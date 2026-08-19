Grimace llegó a Paraguay y McDonald’s lo celebró con una experiencia única

Luego de su esperada llegada a Paraguay, Grimace tuvo su gran encuentro con los fanáticos en el Paseo La Galería, donde McDonald’s preparó una experiencia especialmente diseñada para celebrar la visita de uno de los personajes más queridos e icónicos de la marca.

El encuentro se llevó a cabo el martes 18 de agosto, en un espacio completamente ambientado como el departamento de Grimace, creado especialmente para que los invitados pudieran adentrarse en su mundo y vivir una experiencia diferente, llena de detalles, juegos, premios, recuerdos, sorpresas y muchas oportunidades para compartir junto al personaje.

Durante la jornada, Grimace fue el gran protagonista, recibiendo a los invitados, compartiendo momentos, saludando y posando para fotografías. Grandes y chicos pudieron conocerlo de cerca, sacarse fotos y disfrutar de distintas experiencias pensadas para conectar con el universo del personaje y con el espíritu alegre y divertido que lo caracteriza.

El sabor de Grimace también fue protagonista

La experiencia también permitió conocer y disfrutar de las propuestas que McDonald’s preparó especialmente inspiradas en Grimace. Como parte de esta celebración, tenemos al McCombo Grimace y el esperado Milkshake Grimace, propuestas que llevan el espíritu del icónico personaje a la experiencia de los clientes.

El Milkshake Grimace, inspirado en el tan querido personaje que conquistó a generaciones de fanáticos alrededor del mundo, se convirtió en uno de los grandes atractivos de esta edición, invitando a los consumidores a disfrutar de una propuesta diferente y compartir el universo de Grimace también a través del sabor.

Una visita llena de sorpresas

Desde su llegada al país, Grimace recorrió distintos puntos de la ciudad y algunos restaurantes; y compartió momentos con clientes, familias, colaboradores, medios de comunicación y creadores de contenido, convirtiéndose rápidamente en uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas.

Con esta iniciativa, McDonald’s Paraguay continúa creando experiencias que van más allá de sus productos, conectando con sus consumidores a través de personajes, momentos y propuestas que generan emoción, diversión y cercanía con la marca.

Grimace ya está en Paraguay y su visita recién comienza.

Sobre McDonald’s Paraguay

McDonald’s es la marca líder a nivel mundial en el segmento de comida rápida, reconocida por la excelente calidad de sus productos y servicios. Actualmente, McDonald’s está presente en más de 120 países, con una red de más de 40,000 restaurantes y cerca de 2 millones de colaboradores, que atienden diariamente a más de 69 millones de clientes.

En Paraguay, McDonald’s inició sus operaciones en 1996 de la mano de Servicios Rápidos del Paraguay SA La franquicia recibe anualmente a más de 8 millones de clientes en sus restaurantes, que suman 30 locales, entre restaurantes y centros de postres. La compañía genera empleo para cerca de 1,200 personas y mantiene un firme plan de crecimiento, con nuevas aperturas previstas en diferentes zonas del país.