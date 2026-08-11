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11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Cinco décadas de sabor: Talleyrand celebra su historia con “Los 5 Elementos”

Mesa circular elegante con manteles neutros, velas encendidas, copas de vino y platos en un ambiente acogedor.
Cada mesa del evento se preparó con atención al detalle.Pedro Gonzalez

La familia gastronómica Talleyrand conmemoró cinco décadas de trayectoria con “Los 5 Elementos”, una propuesta que reunió a cinco reconocidos chefs internacionales en sus restaurantes. La iniciativa vinculó cada espacio con Agua, Tierra, Fuego, Aire y Éter, en una jornada que puso en valor la evolución de la marca y su apuesta por la gastronomía.

Brand Lab Para Familia Talleyrand

Contenido Comercial

Familia Talleyrand convirtió la celebración de sus 50 años de trayectoria en una experiencia gastronómica que reunió talento internacional, identidad y distintas expresiones de la cocina contemporánea. La propuesta, denominada “Los 5 Elementos”, se desarrolló el viernes 7 de agosto de manera simultánea en cinco restaurantes del grupo, con la participación de chefs provenientes de Argentina y España.

Plato gourmet con carne asada, zanahoria asada y guarniciones vegetales en ambiente de alta cocina.
Josephine: cochinillo al nuevo estilo de Segovia con puré de boniatos, zanahorias baby, aros de cebolla y su jugo de asado.

La iniciativa permitió que cada establecimiento construyera una propuesta propia a partir de uno de los cinco elementos de la naturaleza. Así, Agua, Tierra, Fuego, Aire y Éter funcionaron como conceptos para orientar los menús y la experiencia de los comensales, en una celebración que también buscó reflejar las diferentes identidades que conviven dentro de la familia gastronómica.

En el restaurante La María Centro se presentaron platos del restaurante Ness.
En el restaurante La María Centro se presentaron platos del restaurante Ness.

Cinco restaurantes y una misma celebración

Chef Inaki Aldrey en chaqueta blanca junto a un mostrador de restaurante, con un ambiente moderno y acogedor.
El chef español Iñaki Aldrey se encargó del menú del restaurante Maurice cuyo concepto fue el agua.

En Maurice, el elemento elegido fue el Agua, concepto que estuvo acompañado por el chef español Iñaki Aldrey, responsable de Atempo, restaurante distinguido con una Estrella Michelin. Su cocina se caracteriza por el trabajo técnico, la creatividad y una marcada atención sobre el producto.

50 Año de Talleyrand
Martín Rebaudino, fundador de Roux, restaurante recomendado por la Guía Michelin.

La propuesta de Josephine Restaurant & Bar estuvo vinculada al Aire y contó con Martín Rebaudino, fundador de Roux y uno de los referentes de la gastronomía argentina contemporánea. Su participación aportó una mirada basada en la evolución de la cocina argentina y en la interpretación de sus productos.

Hombre vestido de chef sirve comida en platos mientras una mujer con delantal observa en la cocina de Talleyrand.
El chef Leo Lanussol se encargó del menú del restaurante La María Centro.

En La María Centro, el Fuego fue el eje conceptual de la experiencia. Allí estuvo Leo Lanussol, fundador de Proper y actualmente vinculado a NESS, restaurante recomendado por la Guía Michelin. Su cocina tiene entre sus características el aprovechamiento del producto, la estacionalidad y una aproximación sencilla a los ingredientes.

Sebastián Cardamoni fue el autor de los platos que se ofrecieron en La María Mariscal.
Sebastián Cardamoni fue el autor de los platos que se ofrecieron en La María Mariscal.

La Tierra tuvo como escenario a La María Mariscal, que recibió a Sebastián Cardamoni, chef y cofundador de Fogón Asado. El restaurante argentino, recomendado por la Guía Michelin, desarrolló su identidad alrededor de las técnicas de cocción al fuego y una reinterpretación contemporánea de la tradición del asado.

El chef Sebastián Weigandt preparó los platos de Talleyrand Le Grill & Cuisine de delSol Shopping.
El chef Sebastián Weigandt preparó los platos de Talleyrand Le Grill & Cuisine de delSol Shopping.

Por su parte, Talleyrand Le Grill & Cuisine representó al Éter, entendido como el componente asociado a la esencia y al origen de la marca. La cocina estuvo a cargo de Sebastián Weigandt, chef ejecutivo de Azafrán, restaurante distinguido con una Estrella Michelin y reconocido en distintos rankings internacionales.

Todos los asistentes recibieron una carta de agradecimiento de la fundadora, Rosita Roldán de Vallejos.
Todos los asistentes recibieron una carta de agradecimiento de la fundadora, Rosita Roldán de Vallejos.

Medio siglo alrededor de la gastronomía

La celebración tuvo además como trasfondo los 50 años de historia de Talleyrand, una trayectoria que comenzó en 1976 y que estuvo marcada por la expansión de una propuesta gastronómica que fue incorporando nuevos espacios y conceptos a lo largo del tiempo.

Maurice: versión del restaurante de la sopa de cebolla (Atempo).
Maurice: Sopa de cebolla de Atempo.

La historia de la marca está vinculada al nombre de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, figura de la diplomacia francesa que también fue reconocida por su relación con la gastronomía y la cultura de la mesa. Esa referencia formó parte del concepto que dio origen a la empresa y que, con el paso de las décadas, se trasladó a una propuesta gastronómica con diferentes formatos y ambientes.

Mujer con chaqueta metálica sonríe, acompañada de otras personas conversando y disfrutando en un ambiente acogedor.
Comensales de Talleyrand Le Grill & Cuisine disfrutaron de los platos preparados por el chef Sebastián Weigandt.

Hoy, la familia Talleyrand reúne restaurantes con perfiles diferenciados, pero mantiene como denominador común la búsqueda de calidad en el servicio y la gastronomía. En ese contexto, “Los 5 Elementos” funcionó como una manera de recorrer parte de esa diversidad a través de cinco experiencias desarrolladas en paralelo.

Platos con carne desmenuzada y pan, presentados en bandeja, con ambiente de cocina profesional.
La María Mariscal: asado en cocción larga, crocante de nuestra tierra, costillar de novillo cocido entero por ocho horas, reducción a las brasas y crocante de nuestra tierra.

Una mirada hacia los próximos años

La presencia de chefs internacionales también permitió generar un intercambio con el escenario gastronómico local y acercar al público paraguayo distintas técnicas, conceptos y formas de entender la cocina.

Mesero en 50 Año de Talleyrand con bandeja de platos cerámicos en ambiente acogedor y comensales conversando al fondo.
Talleyrand Le Grill & Cuisine: escabeche de gírgolas en témpura, paté de hongos y sweet chili de membrillo junto con carne a la masa brioche relleno de rabo, puré de zanahoria y tuétano.

Con esta celebración, Talleyrand no solo repasó las cinco décadas transcurridas desde sus inicios, sino que planteó una mirada hacia la siguiente etapa de la empresa. La propuesta puso en una misma mesa trayectoria, gastronomía internacional y la evolución de una marca que continúa buscando nuevas formas de desarrollar experiencias alrededor de la cocina y la hospitalidad.