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19 de agosto de 2026 a la - 14:45

Grimace llegó a Paraguay y McDonald’s lo celebró con una experiencia única

Figura de Grimace, color púrpura, sonriente, sostiene un vaso en un ambiente colorido con letrero luminoso y vasos sobre mesa blanca.
Grimace fue presentado en su departamento en Paseo La Galería. Pedro Gonzalez

El querido personaje de McDonald’s, Grimace, fue protagonista de una noche llena de diversión, juegos, sorpresas y experiencias en el Paseo La Galería.

Brand Lab Para Servicios Rápidos del Paraguay

Contenido Comercial

Luego de su esperada llegada a Paraguay, Grimace tuvo su gran encuentro con los fanáticos en el Paseo La Galería, donde McDonald’s preparó una experiencia especialmente diseñada para celebrar la visita de uno de los personajes más queridos e icónicos de la marca.

Ambiente decorado en púrpura con logo de McDonald's y vasos de plástico; sin personas presentes.
El departamento de Grimace.

El encuentro se llevó a cabo el martes 18 de agosto, en un espacio completamente ambientado como el departamento de Grimace, creado especialmente para que los invitados pudieran adentrarse en su mundo y vivir una experiencia diferente, llena de detalles, juegos, premios, recuerdos, sorpresas y muchas oportunidades para compartir junto al personaje.

Espacio decorado en púrpura con mueble exhibidor de productos de Grimace y espejo festivo.
En el evento se dieron a conocer los nuevos productos de merchandising de Grimace.

Durante la jornada, Grimace fue el gran protagonista, recibiendo a los invitados, compartiendo momentos, saludando y posando para fotografías. Grandes y chicos pudieron conocerlo de cerca, sacarse fotos y disfrutar de distintas experiencias pensadas para conectar con el universo del personaje y con el espíritu alegre y divertido que lo caracteriza.

Mujer con suéter suave sonríe sosteniendo a una niña con lazo rosa, junto a figura disfrazada de Grimace en ambiente festivo.
Grimace compartió momentos únicos con chicos y grandes.

El sabor de Grimace también fue protagonista

La experiencia también permitió conocer y disfrutar de las propuestas que McDonald’s preparó especialmente inspiradas en Grimace. Como parte de esta celebración, tenemos al McCombo Grimace y el esperado Milkshake Grimace, propuestas que llevan el espíritu del icónico personaje a la experiencia de los clientes.

Vaso de Grimace Shake sostenido con una mano, fondo iluminado en tonos púrpuras y logo de McDonald's visible.
Nuevo Grimace Shake de McDonald's.

El Milkshake Grimace, inspirado en el tan querido personaje que conquistó a generaciones de fanáticos alrededor del mundo, se convirtió en uno de los grandes atractivos de esta edición, invitando a los consumidores a disfrutar de una propuesta diferente y compartir el universo de Grimace también a través del sabor.

Mujer sonriente con camiseta de McDonald's sostiene bandeja de batidos, mientras Grimace posando detrás en ambiente decorado en morado.
El nuevo milshake está inspirado en Grimace.

Una visita llena de sorpresas

Desde su llegada al país, Grimace recorrió distintos puntos de la ciudad y algunos restaurantes; y compartió momentos con clientes, familias, colaboradores, medios de comunicación y creadores de contenido, convirtiéndose rápidamente en uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas.

Escenario decorado en morado con figura de Grimace y una rueda de la fortuna, sin personas presentes.
Durante el evento se realizaron diversos juegos por premios.

Con esta iniciativa, McDonald’s Paraguay continúa creando experiencias que van más allá de sus productos, conectando con sus consumidores a través de personajes, momentos y propuestas que generan emoción, diversión y cercanía con la marca.

Grimace ya está en Paraguay y su visita recién comienza.

Sobre McDonald’s Paraguay

McDonald’s es la marca líder a nivel mundial en el segmento de comida rápida, reconocida por la excelente calidad de sus productos y servicios. Actualmente, McDonald’s está presente en más de 120 países, con una red de más de 40,000 restaurantes y cerca de 2 millones de colaboradores, que atienden diariamente a más de 69 millones de clientes.

Mujeres sonrientes en blusas claras junto a Grimace, el personaje morado de McDonald's, en un ambiente festivo y colorido.
Fátima Mallorquín, gerente de Marketing y Giannina Chamorro, brand analyst de McDonald's junto con Grimace.

En Paraguay, McDonald’s inició sus operaciones en 1996 de la mano de Servicios Rápidos del Paraguay SA La franquicia recibe anualmente a más de 8 millones de clientes en sus restaurantes, que suman 30 locales, entre restaurantes y centros de postres. La compañía genera empleo para cerca de 1,200 personas y mantiene un firme plan de crecimiento, con nuevas aperturas previstas en diferentes zonas del país.