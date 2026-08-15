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15 de agosto de 2026 a la - 06:00

Nova Norte, el nuevo desarrollo urbano de Raíces Real Estate, que acompaña el crecimiento del norte de Gran Asunción

El nuevo desarrollo de Raíces Real Estate contempla una primera etapa de 536 lotes y facilidades de financiación de hasta 130 meses.
El nuevo desarrollo de Raíces Real Estate contempla una primera etapa de 536 lotes y facilidades de financiación de hasta 130 meses.gentileza

El crecimiento urbano del norte de Gran Asunción suma un nuevo protagonista. Se trata de Nova Norte, un loteamiento desarrollado por Raíces Real Estate en Limpio que combina acceso a tierra propia, infraestructura, espacios recreativos y facilidades de financiación, con el objetivo de captar tanto a familias que buscan construir su hogar como a inversores interesados en una zona con potencial de valorización.

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Este fin de semana se realiza el lanzamiento de Nova Norte, que contempla más de 1.600 lotes residenciales y comerciales.

En esta primera etapa se habilitaron 536 terrenos, en una propuesta que busca acompañar la expansión de Limpio y del denominado Distrito Norte.

Con cuotas desde G. 780.000, Nova Norte busca facilitar el acceso a terrenos urbanizados dentro del área metropolitana.
Con cuotas desde G. 780.000, Nova Norte busca facilitar el acceso a terrenos urbanizados dentro del área metropolitana.

Limpio es la ciudad con mayor crecimiento porcentual de Gran Asunción. En los últimos 30 años creció más del 170%”, destacó David Rodríguez, gerente general de Raíces Real Estate.

A su criterio, el atractivo de la zona también está relacionado con su baja densidad poblacional, lo que abre espacio para un mayor desarrollo urbano.

David Rodríguez, gerente general de Raíces Real Estate.
David Rodríguez, gerente general de Raíces Real Estate.

Rodríguez explicó que las nuevas obras viales también tendrán un papel clave en la conectividad del proyecto.

En particular, mencionó la ruta D025, ubicada en las cercanías del aeropuerto, cuya ejecución permitirá mejorar los accesos y reducir los tiempos de desplazamiento.

La ubicación estratégica y las nuevas obras viales aparecen entre los principales atractivos para quienes buscan invertir en Limpio.
La ubicación estratégica y las nuevas obras viales aparecen entre los principales atractivos para quienes buscan invertir en Limpio.

Vamos a estar a 30 minutos de todo lo que es el eje corporativo”, señaló el ejecutivo, al remarcar que la ubicación puede convertirse en uno de los principales factores de valorización de los terrenos.

Un barrio abierto con infraestructura

Nova Norte fue concebido como un barrio abierto que incorpora características habitualmente asociadas a desarrollos privados de mayor costo.

El proyecto contempla un pórtico de acceso, provisión de energía eléctrica y agua, desagüe pluvial, calles principales empedradas y calles transversales enripiadas.

El proyecto incorpora espacios recreativos, deportivos, áreas verdes y una bicisenda de 2.000 metros en un barrio abierto.
El proyecto incorpora espacios recreativos, deportivos, áreas verdes y una bicisenda de 2.000 metros en un barrio abierto.

A esto se suman un paseo central, plazas recreativas, parque lineal y espacios deportivos.

El proyecto también incluye una bicisenda de 2.000 metros, además de canchas de fútbol y vóley y espacios para caminar, correr y disfrutar en familia.

Nova Norte combina naturaleza, infraestructura y servicios cercanos para quienes buscan construir su vivienda o desarrollar una actividad comercial.
Nova Norte combina naturaleza, infraestructura y servicios cercanos para quienes buscan construir su vivienda o desarrollar una actividad comercial.

Incorporamos todos los amenities que normalmente uno encuentra en un barrio cerrado, pero lo incorporamos a un barrio abierto”, explicó Rodríguez.

Uno de los diferenciales planteados por la desarrolladora es que el acceso principal cuenta con doble carril cementicio y un paseo central con paisajismo.

Nova Norte se suma a la transformación urbana del norte de Gran Asunción, con una propuesta orientada a familias, inversores y emprendedores.
Nova Norte se suma a la transformación urbana del norte de Gran Asunción, con una propuesta orientada a familias, inversores y emprendedores.

La propuesta busca que el barrio pueda ser utilizado durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.

Tierra propia desde G. 780.000 al mes

El proyecto apunta también a ampliar el acceso a terrenos urbanizados mediante un esquema de financiación de hasta 130 meses, con cuotas desde G. 780.000.

Otro de los atractivos señalados por Raíces Real Estate es la posibilidad de acceder a la posesión inmediata del terreno.

El crecimiento de Limpio y la expansión del Distrito Norte potencian las perspectivas de valorización de la tierra en esta zona del área metropolitana.
El crecimiento de Limpio y la expansión del Distrito Norte potencian las perspectivas de valorización de la tierra en esta zona del área metropolitana.

Con tu primera cuota ya podés al día siguiente iniciar la construcción de tu casa”, afirmó Rodríguez.

La propuesta combina así una inversión inicial accesible con una ubicación que todavía cuenta con espacios para seguir desarrollándose.

Este fin de semana se habilita la venta del nuevo loteamiento de Raíces Real Estate, que apunta a consolidar un espacio residencial y comercial en una zona que mantiene un fuerte potencial de expansión.
Este fin de semana se habilita la venta del nuevo loteamiento de Raíces Real Estate, que apunta a consolidar un espacio residencial y comercial en una zona que mantiene un fuerte potencial de expansión.

Nova Norte está ubicado en el Distrito Norte de Limpio, aproximadamente a cinco minutos de Plaza Norte y del casco urbano, con conexiones hacia Asunción a través de la D025 y la ruta PY03.

El entorno también ofrece cercanía con servicios y actividades comerciales, centros de salud, supermercados y colegios.

Nova Norte ofrece acceso inmediato a los lotes, permitiendo a los compradores iniciar rápidamente el proyecto de construcción de su vivienda.
Nova Norte ofrece acceso inmediato a los lotes, permitiendo a los compradores iniciar rápidamente el proyecto de construcción de su vivienda.

A esto se suma el atractivo natural de la zona, próxima al río y con posibilidades para actividades recreativas y náuticas.

Más de 100 lotes vendidos en tres horas

La respuesta inicial del mercado fue, según la empresa, superior a las expectativas. “Nos sorprendió el éxito. En tres horas hemos vendido más de 100 lotes”, reveló el gerente general de Raíces Real Estate.

El desarrollo incorpora calles empedradas, servicios básicos, desagüe pluvial, áreas verdes y espacios deportivos desde su primera etapa.
El desarrollo incorpora calles empedradas, servicios básicos, desagüe pluvial, áreas verdes y espacios deportivos desde su primera etapa.

La desarrolladora organiza durante este fin de semana diferentes actividades de lanzamiento e invita a las familias a conocer el emprendimiento, recorrer sus espacios y evaluar las opciones disponibles.

¿Por qué no soñar en tener tu tierra propia, en poder imaginarte viviendo aquí, rodeado de toda esta naturaleza y poder cumplir tu sueño de tener tu tierra propia, de tener un hogar, de construir un sueño?”, expresó Rodríguez.

El impulso del Distrito Norte

Nova Norte forma parte de un contexto de expansión más amplio. El Distrito Norte es un megaproyecto de desarrollo urbano que integra a Limpio, Mariano Roque Alonso y Luque y que proyecta una inversión de US$ 1.500 millones.

La propuesta inmobiliaria combina precios accesibles con una planificación urbana orientada a acompañar el crecimiento futuro de Limpio.
La propuesta inmobiliaria combina precios accesibles con una planificación urbana orientada a acompañar el crecimiento futuro de Limpio.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Distrito Norte, reúne a importantes desarrolladoras inmobiliarias con el propósito de promover una expansión urbana planificada, mejorar la conectividad y consolidar un nuevo polo residencial, comercial y de servicios en el norte del área metropolitana.

En ese escenario, Nova Norte busca posicionarse como una alternativa para quienes quieren adelantarse al crecimiento de la zona, combinando tierra, infraestructura, conectividad y posibilidades de financiación.

La expansión del Distrito Norte impulsa nuevas oportunidades inmobiliarias y acompaña el proceso de transformación urbana de Limpio, Mariano Roque Alonso y Luque.
La expansión del Distrito Norte impulsa nuevas oportunidades inmobiliarias y acompaña el proceso de transformación urbana de Limpio, Mariano Roque Alonso y Luque.

Eso es Nova Norte”, resumió Rodríguez: una propuesta que apunta a quienes buscan naturaleza, infraestructura, ubicación y acceso a tierra propia dentro del área metropolitana.

Más detalles en www.raices.com.py.