Reducir la corrupción pública para que la plata alcance, dicen senadores de la oposición

Varios senadores de la oposición cuestionaron la respuesta “de no hay plata” dada por el gobierno de Santiago Peña a los médicos y aseguraron que si se reduce el despilfarro público el dinero llegará para cubrir las necesidades de la población.

Al respecto, el senador liberal Líder Amarilla indicó que el principal problema del Paraguay es la corrupción generalizada, por lo que pidió a Santiago Peña reforzar los controles en las instituciones públicas.

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“Nuestro problema principal en el país es la corrupción generalizada. Los gastos públicos no se están controlando. Hay indicios de corrupción en todas las instituciones”, sostuvo Líder Amarilla.

El legislador cuestionó también que Santiago Peña esté recreándose en el rally, mientras la crisis sanitaria se agudiza con el correr de los días.

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“El problema médico, la salud pública debería atenderse. Santiago Peña está por el rally recreándose mientras la ciudadanía está exigiendo salud pública”, lamentó Amarilla.

Si bien se mostró a favor de aumentar los impuestos, dijo que se deben enfocar solo en el tabaco y las bebidas azucaradas porque en la región Paraguay es él que menos cobra.

“Ese es uno de los impuestos que se debe aumentar, sobre todo para cubrir las necesidades de Salud Pública”, puntualizó el senador Amarilla.

Plantea recortar gastos de planilleros

Por su lado, el senador Eduardo Nakayama (liberal) dijo que no está de acuerdo con aumentar los impuestos y que el gobierno debe mirar su estructura y eliminar a los planilleros que están desangrando al país.

“Estoy totalmente en desacuerdo. Lo que tenemos que hacer es apretar los cinturones y recortar los rubros que tienen los planilleros. El Partido Colorado debe depurar de sus filas a los planilleros y verificar quiénes están cumpliendo y quiénes no En los distintos ministerios y empresas públicas hay gente que no trabaja”, sostuvo Nakayama.

Manifestó que con la propuesta del cartista Silvio “Beto” Ovelar se envía un claro mensaje de “vamos a alzar los impuestos y después seguir despilfarrando”.

“No se puede decir tan alegremente vamos a alzar los impuestos y después seguir como si nada. Lo que están diciendo es que vamos a seguir con el despilfarro del dinero público para seguir manteniendo contratando nepobabys, secretarias vip y pago de favores”, dijo Nakayama.

Aconsejó a Santiago Peña hacer un sinceramiento de los recursos, achicar los gastos del Estado y, después, hablar de otras cosas, como elevar los impuestos.

Cuestiona corporativismo cartista

Por su lado, el senador Rafael Filizzola, hizo un cálculo sobre la propuesta planteada por su colega colorada Blanca Ovelar sobre el impuesto al tabaco.

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“En un cálculo rápido no es mucho lo que se puede recaudar con el aumento del IRP. Sin embargo, con la tasa a las cajetillas de cigarrillos se puede recaudar entre 700 y 800 millones de dólares para invertir en salud”, dijo Filizzola.

Agregó que es una medida direccionada para beneficiar al sector sanitario y que no perjudica al que produce, sino al consumidor final.

“Es una medida direccionada a quiénes generan un impacto importante en el gasto en salud. Tampoco perjudica a quiénes producen o comercializan sino que se traslada al consumidor y es una tasa mínima de G. 2.000″, dijo el senador opositor.

Rafael Filizzola lamentó que el cartismo, sin tan siquiera analizar la propuesta, ya saliera a decir que no acompañará y aseguró que sería por “ordenes del jefe”.

“Sin discusión, salieron todos los cartistas a oponerse. Probablemente, por órdenes de su jefe. No tiene sentido. Lo del aumento del IVA es peor porque encarece todo y perjudica principalmente a los que menos tienen”, puntualizó Filizzola.

Se debe controlar los gastos públicos

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), por su lado, indicó que está de acuerdo con aumentar los impuestos con relación al tabaco y al alcohol, pero no así al impuesto selectivo al consumo de manera general porque eso repercutiría directamente a la producción nacional y a la economía familiar.

La senadora habló sobre las excepciones tributarias que tienen los grandes grupos de poder económico que se deberían analizar para aumentar la recaudación.

“Demasiadas excepciones tributarias tenemos y que se tienen que rever. Grupos económicos que pagan muy poco con relación al beneficio que reciben”, dijo Yolanda Paredes.

Agregó que el control del gasto público debe ser primero, analizar qué es lo urgente y qué es lo que puede esperar un poco más. También recordó que se pueden tener recursos si se acelera la renegociación de Itaipú.

“El control del gasto público, ver qué es urgente y otros que pueden esperar. Debe ir acompañado del control, la evasión impositiva es alarmante. Controlando solo la evasión en las fronteras podemos cubrir los que piden lo médicos, y los maestros”, sostuvo Yolanda Paredes.