Vida de barrio, naturaleza y comunidad: así será Veralta Los Laureles

La actividad reunió a representantes de Creo Inmuebles y Altamira Group, además de referentes vinculados al desarrollo que acompañaron este momento simbólico que representa el paso de la planificación a la ejecución.

La tradicional palada inicial materializó así un nuevo capítulo para una propuesta que viene consolidándose desde su lanzamiento y que hoy comienza a tomar forma en el terreno.

Una propuesta residencial con visión de largo plazo

Veralta Los Laureles fue concebido como un desarrollo que integra arquitectura, espacios verdes, amenities y distintas tipologías residenciales dentro de una de las zonas más consolidadas de Asunción.

El proyecto se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 12.000 m² y contempla tres torres de departamentos, con unidades que van desde monoambientes hasta opciones de tres dormitorios.

La propuesta incorpora piscina, gimnasio, cancha de pádel, quinchos, Casa Club, espacios infantiles y áreas verdes, además de una gran plaza central que busca preservar los árboles existentes y generar un entorno de encuentro y comunidad.

“Queríamos un barrio consolidado, pero que esté cerca de polos de desarrollo fuertes”, explicó Mateo Fadul, director de Creo, al referirse a la elección de Los Laureles como ubicación para el proyecto.

En ese sentido, destacó que se buscó un terreno con características poco frecuentes dentro de Asunción, que permitiera desarrollar el concepto sin sacrificar espacios verdes.

“Lo que buscábamos era justamente armar un complejo de departamentos que permita tener una vida de barrio como era antes”, señaló Fadul.

La propuesta apunta a recuperar esa experiencia de comunidad mediante espacios compartidos, áreas deportivas, zonas para niños y una infraestructura orientada a la vida cotidiana de sus residentes.

“Finalmente es tener más tiempo, es tener calidad de vida”, afirmó Fadul, quien sostuvo que el desarrollo urbano debe apostar por consolidar zonas próximas a los servicios y polos de actividad.

Para el ejecutivo, el crecimiento vertical en áreas consolidadas puede contribuir a una ciudad más eficiente. “Hoy es, poblemos Asunción, hagamos que crezca hacia arriba donde ya están los servicios”, expresó.

Un proyecto que combina residencia y comunidad

La propuesta de Veralta Los Laureles busca generar un ecosistema residencial en el que los espacios comunes tengan un papel central.

“Se va a lograr un ecosistema dentro de lo que es Veralta, un conjunto que realmente estamos convencidos que va a ser muy agradable para vivir”, afirmó el Ing. Rafael Gill Ramírez, director y fundador de Altamira Group.

El ejecutivo destacó además las características del entorno y el valor de haber encontrado un terreno con una superficie y una vegetación que permiten desarrollar este concepto en el corazón de Asunción.

“Realmente fuimos muy afortunados”, señaló Gil Ramírez, al referirse al terreno, destacando que se trata de un espacio con árboles de muchos años y una ubicación estratégica dentro de uno de los barrios residenciales más emblemáticos de la capital.

Veralta Los Laureles es desarrollado conjuntamente por Creo Inmuebles y Altamira Group, con la participación de la familia Pampliega, propietaria original del terreno y socia del proyecto.

La alianza combina la trayectoria de Creo, empresa paraguaya con 11 años en el mercado, y la experiencia de Altamira Group, que cuenta con una década de presencia en Paraguay y trayectoria previa en otros mercados.

El mercado inmobiliario mantiene una demanda sostenida

Desde Altamira Group también destacaron el dinamismo que mantiene el mercado inmobiliario paraguayo y la demanda tanto de compradores que buscan vivienda como de quienes adquieren unidades como inversión.

“Estamos convencidos y de verdad es increíble cómo, a pesar de que hay una oferta muy grande de desarrollo en el sector inmobiliario de todo tipo, hay una demanda muy sostenida”, explicó Gill Ramírez.

El ejecutivo señaló que el crecimiento de la economía y la llegada de inversores extranjeros y locales están generando un motor importante para el sector. Además, destacó el comportamiento del mercado de alquiler.

Según explicó, la experiencia de Altamira Group en sus desarrollos anteriores muestra un alto nivel de ocupación de las unidades. “Las torres que por lo menos en nuestra experiencia que estamos construyendo son torres que están totalmente ocupadas”, sostuvo.

Una nueva etapa comienza a construirse

El inicio de las obras representa un paso importante para Veralta Los Laureles y reafirma el compromiso de las desarrolladoras con la ejecución y continuidad del proyecto.

De acuerdo con Fadul, la comercialización comenzó previamente y la respuesta del mercado acompañó la propuesta.

El proyecto contempla unidades con distintas configuraciones y precios, con alternativas que parten de aproximadamente US$ 65.000 para monoambientes y llegan a alrededor de US$ 200.000 para departamentos de tres dormitorios.

Por su parte, Gill Ramírez destacó el avance alcanzado durante la etapa de preventa y proyectó que el proyecto pueda comenzar a recibir residentes en aproximadamente 18 meses.

Con el inicio de las obras, Veralta Los Laureles avanza hacia la materialización de una propuesta pensada para generar valor tanto para quienes buscan un nuevo lugar para vivir como para quienes ven en el proyecto una oportunidad de inversión.

Más información al +595974287993 y www.veralta.com.py.