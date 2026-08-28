Subir impuestos puede “espantar” inversiones, advierte empresario

El debate sobre un eventual aumento de impuestos volvió a instalarse en Paraguay en medio de los reclamos de médicos por mayores recursos para salud y salarios. El senador colorado Silvio Ovelar planteó elevar la presión tributaria ante el panorama de escasez que enfrenta el sistema sanitario del país.

Durante una reunión desarrollada el jueves, de la que participaron autoridades del Gobierno, parlamentarios y representantes médicos, Ovelar mencionó que se debe llevar el IVA del 10% al 12% o aumentar la tasa del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) del 10% al 15%, bajo el argumento de que quienes “ganan más deberían aportar más”.

En este contexto, Ricardo Dos Santos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), cuestionó la posibilidad de modificar nuevamente el sistema tributario (que se reformó en 2019) y advirtió sobre el impacto en la credibilidad del país y la llegada de inversiones.

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País creíble

Dos Santos indicó a ABC que Paraguay necesita crecer económicamente y que actualmente se encuentra en una trayectoria de “crecimiento creíble y auspiciosa” para la región.

Señaló que el historial de los últimos 20 años y la posibilidad de continuar con un aumento del 4 al 6% anual del Producto Interno Bruto (PIB), basado en una economía con inflación baja y un tipo de cambio “relativamente predecible”, solamente es posible con credibilidad, cualidad que aseguró permitió a nuestra nación alcanzar un nivel importante de inversión extranjera y nacional.

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“Paraguay tiene muchas dificultades de crecimiento y productividad comparado con otras economías, ni que decir con las más sofisticadas. La única forma de continuar logrando mayor productividad es con inversión, pero para atraer mayor capital necesitamos credibilidad”, detalló el empresario.

Discutir sobre temas impositivos impulsará la pérdida de credibilidad

Para el presidente de la CNCSP, si “constantemente” se discuten los sistemas impositivos y se pone sobre la mesa la necesidad de modificar dicho esquema se estará “perdiendo la credibilidad construida” por parte de los inversores.

Sobre si este tipo de pedidos podría poner un freno a la llegada de capital, mencionó que “absolutamente”, debido a que Paraguay necesita la apuesta extranjera y nacional, idealmente proyectos de gran magnitud, al igual que de todos los niveles de la economía, desde las mipymes hasta las grandes empresas.

Entretanto, lamentó que se esté hablando de un cambio al sistema impositivo, en un contexto en el que las posibilidades de formalización de la economía todavía son enormes.

Subir impuesto aumentará la informalidad

“Del mismo Ministerio de Economía y Finanzas tienen números abrumadores de lo que representa el sector informal dentro de la economía. Hace unos meses, cuando discutimos el tema del salario mínimo, el citado Ministerio planteaba prácticamente que solo 30% de los trabajadores están en el sector formal, y realmente es impensable recaudar si tenemos una parte tan grande de la economía en el sector informal”, aseveró.

En ese aspecto, el gremialista sostuvo que el sector informal existe porque quienes se encuentran en ese segmento consideran que el sistema impositivo es demasiado alto. Alegó que, si se sube el impuesto, se ejercerá mayor presión hacia la informalidad.

“El 10-10-10 es un marketing fabuloso”

Remarcó que no es sostenible dicha estrategia planteada por el senador, dado que actualmente el esquema que se tiene, el “10-10-10 es un marketing fabuloso” -10% de Impuesto a la Renta Personal (IRP), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta Empresarial (IRE)-.

“Volviendo a hablar de una propuesta de aumento de impuestos todo eso se espanta (llegada de capital), no es que no se atrae sino que espanta. Nuestra visión es que se reduzca el gasto público, existen infinitas oportunidades, destacó.

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Reducir gasto ante que aumentar impuestos

En lo que se refiere al gasto público, Dos Santos dijo que se debe racionalizar y calificó como despilfarro lo que, a su criterio, “existe por donde se lo mire”, en aspectos como la contratación de personal, los sobrecostos de contrataciones, proyectos que, aseguró, no sirven para nada, y servicios que son absolutamente incomprobables, como seguridad, limpieza y consultoría.

“Hay tanto para recortar, los gastos son ‘infinitos’ en todos los Poderes del Estado. Creo que lo que necesitamos es trabajar juntos, en ser un país cada vez más creíble y cada vez más productivo”, apuntó.

El empresario resumió que la visión del gremio es que hay que reducir el gasto público y que existen infinitas oportunidades por donde uno mire. “Hay que trabajar en las cuestiones que potencian la productividad a través de inversiones de capital por parte del Estado en infraestructura logística, trabajar en la formalización de la economía”, concluyó.