Hierro Plus: tradición familiar con visión de crecimiento

Esta amplitud de productos permite a la empresa atender necesidades diversas y acompañar proyectos vinculados tanto a la construcción como a las actividades industriales y de transformación del acero.

Según señalaron Víctor Hugo Segovia Etcheverry y Fabio Ullon Giménez, miembros del Directorio de Hierro Plus, la propuesta comercial de la compañía se sostiene fundamentalmente sobre dos pilares: la calidad de los productos y la atención al cliente. La empresa trabaja con controles de calidad y una selección cuidadosa de proveedores internacionales, buscando ofrecer productos confiables y acordes con las exigencias del mercado.

130 colaboradores directos y presencia nacional

Actualmente, Hierro Plus cuenta con aproximadamente 130 colaboradores directos y genera un impacto indirecto sobre unas 600 personas, considerando las diferentes actividades y servicios vinculados a su operación.

La capacitación del equipo constituye otro de los componentes de la estrategia empresarial. El personal comercial recibe formación permanente, tanto en conocimiento de productos como en atención al cliente, mientras que los colaboradores vinculados a las áreas operativas son capacitados para trabajar con maquinarias modernas y bajo estándares de calidad y seguridad.

La compañía comercializa exclusivamente en el mercado nacional y cuenta con una amplia cobertura a través de sus distintos puntos de venta. Entre sus principales segmentos de clientes se encuentran los revendedores, que representan uno de los grupos más importantes en términos de volumen.

También atiende a industrias metalúrgicas y herrerías que desarrollan sus actividades en el mercado local. Esta diversidad de clientes permite a Hierro Plus mantener una presencia transversal y participar en diferentes proyectos relacionados con la construcción, la industria y la transformación del acero.

Diez puntos de venta y nuevas inversiones

La compañía ha mantenido una trayectoria de crecimiento y expansión, acompañando la evolución del mercado paraguayo y ampliando progresivamente su infraestructura, capacidad operativa y presencia territorial. Actualmente cuenta con 10 puntos de venta en diferentes zonas del país y proyecta nuevas inversiones destinadas a la modernización de maquinarias, infraestructura y ampliación de su red comercial.

Estos proyectos forman parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo, orientada a responder a una demanda creciente y mejorar continuamente la capacidad de servicio. Uno de los objetivos de la empresa es incorporar nuevos productos a través de un moderno parque de maquinarias y continuar con la apertura de nuevas sucursales en distintos puntos del territorio nacional.

Una historia familiar de varias generaciones

La historia de Hierro Plus está profundamente vinculada a la evolución de la industria metalúrgica nacional. La empresa, de capital 100% familiar, fue fundada por don Teodoro Remesch, quien estuvo al frente de la primera fábrica de acoplados y elásticos del Paraguay.

Con la llegada de la segunda generación, en 1979, comenzó una etapa de modernización y transformación que incluyó el traslado de la empresa al tradicional local ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala, en el kilómetro 2, actual sucursal Asunción.

Con el paso de los años, la compañía fue orientándose progresivamente hacia la importación y comercialización de productos siderúrgicos, acompañando el crecimiento del mercado y avanzando en la apertura de nuevas sucursales.

En 2009, con la tercera generación al frente, fue inaugurada la actual casa matriz en Capiatá. Desde entonces, la empresa continuó consolidando su presencia hasta alcanzar los actuales 10 puntos de venta.

Para sus directivos, uno de los principales logros ha sido crecer y modernizar la compañía sin perder los valores fundamentales que caracterizan a una empresa familiar.

Los colaboradores ocupan un lugar central dentro de la organización y la inversión permanente en capacitación y desarrollo se refleja, según destacan, en un bajo índice de rotación del personal.

Este compromiso también se extiende a los clientes, muchos de los cuales mantienen una relación comercial con la empresa desde hace décadas. La confianza y fidelidad construidas a lo largo del tiempo representan uno de los pilares de su trayectoria.

Para los miembros del Directorio, la industria paraguaya atraviesa actualmente un escenario favorable, impulsado por el crecimiento de las inversiones y la llegada de capital extranjero.

Este contexto genera oportunidades para el desarrollo industrial, aunque también plantea la necesidad de avanzar en mayores niveles de inversión, modernización y eficiencia.

En el caso del acero, el sector cumple un papel fundamental en el desarrollo de la construcción y la industria moderna. Además, presenta ventajas desde el punto de vista ambiental debido a su capacidad de ser reciclado permanentemente, contribuyendo a modelos de economía circular.

La compañía también apuesta a nuevas soluciones, como las chapas tipo sándwich, que permiten mejorar el aislamiento y la eficiencia energética de las construcciones.

Entre los desafíos para sostener el crecimiento del país, los directivos consideran fundamental continuar invirtiendo en infraestructura y planificar las futuras fuentes de generación de energía.

En ese sentido, mencionan la necesidad de incorporar alternativas como la energía solar y eólica para garantizar una disponibilidad energética suficiente que acompañe la expansión industrial.