro portafolio es una forma más de sostener lo que venimos haciendo hace 65 años: apostar por Paraguay y seguir moviendo al país. Elegimos una marca joven y de rápida expansión porque creemos que el mercado está listo para eso. No necesitábamos certezas para dar este paso, necesitábamos la convicción de que era el momento correcto, y lo es” declaró Jorge Villate, gerente general de Automaq.

Diseño internacional y tecnología

El diseño de los modelos Kaiyi lleva la firma de Pininfarina, el mismo estudio detrás de íconos del diseño automotriz de marcas como Ferrari y Alfa Romeo, una referencia que distingue a Kaiyi de otras automotrices que compiten en el mismo segmento. A eso se suma un desarrollo tecnológico acorde a los estándares de la industria: sistemas de asistencia al manejo, conectividad, motorizaciones eficientes y, en el caso del X7 Híbrido, una alternativa PHEV para quienes ya piensan en una movilidad más consciente.

El resultado es una marca que no compite solo por precio: combina el respaldo de un grupo industrial global, un diseño reconocido y un desarrollo de producto hecho junto a la gente que la usa, los mismos ingredientes que sostienen, en los hechos, esa intuición inicial de la que habla el concepto de campaña.

El concepto: “Cuando es, lo sabés”. Es la síntesis de la plataforma de marca de Kaiyi en Paraguay, construida sobre la intuición como motor emocional. Habla de esas decisiones importantes que no llegan acompañadas de certezas ni de pruebas, sino de una sensación, una dirección que se reconoce antes que las explicaciones.

Una gama SUV pensada para diferentes necesidades

Kaiyi presenta en Paraguay dos familias dentro de su línea SUV, pensadas para acompañar distintos momentos y necesidades, pero siempre desde la misma lógica: elegir el auto que se siente correcto para cada etapa, confiando en tu intuición:

Kaiyi X3: un SUV compacto de la gama, ágil y práctico, pensado para quienes buscan resolver el uso urbano del día a día sin complicarse, para moverse por la ciudad, estacionar fácil, sentirse cómodo al volante. Disponible en versión de 1.5 litros con 116 HP MT y AT, desde US$13.990 y su evolución X3 Pro de 1.5 litros turbo con 156 HP AT, desde US$17.990 , misma esencia compacta con un salto en equipamiento y una identidad más deportiva.

Kaiyi X7: El SUV mediano de la gama, para quienes necesitan más espacio, potencia y versatilidad. Se ofrece en tres configuraciones a combustión: 1.5 litros turbo de 156 HP con cinco asientos desde US$20.990, 1.6 litros turbo de 196 HP con siete asientos desde US$22.990 y corona la gama con el X7 híbrido enchufable con 333 HP de potencia combinada y siete asientoS desde US$26.990 la propuesta más avanzada de esta primera etapa, con una autonomía total de más de 1000 km y más de 100 km de autonomía eléctrica, pensada para quienes ya empiezan a mirar hacia una movilidad más eficiente sin resignar espacio, potencia, ni confort.

Todos los modelos que integran esta gama fueron desarrollados escuchando a quienes ya los manejan día a día en otros países, ajustando equipamiento, comodidad y detalles según el uso real.

Kaiyi, cuenta además con el mismo respaldo que hoy tienen todas las marcas que representa Automaq: una estructura propia de posventa, repuestos y service, construida a lo largo de su historia en el mercado local. Ese respaldo es el que hace la diferencia a la hora de elegir un auto: el acompañamiento desde el primer kilómetro recorrido.

Con Automaq como representante oficial, la gama completa ya está disponible en Paraguay, con financiación propia desde US$199 por mes. Para conocerlos podés visitar los showrooms habilitados, contactar por WhatsApp al 021 379 9600, o seguir a @kaiyi.py en redes sociales.

Con más de 65 años de trayectoria en el mercado local, Automaq construyó a lo largo de este tiempo la estructura comercial, de posventa y de servicio que hoy respalda el ingreso oficial de Kaiyi al país.

Una apuesta que sigue moviendo al país. Con la incorporación de Kaiyi a su portafolio, Automaq redobla su apuesta por seguir moviendo a Paraguay: sumar una marca joven y de expansión acelerada es una forma más de sostener ese compromiso, que este año cobra un significado especial en el marco de sus 65 años de trayectoria en el mercado local.