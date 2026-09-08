Copalsa busca nuevos mercados sin perder su esencia

Leila Lovera, gerente de Marketing de Copalsa, destaca que la experiencia acumulada y el conocimiento desarrollado durante décadas constituyen una base para afrontar los nuevos desafíos. “Nunca dejamos de aprender”, señala al explicar una de las claves que permitió a la compañía mantenerse vigente frente a los cambios de la industria y los hábitos de consumo.

La calidad, el conocimiento técnico y la relación con los clientes fueron pilares fundamentales para construir esta trayectoria. Muchos de los clientes acompañaron el crecimiento de la empresa y, al mismo tiempo, contribuyeron a identificar nuevas oportunidades.

Escuchar al cliente para innovar

Para Copalsa, la innovación comienza muchas veces con una necesidad concreta. Los equipos comerciales y técnicos mantienen contacto permanente con los clientes, mientras que las sucursales y los distintos canales de comercialización permiten conocer de cerca la evolución de cada mercado.

“Muchas veces una innovación no empieza en un laboratorio. Arranca con un cliente que nos dice: ‘Necesito algo que me facilite este proceso’”, explica Lovera.

A partir de esas demandas, la compañía busca desarrollar productos y soluciones que permitan hacer los procesos más sencillos, rápidos y eficientes. La innovación, en este sentido, no se limita a incorporar tecnología, sino a encontrar mejores maneras de resolver las necesidades de quienes utilizan sus productos.

Nuevos productos y canales

Copalsa también está ampliando su propuesta comercial. La empresa, que nació con una fuerte especialización en levaduras, incorpora nuevas categorías, productos de consumo y materias primas para la industria alimentaria.

Otro de los ejes de crecimiento es el desarrollo del canal HORECA, dirigido a hoteles, restaurantes y cafeterías. Este segmento presenta necesidades específicas y representa una oportunidad para ampliar la oferta con soluciones diseñadas de acuerdo con los requerimientos de estos clientes.

La compañía también continúa fortaleciendo su presencia mediante sus 17 sucursales habilitadas, buscando mantener una relación cercana con los consumidores y conocer de primera mano las particularidades de cada mercado.

Una mirada hacia el futuro

La expansión no implica dejar de lado la identidad construida durante más de cinco décadas. Por el contrario, Copalsa busca trasladar ese conocimiento a nuevas categorías, clientes y canales.

El objetivo es que la empresa sea reconocida no solamente por sus productos, sino también por su capacidad para ofrecer soluciones. “Contame qué necesitás y veamos cómo podemos ayudarte”, resume Lovera como parte de la visión que guía esta nueva etapa.

Con esta estrategia, Copalsa proyecta su crecimiento sobre tres pilares: escuchar al mercado, innovar y estar cada vez más cerca de sus clientes, mientras busca fortalecer su posicionamiento en Paraguay y avanzar hacia nuevos mercados regionales.