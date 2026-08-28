Conductores mejor preparados para el desafío de las calles

Durante tres horas, Bolt y Chacomer S.A.E.C.A. convirtieron la capacitación en una experiencia práctica de manejo defensivo.

La jornada estuvo dirigida a conductores que utilizan sus motocicletas como herramienta de trabajo y generación de ingresos, incluida la prestación de servicios a través de Bolt.

Lejos de limitarse a recomendaciones teóricas, el taller puso el foco en situaciones que forman parte de la rutina de quienes pasan buena parte de su día sobre dos ruedas.

Identificar un riesgo a tiempo, saber cómo y cuándo frenar, anticiparse a una maniobra inesperada y utilizar correctamente los elementos de protección fueron algunos de los aprendizajes centrales.

La capacitación abordó distintos tipos de frenado y la aplicación correcta de cada técnica, además de pautas de conducción preventiva y circulación segura en el tránsito urbano.

El contenido fue construido a partir de las situaciones que los propios conductores señalan como frecuentes durante sus recorridos.

Así, cada recomendación buscó responder a problemas reales y cotidianos, porque en la calle unos segundos pueden marcar una diferencia.

La motocicleta se convirtió para muchos en una herramienta fundamental para generar ingresos, pero también es el vehículo con mayor exposición al riesgo en el tránsito urbano.

Por eso, para Bolt, enseñar a conducir de manera defensiva forma parte de una agenda de seguridad vial que busca trascender la actividad de la plataforma.

“La seguridad de los socios conductores no es un requisito que cumplimos, es una prioridad operativa”, destacó Gustavo Arriola, gerente de Relaciones Públicas de Bolt Paraguay.

La capacitación, explicó, apunta a que el conductor pueda frenar correctamente, anticipar peligros y leer el tránsito para desenvolverse con mayor tranquilidad.

La iniciativa también refleja una alianza que encuentra en Chacomer un espacio cercano a los conductores, precisamente porque muchos se acercan allí por sus motocicletas.

La formación se suma a otras acciones impulsadas por Bolt en Paraguay junto a instituciones públicas y privadas, como la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y la Municipalidad de Asunción, además de la entrega de equipamiento de protección y campañas de concienciación para conductores y pasajeros.

A nivel internacional, Bolt es una plataforma europea de movilidad presente en más de 50 países y 850 ciudades de Europa y África.

Cuenta con más de 200 millones de usuarios y 4,5 millones de conductores registrados, y ofrece transporte de pasajeros, scooters y bicicletas eléctricas, alquiler de automóviles, entrega de comida y productos, además de soluciones corporativas de movilidad.

Su propósito es contribuir a ciudades pensadas para las personas y acelerar el paso del vehículo privado hacia la movilidad compartida.

En Paraguay, esa visión también se expresa en algo tan concreto como enseñar a un conductor a frenar mejor, anticiparse a un peligro y regresar sano a casa.