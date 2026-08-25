Cotización del dólar profundiza caída frente al guaraní

El dólar cedió nuevamente 20 puntos frente al guaraní en el mercado cambiario paraguayo en el segundo día operativo de la semana. En el segundo día operativo de la semana, el tipo de cambio se ubicó en G. 5.980 en el cambio efectivo, frente a G. 6.000 que había alcanzado el lunes último.

En lo que respecta al tipo de cambio interbancario, en G. 5.986 en el segmento interbancario,

El movimiento no es aislado, ya que hace apenas dos semanas el dólar había marcado un piso de G. 5.950 en el mercado local, lo que confirma una fase de apreciación del guaraní frente a la moneda estadounidense.

De acuerdo con los registros históricos, el dólar acumula una caída del 19% frente al guaraní en el último año. El valor que tenía la divisa en el mercado local hace un año era de G. 7.400, lo que implica una caída de G. 1.420 por cada dólar cambiado en el mercado local.

En la práctica, esa dinámica implica que, se requiere menos guaraníes para adquirir un dólar con respecto a un año atrás; o, visto desde el comercio, que el tipo de cambio está entregando señales distintas para exportadores e importadores.

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Agentes también rebajan expectativas

La tendencia baja que viene registrando la cotización del dólar en el mercado local podría seguir en este mes y lo que resta del año, de acuerdo con las expectativa de los agentes económicos. Resultados recientes de la Encuesta de Variables Económicas (EVE), reportó una baja en la trayectoria del tipo de cambio.

Así, para este mes, la expectativa predominante es que el dólar se mantenga en torno a G. 6.000 y para el cierre del año, los agentes proyectan un nivel cercano a G. 6.150, por debajo de los G. 6.300 que esperaban el mes anterior.

Exportadores piden intervención del Banco Central

Ante la baja acentuada en el tipo de cambio, los exportadores están reclamando una intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) para “equilibrar” el mercado de cambios, ante pérdidas asociadas al efecto cambiario: cuando el dólar vale menos en guaraníes, los ingresos por ventas externas —cobradas típicamente en dólares— rinden menos al convertirse a moneda local.

Este pedido coloca en el centro del debate el rol del BCP en el mercado cambiario, en un contexto donde el nivel del dólar se ha desplazado hacia valores que algunos sectores consideran perjudiciales para su competitividad e ingresos.

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Alivio para importaciones y precios de la canasta

En sentido contrario, la baja del dólar opera como un factor favorable para los rubros importados que representan alrededor del 30% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El material señala que varios productos de la canasta que dependen de compras externas muestran reducciones, un efecto compatible con un tipo de cambio más bajo: si importar cuesta menos en guaraníes, se abaratan costos y se abre margen para ajustes a la baja en precios finales (aunque ese traslado depende de cada cadena comercial).