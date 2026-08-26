Santa Catarina mira a Paraguay en busca de nuevos puentes para el comercio y la tecnología

Uno de los principales ecosistemas tecnológicos de Brasil quiere dar su siguiente salto hacia afuera y, en esa estrategia, Paraguay comienza a ocupar un espacio cada vez más visible. ABC Negocios acompaña desde Florianópolis el Startup Summit 2026, escenario donde autoridades y referentes empresariales de Santa Catarina expusieron una agenda que trasciende al propio sector de las startups y apunta a convertir tecnología, infraestructura y capacidad productiva en nuevas conexiones internacionales.

El encuentro, desarrollado del 26 al 28 de agosto en Florianópolis, prevé reunir a unas 10.000 personas de manera presencial, alrededor de 2.000 startups, más de 150 fondos de inversión y representantes de al menos 30 países. Pero detrás de esa escala, uno de los mensajes centrales de la actual edición es otro, donde el desafío ya no pasa únicamente por desarrollar empresas innovadoras, sino por conseguir que puedan escalar y conectarse con otros mercados.

Ese proceso comienza a mirar con especial atención hacia los países vecinos. Para Fábio Wagner Pinto, secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Catarina, Paraguay reúne grandes condiciones para profundizar una relación que ya tiene bases económicas importantes.

“Los catarinenses miramos a Paraguay con mucho, mucho interés”, expresó al responder una consulta de ABC Negocios. Entre los principales campos identificó el desarrollo tecnológico, los datos, las comunicaciones y el software, pero también destacó la fuerza del agronegocio y las oportunidades existentes en logística.

Lo mencionado por el referente no gira solo en torno al evento, ya que apenas unas semanas antes, autoridades de Santa Catarina realizaron una misión oficial a Paraguay que derivó en una hoja de ruta para ampliar los negocios, las inversiones y la integración entre ambos mercados.

Interés concreto

El 7 de agosto, Rediex e Invest Santa Catarina suscribieron un acuerdo de cooperación que contempla intercambio empresarial, organización de misiones comerciales y promoción de nuevas inversiones. El entendimiento fue firmado durante una reunión de autoridades de ambos gobiernos y busca profundizar la relación económica entre Paraguay y el estado brasileño.

La base comercial ya es considerable, siendo que según datos del Observatorio de la Federación de las Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC) las exportaciones catarinenses hacia Paraguay alcanzaron US$ 445,1 millones en 2025, mientras que las importaciones provenientes del mercado paraguayo llegaron a US$ 464 millones.

Esto representa un intercambio bilateral superior a US$ 900 millones anuales. Además, entre 2015 y 2025 las exportaciones de Santa Catarina hacia Paraguay crecieron 99,1%, mientras que las compras desde nuestro país aumentaron 390,5%.

La composición de ese comercio también muestra complementariedad. Santa Catarina coloca en Paraguay productos industriales como cerámicas, máquinas, equipos mecánicos y sistemas de refrigeración, mientras que desde nuestro país llegan principalmente maíz, carne bovina, aceite de soja, tejidos e insumos para el sector metalmecánico.

Para Fábio Wagner Pinto, las relaciones existentes en materias primas, nutrición animal y energía —con Itaipú como uno de los grandes vínculos entre ambos países— pueden ahora ampliarse hacia sectores de mayor intensidad tecnológica.

El secretario sostuvo que el crecimiento de las capacidades paraguayas en tecnología, universidades y formación genera “un ambiente muy propicio para buenas interacciones”, y ubicó específicamente a la tecnología, los agronegocios y la logística entre los campos con mayor potencial para profundizar esa relación.

Nueva ruta

Una de las iniciativas más concretas es la denominada Rota do Milho, una propuesta que busca mejorar el abastecimiento de granos para el poderoso complejo agroindustrial del oeste catarinense y, simultáneamente, reducir distancias para la producción paraguaya.

Dentro de esta agenda se analiza una futura conexión entre Mayor Otaño, en Itapúa, y Eldorado, en la provincia argentina de Misiones, como parte de un corredor hacia Santa Catarina. Según el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), esta alternativa podría acortar aproximadamente 300 kilómetros del recorrido terrestre actual.

El interés tiene una explicación productiva, ya que Santa Catarina es uno de los principales polos brasileños de producción de proteína animal y requiere un abastecimiento constante de granos. Solo el maíz representó 15,2% de todas las exportaciones paraguayas hacia ese estado en 2025, por un valor aproximado de US$ 70,5 millones.

Paulo Bornhausen, secretario ejecutivo de Articulación Internacional de Santa Catarina, mencionó durante el Startup Summit que la integración por el oeste catarinense constituye uno de los puntos incorporados recientemente a la agenda de trabajo con Paraguay y que se analiza una eventual nueva conexión sobre el río Paraná.

Si bien este planteamiento no implica aún una obra definida ni un cronograma de ejecución, ya existe es el interés político y empresarial por reducir los costos logísticos de una cadena comercial que viene ganando volumen.

En paralelo, los referentes catarinenses mencionaron intenciones de avanzar en otras alternativas de movilidad e interconexión regional, incluyendo posibilidades vinculadas al sistema ferroviario, aunque sin presentar todavía trazados o una hoja de ruta específica.

Salida portuaria

Por otra parte, Santa Catarina busca posicionar su infraestructura portuaria como una alternativa adicional para el comercio exterior paraguayo, hoy fuertemente conectado a terminales brasileñas como Santos y Paranaguá, además de la tradicional utilización de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Bornhausen señaló que durante las reuniones con autoridades paraguayas se conversó sobre la utilización de terminales catarinenses y adelantó la intención de realizar visitas técnicas para evaluar su potencial logístico.

La agenda también fue confirmada por la FIESC, que identificó el aprovechamiento de los puertos de Santa Catarina para las importaciones y exportaciones paraguayas como uno de los principales resultados de la misión desarrollada este mes. La federación considera que estas terminales pueden ofrecer conexiones competitivas con mercados de Asia y otros destinos internacionales.

Es decir, la estrategia no se limita a transportar productos paraguayos, siendo que entre las conversaciones aparecen también alternativas para crear Zonas de Procesamiento de Exportación vinculadas a los puertos catarinenses, además de promover transferencia tecnológica y nuevas cadenas industriales entre ambos mercados.

Conexión digital

Probablemente una de las iniciativas más novedosas mencionadas por las autoridades durante el Startup Summit sea la relacionada con la infraestructura digital.

Bornhausen afirmó que Santa Catarina trabaja en la posibilidad de desarrollar un proyecto conjunto de conectividad internacional asociado a infraestructura de cable submarino, que permitiría establecer una conexión hacia Paraguay a partir del litoral catarinense.

El secretario dejó en claro que la iniciativa se encuentra todavía en fase de estudio y señaló que fue presentada a Paraguay junto con el Banco Mundial. El objetivo, explicó, sería ofrecer una vía adicional de conexión internacional desde Santa Catarina.

Cabe entender que no se trataría de un cable submarino físicamente extendido hasta Paraguay, un país mediterráneo, sino de una infraestructura internacional con llegada al litoral brasileño que posteriormente podría conectarse por redes terrestres con territorio paraguayo.

Tampoco existen todavía elementos suficientes para hablar de financiamiento confirmado, capacidad, costo o plazo de ejecución. Por el momento, la relevancia está en que la conectividad digital ya aparece formalmente dentro de la conversación bilateral, junto con las tradicionales cuestiones de transporte y comercio.

Tecnología aplicada

La agenda contempla además cooperación en investigación y tecnología vinculada al sector productivo. En este sentido, Bornhausen indicó que desde Paraguay existe interés en trabajar con instituciones catarinenses y con la Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), especialmente en áreas relacionadas con investigación aplicada al agro.

La FIESC también señala que durante la reciente misión se abrieron conversaciones para transferir tecnologías catarinenses hacia la agricultura paraguaya, impulsar procesos de industrialización y generar mayor valor agregado a partir de materias primas nacionales.

La lógica planteada por las autoridades paraguayas es que una integración más profunda no debería limitarse solo a aumentar la venta de granos. Parte de la producción podría avanzar hacia mayores niveles de procesamiento en Paraguay y posteriormente incorporarse a las cadenas industriales de Santa Catarina.

También aparecen oportunidades fuera del agro. En las reuniones se analizaron inversiones paraguayas en el mercado inmobiliario del litoral catarinense, venta de materiales de construcción hacia Paraguay y transferencia de soluciones tecnológicas vinculadas con infraestructura, en momentos en que nuestro país atraviesa un importante ciclo de obras.

Mirar afuera

Todo este acercamiento coincide con una transformación que el ecosistema tecnológico de Santa Catarina intenta acelerar.

Fábio Búrigo Zanuzzi, director técnico de Sebrae/SC (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) recordó durante la apertura del Startup Summit que cuando se realizó la primera edición, en 2018, todavía existían dudas sobre si Santa Catarina tenía suficiente capacidad para sostener un encuentro de esta escala. Ocho años después, la discusión cambió. “Ya no se trata de si tenemos un ecosistema, sino de qué vamos a hacer con él”, sostuvo.

Una evaluación desarrollada por Startup Genome sobre Florianópolis destaca precisamente la fortaleza de su comunidad emprendedora y su capacidad para atraer y retener talento, pero también ubica la internacionalización entre los desafíos que quedan pendientes. La capital catarinense concentra más de 6.000 empresas tecnológicas y el sector representa alrededor del 25% de su economía.

Zanuzzi resumió esa brecha durante el evento: “Construimos uno de los mejores lugares de Brasil para comenzar una empresa y todavía no construimos el camino para llevarla al mundo”.

Diego Brites Ramos, presidente de la Asociación Catarinense de Tecnología (ACATE), describió un modelo que acompaña a las empresas desde que apenas tienen “una idea en PowerPoint” hasta convertirse en compañías capaces de generar miles de puestos de trabajo. La entidad opera más de 20 programas de apoyo y mantiene una fuerte articulación con Sebrae para acelerar empresas tecnológicas.

Ahora, la intención es llevar esa construcción hacia mercados externos.

En la rueda de prensa del Startup Summit, Fábio Wagner Pinto sintetizó esa visión al señalar que “Brasil es grande, pero el mundo es mucho mayor”. Para las autoridades catarinenses, internacionalizar ya no significa solamente exportar productos, sino conectar empresas, universidades, tecnología, capital e infraestructura con otros ecosistemas.

Paraguay aparece dentro de esa búsqueda no solo por proximidad geográfica. La relación ya posee volumen comercial, complementariedad productiva y necesidades logísticas comunes, mientras que ambos mercados intentan ampliar su capacidad tecnológica y atraer nuevas inversiones.

Los próximos meses permitirán medir cuánto de esta agenda comienza a transformarse en proyectos efectivos. Equipos técnicos del Gobierno de Santa Catarina y de la FIESC prevén profundizar los estudios logísticos y regulatorios, mientras que para noviembre está previsto un nuevo encuentro empresarial dedicado específicamente a la relación con Paraguay.

Por el momento, la señal es clara, ya que Paraguay dejó de aparecer solamente como proveedor o comprador dentro del mapa económico catarinense y empieza a ser observado como posible socio de una estrategia más amplia de integración productiva, tecnológica y logística.