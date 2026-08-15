Nova Norte, el nuevo desarrollo urbano de Raíces Real Estate, que acompaña el crecimiento del norte de Gran Asunción

Este fin de semana se realiza el lanzamiento de Nova Norte, que contempla más de 1.600 lotes residenciales y comerciales.

En esta primera etapa se habilitaron 536 terrenos, en una propuesta que busca acompañar la expansión de Limpio y del denominado Distrito Norte.

“Limpio es la ciudad con mayor crecimiento porcentual de Gran Asunción. En los últimos 30 años creció más del 170%”, destacó David Rodríguez, gerente general de Raíces Real Estate.

A su criterio, el atractivo de la zona también está relacionado con su baja densidad poblacional, lo que abre espacio para un mayor desarrollo urbano.

Rodríguez explicó que las nuevas obras viales también tendrán un papel clave en la conectividad del proyecto.

En particular, mencionó la ruta D025, ubicada en las cercanías del aeropuerto, cuya ejecución permitirá mejorar los accesos y reducir los tiempos de desplazamiento.

“Vamos a estar a 30 minutos de todo lo que es el eje corporativo”, señaló el ejecutivo, al remarcar que la ubicación puede convertirse en uno de los principales factores de valorización de los terrenos.

Un barrio abierto con infraestructura

Nova Norte fue concebido como un barrio abierto que incorpora características habitualmente asociadas a desarrollos privados de mayor costo.

El proyecto contempla un pórtico de acceso, provisión de energía eléctrica y agua, desagüe pluvial, calles principales empedradas y calles transversales enripiadas.

A esto se suman un paseo central, plazas recreativas, parque lineal y espacios deportivos.

El proyecto también incluye una bicisenda de 2.000 metros, además de canchas de fútbol y vóley y espacios para caminar, correr y disfrutar en familia.

“Incorporamos todos los amenities que normalmente uno encuentra en un barrio cerrado, pero lo incorporamos a un barrio abierto”, explicó Rodríguez.

Uno de los diferenciales planteados por la desarrolladora es que el acceso principal cuenta con doble carril cementicio y un paseo central con paisajismo.

La propuesta busca que el barrio pueda ser utilizado durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.

Tierra propia desde G. 780.000 al mes

El proyecto apunta también a ampliar el acceso a terrenos urbanizados mediante un esquema de financiación de hasta 130 meses, con cuotas desde G. 780.000.

Otro de los atractivos señalados por Raíces Real Estate es la posibilidad de acceder a la posesión inmediata del terreno.

“Con tu primera cuota ya podés al día siguiente iniciar la construcción de tu casa”, afirmó Rodríguez.

La propuesta combina así una inversión inicial accesible con una ubicación que todavía cuenta con espacios para seguir desarrollándose.

Nova Norte está ubicado en el Distrito Norte de Limpio, aproximadamente a cinco minutos de Plaza Norte y del casco urbano, con conexiones hacia Asunción a través de la D025 y la ruta PY03.

El entorno también ofrece cercanía con servicios y actividades comerciales, centros de salud, supermercados y colegios.

A esto se suma el atractivo natural de la zona, próxima al río y con posibilidades para actividades recreativas y náuticas.

Más de 100 lotes vendidos en tres horas

La respuesta inicial del mercado fue, según la empresa, superior a las expectativas. “Nos sorprendió el éxito. En tres horas hemos vendido más de 100 lotes”, reveló el gerente general de Raíces Real Estate.

La desarrolladora organiza durante este fin de semana diferentes actividades de lanzamiento e invita a las familias a conocer el emprendimiento, recorrer sus espacios y evaluar las opciones disponibles.

“¿Por qué no soñar en tener tu tierra propia, en poder imaginarte viviendo aquí, rodeado de toda esta naturaleza y poder cumplir tu sueño de tener tu tierra propia, de tener un hogar, de construir un sueño?”, expresó Rodríguez.

El impulso del Distrito Norte

Nova Norte forma parte de un contexto de expansión más amplio. El Distrito Norte es un megaproyecto de desarrollo urbano que integra a Limpio, Mariano Roque Alonso y Luque y que proyecta una inversión de US$ 1.500 millones.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Distrito Norte, reúne a importantes desarrolladoras inmobiliarias con el propósito de promover una expansión urbana planificada, mejorar la conectividad y consolidar un nuevo polo residencial, comercial y de servicios en el norte del área metropolitana.

En ese escenario, Nova Norte busca posicionarse como una alternativa para quienes quieren adelantarse al crecimiento de la zona, combinando tierra, infraestructura, conectividad y posibilidades de financiación.

“Eso es Nova Norte”, resumió Rodríguez: una propuesta que apunta a quienes buscan naturaleza, infraestructura, ubicación y acceso a tierra propia dentro del área metropolitana.

Más detalles en www.raices.com.py.