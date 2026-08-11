Cinco décadas de sabor: Talleyrand celebra su historia con “Los 5 Elementos”

Familia Talleyrand convirtió la celebración de sus 50 años de trayectoria en una experiencia gastronómica que reunió talento internacional, identidad y distintas expresiones de la cocina contemporánea. La propuesta, denominada “Los 5 Elementos”, se desarrolló el viernes 7 de agosto de manera simultánea en cinco restaurantes del grupo, con la participación de chefs provenientes de Argentina y España.

La iniciativa permitió que cada establecimiento construyera una propuesta propia a partir de uno de los cinco elementos de la naturaleza. Así, Agua, Tierra, Fuego, Aire y Éter funcionaron como conceptos para orientar los menús y la experiencia de los comensales, en una celebración que también buscó reflejar las diferentes identidades que conviven dentro de la familia gastronómica.

Cinco restaurantes y una misma celebración

En Maurice, el elemento elegido fue el Agua, concepto que estuvo acompañado por el chef español Iñaki Aldrey, responsable de Atempo, restaurante distinguido con una Estrella Michelin. Su cocina se caracteriza por el trabajo técnico, la creatividad y una marcada atención sobre el producto.

La propuesta de Josephine Restaurant & Bar estuvo vinculada al Aire y contó con Martín Rebaudino, fundador de Roux y uno de los referentes de la gastronomía argentina contemporánea. Su participación aportó una mirada basada en la evolución de la cocina argentina y en la interpretación de sus productos.

En La María Centro, el Fuego fue el eje conceptual de la experiencia. Allí estuvo Leo Lanussol, fundador de Proper y actualmente vinculado a NESS, restaurante recomendado por la Guía Michelin. Su cocina tiene entre sus características el aprovechamiento del producto, la estacionalidad y una aproximación sencilla a los ingredientes.

La Tierra tuvo como escenario a La María Mariscal, que recibió a Sebastián Cardamoni, chef y cofundador de Fogón Asado. El restaurante argentino, recomendado por la Guía Michelin, desarrolló su identidad alrededor de las técnicas de cocción al fuego y una reinterpretación contemporánea de la tradición del asado.

Por su parte, Talleyrand Le Grill & Cuisine representó al Éter, entendido como el componente asociado a la esencia y al origen de la marca. La cocina estuvo a cargo de Sebastián Weigandt, chef ejecutivo de Azafrán, restaurante distinguido con una Estrella Michelin y reconocido en distintos rankings internacionales.

Medio siglo alrededor de la gastronomía

La celebración tuvo además como trasfondo los 50 años de historia de Talleyrand, una trayectoria que comenzó en 1976 y que estuvo marcada por la expansión de una propuesta gastronómica que fue incorporando nuevos espacios y conceptos a lo largo del tiempo.

La historia de la marca está vinculada al nombre de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, figura de la diplomacia francesa que también fue reconocida por su relación con la gastronomía y la cultura de la mesa. Esa referencia formó parte del concepto que dio origen a la empresa y que, con el paso de las décadas, se trasladó a una propuesta gastronómica con diferentes formatos y ambientes.

Hoy, la familia Talleyrand reúne restaurantes con perfiles diferenciados, pero mantiene como denominador común la búsqueda de calidad en el servicio y la gastronomía. En ese contexto, “Los 5 Elementos” funcionó como una manera de recorrer parte de esa diversidad a través de cinco experiencias desarrolladas en paralelo.

Una mirada hacia los próximos años

La presencia de chefs internacionales también permitió generar un intercambio con el escenario gastronómico local y acercar al público paraguayo distintas técnicas, conceptos y formas de entender la cocina.

Con esta celebración, Talleyrand no solo repasó las cinco décadas transcurridas desde sus inicios, sino que planteó una mirada hacia la siguiente etapa de la empresa. La propuesta puso en una misma mesa trayectoria, gastronomía internacional y la evolución de una marca que continúa buscando nuevas formas de desarrollar experiencias alrededor de la cocina y la hospitalidad.