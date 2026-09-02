Cámara de Comercio rechaza subir impuestos y exige “sacrificios” al Estado

Al igual que otros gremios, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) en un comunicado dado a conocer este miércoles, el gremio señala que observa con preocupación las iniciativas orientadas a incrementar la presión tributaria como respuesta a las dificultades financieras del Estado.

La propuesta de aumentar los impuestos para financiar mayores recursos para salud reavivó la discusión sobre el esquema tributario del país. La semana pasada, durante una reunión con representantes médicos, el senador colorado Silvio Ovelar planteó elevar la presión tributaria ante el panorama de escasez que enfrenta el sistema sanitario.

A raíz de estas declaraciones, distintos gremios se manifestaron en contra de la propuesta. Desde la Cámara de Comercio y Servicios señalan que el equilibrio de las cuentas públicas constituye un objetivo necesario y compartido. Sin embargo, consideran que no puede alcanzarse recurriendo, una vez más, al esfuerzo de quienes trabajan, producen, invierten, generan empleo y cumplen regularmente con sus obligaciones.

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“El Estado debe hacer lo propio”

En ese sentido, sostienen que, antes de solicitar “nuevos sacrificios” a la ciudadanía, el Estado, a través del Gobierno actual, debe demostrar que está dispuesto a hacer los propios.

“Esto exige revisar la calidad del gasto, establecer prioridades, eliminar erogaciones injustificadas, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que cada recurso público sea administrado con eficiencia y transparencia”, apunta.

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Para el gremio, la responsabilidad fiscal no depende solamente de cuánto se recauda, sino también, y fundamentalmente, de cómo se utilizan los recursos confiados por la sociedad.

Persisten privilegios

Asimismo, añade que, cuando persisten privilegios, ineficiencias y decisiones que no responden a las verdaderas necesidades del país, se debilita la autoridad moral del Estado para pedir mayores contribuciones a la población.

Según el pronunciamiento, la confianza pública no puede imponerse mediante una ley ni construirse únicamente a través de nuevas obligaciones tributarias: debe ganarse con coherencia, austeridad y resultados concretos.

“Para el comercio y los servicios, una mayor carga fiscal puede traducirse en menor capacidad de inversión, pérdida de competitividad, dificultades para sostener el empleo y nuevos incentivos para la informalidad. Los cambios en las reglas tributarias generan incertidumbre y desalientan las inversiones que el país necesita para crecer”, destacan.

Paraguay debe ofrecer previsibilidad

En este contexto, desde la Cámara sostienen que la manera sostenible de fortalecer los ingresos del Estado es generar mayor riqueza. Para ello, destacan que Paraguay debe ofrecer previsibilidad, promover la inversión, ampliar su base productiva y avanzar decididamente en la formalización de la economía.

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“La Cámara está dispuesta a aportar propuestas que contribuyan a la formalización de la economía, a la mejora de la calidad del gasto y a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ordenar el Estado, recuperar la confianza, mejorar la calidad del gasto y crear condiciones para la inversión deben preceder a cualquier pretensión de exigir un esfuerzo adicional a la ciudadanía”, concluyen.