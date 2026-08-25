Grupo Sarabia inaugura Amaru y lleva el diagnóstico inteligente a una agricultura más precisa

“Amaru representa mucho más que una nueva infraestructura o una nueva inversión del Grupo Sarabia. Representa nuestra visión de cómo queremos ayudar a construir el agro del futuro”, declaró durante la inauguración Paulo Sarabia, director del Grupo Sarabia.

“Nuestro propósito siempre ha sido estar al lado del productor, y entendemos que acompañarlo también significa brindarle información confiable que le permita tomar decisiones más acertadas, contribuyendo a mejorar su productividad y rentabilidad, al tiempo que promovemos una agricultura más sustentable”, afirmó.

Con la presencia de autoridades nacionales, representantes de instituciones públicas y privadas, productores, consultores, clientes, referentes del sector agrícola y directivos del Grupo Sarabia, se realizó la inauguración oficial de Amaru en Ciudad del Este.

La nueva empresa del Grupo Sarabia nace con el propósito de transformar datos en conocimiento, y conocimiento en decisiones confiables para el sector productivo.

La apertura de este nuevo centro marca un nuevo hito para el agro paraguayo al incorporar una infraestructura especializada que integra ciencia, tecnología y talento humano para responder a los desafíos de la agricultura moderna.

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La propuesta parte de una premisa clave: antes de decidir, es necesario conocer, medir y comprender.

En este sentido, Amaru busca convertirse en un aliado estratégico para productores, consultores técnicos y empresas del agronegocio, generando conocimiento aplicable a las distintas etapas del proceso productivo.

Por su parte, Luis Ramiro Samaniego, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), felicitó al Grupo Sarabia por esta nueva apuesta y destacó la importancia de incorporar el diagnóstico y el conocimiento como parte de las herramientas disponibles para el productor.

Durante su intervención, señaló que, “si bien resulta sencillo pensar en la comercialización de semillas, fertilizantes o defensivos agrícolas, existen otros servicios esenciales para una agricultura más eficiente que requieren una apuesta de largo plazo, como el análisis y diagnóstico de suelos”.

Valoró que Amaru pone a disposición de los productores una infraestructura especializada que “amplía las capacidades para conocer mejor las condiciones del campo y tomar decisiones más fundamentadas, impulsando el desarrollo de una agricultura más eficiente y sustentable”.

Un laboratorio construido para transformar datos en decisiones

Según Ricardo Trautmann, jefe de Nutrición Vegetal y coordinador general de Laboratorio, Amaru fue concebido como un centro especializado de diagnósticos inteligentes para el agro, equipado con tecnología de última generación, procesos automatizados y sistemas orientados a garantizar precisión, trazabilidad y agilidad en los resultados.

Su propuesta contempla diagnósticos de química del suelo, biología de suelos, nutrición vegetal, nematología, fitopatología, agua y semillas, generando información que permite comprender mejor las condiciones productivas y orientar el manejo agronómico.

Trautmann explicó además que Amaru busca complementar las herramientas de agricultura de precisión que ya se utilizan en el campo, conectando la información obtenida en la producción con los análisis realizados en laboratorio.

“La filosofía que guía todo lo que hacemos es innovación al servicio de la precisión, y precisión al servicio de la sostenibilidad”, expresó.

En el caso del suelo, los análisis permitirán conocer aspectos fundamentales como la disponibilidad de macro y micronutrientes, el pH, la capacidad de intercambio catiónico y la materia orgánica.

Los análisis de agua permitirán evaluar la calidad del recurso utilizado en procesos de pulverización o riego, mientras que los análisis de semillas estarán orientados a verificar parámetros como germinación y vigor, fundamentales para garantizar un adecuado punto de partida de cada campaña agrícola.

La infraestructura y los procesos de trabajo están respaldados por protocolos y estándares internacionales, además de un equipo técnico multidisciplinario responsable de analizar las muestras, y un sistema de control de calidad mediante inteligencia artificial que interpreta y valida los resultados.

Resultado de años de planificación y desarrollo

Amaru es el resultado de un proceso de seis años de planificación y desarrollo, que incluyó estudios, visitas a laboratorios de referencia, conversaciones con proveedores internacionales y ajustes destinados a alcanzar un alto estándar técnico.

De esos seis años, dos correspondieron al proceso de construcción de la infraestructura.

El objetivo, de acuerdo con Trautmann, fue desarrollar no solamente un laboratorio funcional, sino una instalación preparada para ofrecer resultados de alta calidad y continuar evolucionando en el tiempo.

La visión contempla seguir incorporando nuevas técnicas de análisis, actualizar equipamientos y fortalecer permanentemente las capacidades del equipo técnico

Una mirada hacia la agricultura del mañana

La propuesta de Amaru nace también de una convicción: producir mejor implica comprender mejor la tierra y utilizar cada recurso de manera más inteligente.

El acceso a información confiable permitirá identificar necesidades, utilizar los insumos de manera eficaz, evitar desperdicios y excesos, optimizar inversiones y contribuir a la conservación de los recursos productivos.

La sustentabilidad no se plantea como un concepto separado de la productividad, sino como parte de una misma visión.

Conocer la fertilidad del suelo, su actividad biológica, las condiciones del agua o la calidad de una semilla permitirá tomar decisiones que contribuyan tanto a la eficiencia productiva como al cuidado de los recursos a largo plazo.

Amaru se proyecta como parte de una transformación de la agricultura hacia modelos cada vez más basados en información, precisión y conocimiento.

Una agricultura capaz de producir alimentos de manera eficiente, pero también de preservar la capacidad productiva de la tierra para quienes vendrán.

“El futuro no comienza en la cosecha. Comienza mucho antes: comienza en cada decisión”, resume la filosofía que acompaña el nacimiento de Amaru.

Con esta nueva iniciativa, el Grupo Sarabia reafirma su apuesta por la innovación y por el desarrollo de capacidades que contribuyan a la evolución del agronegocio paraguayo.

Amaru llega para conectar la ciencia con las necesidades reales del campo y para transformar cada muestra, cada dato y cada diagnóstico en una oportunidad para comprender mejor, decidir mejor y producir mejor.

Innovación para el agro del Grupo Sarabia

El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando en otros países de América del Sur como Brasil y Bolivia, en los segmentos de producción y comercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de granos.

A través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, H2O Innovation, YVY, GS3, Agropecuaria Campos Nuevos y Agropecuaria Cataratas impulsa una agricultura innovadora y sostenible.

Sus directivos, José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en acciones de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo actividades en beneficio de los sectores más vulnerables y del cuidado del medio ambiente.