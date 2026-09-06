Munich Ultra renueva su compromiso con el rugby paraguayo

“Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca y reafirmamos el compromiso de seguir construyendo el futuro del rugby juntos”, indican desde la compañía.

Juntos por una nueva temporada

Munich Ultra renueva su alianza con el Club de Rugby San José, una institución que representa los valores más auténticos del deporte: disciplina, compañerismo y superación constante.

Celebramos este nuevo capítulo con la misma pasión de siempre, acompañando al equipo en cada desafío, dentro y fuera de la cancha.

“El rugby nos une y nos hace mejores”.

Una alianza que sigue creciendo

Munich Ultra renueva su apoyo al Club Universitario de Rugby de Asunción (CURDA), una institución referente que forma generaciones dentro y fuera de la cancha.

Seguimos brindando juntos por más rugby, más talento y más historias que inspiran.

“El rugby nos enseña que los grandes logros se construyen en equipo”.