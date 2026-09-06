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06 de septiembre de 2026 a la - 06:00

Munich Ultra renueva su compromiso con el rugby paraguayo

Hombres sosteniendo camisetas azules y blancas del Munich Rugby en sala con ambiente festivo y botellas de cerveza sobre la mesa.
Munich Ultra y el Club de Rugby San José se unen para seguir fortaleciendo el rugby nacional.

La marca renovó sus alianzas con CURDA y San José, dos instituciones protagonistas del rugby nacional reafirmando su apoyo a los valores que unen al deporte: equipo, compromiso y camaradería.

Brand Lab Para COMPAÑÍA CERVECERA ASUNCIÓN S.A.

Contenido Comercial

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca y reafirmamos el compromiso de seguir construyendo el futuro del rugby juntos”, indican desde la compañía.

Logo del San José Rugby y Hockey Club con un bulldog en sombrero azul sobre fondo amarillo.
El San José Rugby y Hockey Club tiene una alianza con Munich Ultra.

Juntos por una nueva temporada

Munich Ultra renueva su alianza con el Club de Rugby San José, una institución que representa los valores más auténticos del deporte: disciplina, compañerismo y superación constante.

Celebramos este nuevo capítulo con la misma pasión de siempre, acompañando al equipo en cada desafío, dentro y fuera de la cancha.

Cuatro hombres en cervecería; uno escribe, otro con traje y bigote, otro con chaqueta azul observa atento.
El trabajo conjunto entre Munich Ultra y el San José reafirma una visión compartida basada en el deporte, la camaradería y el crecimiento.

“El rugby nos une y nos hace mejores”.

Logo 'CURDA' con el nombre en la parte superior y un búho estilizado en colores negro y amarillo.
El CURDA encuentra en Munich Ultra un nuevo impulso para seguir creciendo junto a sus protagonistas.

Una alianza que sigue creciendo

Munich Ultra renueva su apoyo al Club Universitario de Rugby de Asunción (CURDA), una institución referente que forma generaciones dentro y fuera de la cancha.

Cinco hombres visten camisetas negras y amarillas de Munich Rugby, organizados tras una mesa con botellas de cerveza y un balón.
La iniciativa entre Munich Ultra y el CURDA fortalece los lazos entre instituciones y proyecta una nueva etapa de crecimiento compartido.

Seguimos brindando juntos por más rugby, más talento y más historias que inspiran.

Compromiso, trabajo en equipo y pasión por el deporte se unen en una alianza que mira hacia adelante.
Compromiso, trabajo en equipo y pasión por el deporte se unen en una alianza que mira hacia adelante.

“El rugby nos enseña que los grandes logros se construyen en equipo”.