QUIMFA adquiere mayoría accionaria del Grupo Heisecke

Las cuentas oficiales en redes sociales del Grupo Heisecke y de Quinfa S. A. compartieron un comunicado público en el que dieron a conocer que el grupo sumó a Quinfa como nuevo socio estratégico, “un paso que fortalecerá su posición en el mercado privado farmacéutico local y regional”.

La alianza responde al reconocimiento del valor de las marcas paraguayas desarrolladas por Heisecke a lo largo de su trayectoria, así como de la representación de marcas internacionales que forman parte de su portafolio.

“Con esta incorporación, ambas compañías buscan potenciar el desarrollo de estas marcas y acelerar su expansión hacia nuevos mercados internacionales, capitalizando el potencial de crecimiento ya demostrado por los productos de Heisecke tanto dentro como fuera de Paraguay”, indica el comunicado de prensa.

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Notificación a la Conacom

Grupo Heisecke informó que continuará operando bajo su misma identidad, ahora con el respaldo adicional de Quimfa para acompañar su próxima etapa de expansión.

“En línea con su firme compromiso con la transparencia y las buenas prácticas de mercado, las partes informan que ya se encuentran en curso las notificaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), organismo cuya destacada labor de fiscalización resulta clave para preservar la libre competencia y fortalecer la confianza en el mercado paraguayo”, concluye el manifiesto.