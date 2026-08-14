El nuevo motor de la construcción en Paraguay: cómo destacarse en un mercado en auge

El sector inmobiliario paraguayo atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia. Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la actividad se expandió un 43% en la última década y, de acuerdo con el Indicador de Expectativas Empresariales (IEE), fue el sector que comenzó 2026 con las mejores perspectivas de crecimiento.

Hoy, el mercado inmobiliario local se encuentra en una etapa de consolidación y madurez, con una participación cada vez más relevante dentro de la economía nacional. Este proceso está impulsado por un contexto macroeconómico estable, el crecimiento de la inversión extranjera y una evolución en las preferencias habitacionales hacia desarrollos más sofisticados, mejor diseñados y alineados con estándares internacionales.

Estamos ingresando en una nueva etapa, caracterizada por un mercado más profesional, competitivo y atractivo tanto para inversores locales como internacionales.

Sin embargo, esa sofisticación no siempre se refleja en toda la cadena de valor del negocio. En muchas obras aún predominan esquemas de trabajo fragmentados, con dificultades para integrar la planificación, la ejecución y el control de los proyectos. Como consecuencia, persisten desvíos de costos, incumplimientos de plazos y pérdidas de eficiencia que impactan directamente en la rentabilidad.

En este contexto, la tecnología cumple un rol decisivo. La integración de datos, la automatización de procesos y el acceso a información en tiempo real están transformando la forma en que se gestionan los proyectos constructivos. El objetivo ya no es únicamente digitalizar procesos, sino lograr una visión integral del negocio, que permita conectar todas las etapas de la operación: desde la gestión de stock, la logística, la ejecución de obra y el control de activos y maquinaria.

Hoy, un director puede monitorear en tiempo real el flujo de caja de la semana y detectar rápidamente cualquier desviación en el consumo de materiales o retraso en una etapa crítica. Esto permite tomar decisiones correctivas de manera anticipada, antes de que los problemas se reflejen en los resultados financieros o comprometan la rentabilidad del proyecto.

El análisis de la información también se está volviendo más dinámico. Gracias a las nuevas herramientas de gestión, los usuarios pueden generar informes, análisis y tableros personalizados sobre los datos reales de la operación, obteniendo una visibilidad integral que hasta hace pocos años resultaba difícil de alcanzar.

Incluso los sistemas hoy disponibles permiten cargar los datos directamente desde la operación -ya sean los avances de obra, el consumo de materiales o uso de equipos- a través de un celular, una tablet o una PC. Esto no solo reduce la fragmentación, sino que también mejora la consistencia de la información.

A medida que el sector continúa madurando y elevando sus estándares de gestión, contar con herramientas que integren la información operativa y financiera deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad. La discusión ya no pasa por si las empresas deben digitalizarse, sino por cómo lograr que toda la información del negocio fluya de manera integrada y confiable.

Los desarrolladores y constructoras que logren centralizar sus datos en una única plataforma estarán mejor preparados para responder con rapidez a los cambios del mercado, optimizar recursos y ejecutar proyectos con mayores niveles de previsibilidad y eficiencia.

Porque, más allá de cualquier herramienta específica, el verdadero diferencial está en la capacidad de conectar lo que sucede diariamente en la obra con las decisiones estratégicas del negocio. Esa integración es la que permite reducir la incertidumbre, mejorar la rentabilidad y sostener el crecimiento en una industria cada vez más exigente.

*Representante de Finnegans en Paraguay.