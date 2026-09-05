Paraguay está de moda. ¿Y ahora qué hacemos con esa atención?

Grandes temas como inversión, energía, tecnología, infraestructura, producción y estabilidad macroeconómica empiezan a formar parte de discusiones en las que Paraguay adquiere protagonismo. El país tiene atributos relevantes sobre los cuales construir y, sobre todo, una oportunidad para aprovechar una atención que durante mucho tiempo buscamos generar.

Sin embargo, el potencial por sí solo no garantiza resultados. La pregunta interesante es qué hacemos con esa atención y cuánto de ella somos capaces de transformar en confianza, inversión y oportunidades sostenibles. Porque una cosa es ser observado y otra, bastante más compleja, es ser elegido.

Los países también compiten

Compiten por inversiones, talento, empresas, mercados y oportunidades. Y en esa competencia importan las condiciones económicas, pero también la capacidad institucional, la previsibilidad, la infraestructura, el capital humano y, cada vez más, la confianza. Generar interés puede abrir una puerta; construir confianza es lo que la sostiene abierta en el tiempo.

Si Paraguay está entrando en el radar de nuevos actores, necesitamos pasar de la lógica de la oportunidad a la lógica de la construcción. Esto implica preguntarnos qué condiciones necesitamos fortalecer para que una empresa que mira al país decida instalarse; para que una inversión que llega pueda crecer; para que nuestras pequeñas y medianas empresas participen de las nuevas oportunidades, y para que el desarrollo generado tenga capacidad de permanecer y multiplicarse.

También supone comprender que ninguna de estas transformaciones ocurre de manera aislada. Cada oportunidad activa necesidades, capacidades y actores diferentes, y es justamente en esas conexiones donde se juega buena parte de nuestra posibilidad de convertir este momento favorable en resultados de largo plazo.

La energía puede impulsar nuevas industrias, pero necesita infraestructura y capital humano. La tecnología puede aumentar la productividad, pero requiere capacidades y adopción. La llegada de inversiones puede dinamizar sectores enteros, pero necesita proveedores preparados para integrarse a nuevas cadenas de valor. Y el crecimiento económico necesita instituciones capaces de acompañar una economía que se vuelve más compleja.

Conectar es el desafío

La verdadera oportunidad es, entonces, saber conectar las piezas. Sector público, empresas, gremios, academia, sistema financiero y cooperación internacional tienen capacidades distintas. Cuando esas capacidades encuentran objetivos comunes, las oportunidades dejan de ser hechos aislados y empiezan a convertirse en procesos de transformación.

Esto también requiere mirar hacia adentro. La conversación sobre el buen momento de Paraguay no debería limitarse a cuánto capital podemos atraer o cuántos nuevos proyectos pueden instalarse. También debería ayudarnos a identificar qué capacidades necesitamos desarrollar para participar de ese crecimiento. Una oportunidad que encuentra empresas preparadas, personas capacitadas e instituciones capaces de responder tiene mayores posibilidades de generar un efecto multiplicador.

Razones para quedarse

Que Paraguay esté de moda es solo el principio y puede ser incluso pasajero si no logramos pasar de moda a frecuencia.

Que una inversión no sea solamente una llegada, sino una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades.

Que atraer oportunidades implique también preparar a nuestras empresas, instituciones y personas para aprovecharlas. Y que la atención que hoy despierta el país pueda convertirse en una presencia sostenida en las decisiones que importan.

Paraguay consiguió algo importante: que más personas empiecen a mirar. El siguiente desafío es lograr que, cuando se hable de dónde invertir, producir, innovar o construir nuevas oportunidades en la región, podamos ofrecer razones para quedarse.

(*) Directora en Palazón & Partners