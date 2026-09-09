De facturar a entender el negocio, la IA gana terreno entre las pymes

La incorporación de nuevos contribuyentes al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) volvió a ampliar desde este mes el universo de empresas que deberán operar con comprobantes electrónicos. Hasta julio de 2026, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registraba 45.853 facturadores electrónicos y más de 2.573 millones de documentos gestionados desde la implementación del sistema.

Detrás de todo ese volumen se observa una consecuencia natural que empieza a ganar importancia para la gestión empresarial, y es que cada operación genera bastante información estructurada. Es decir, ya no se trata solo de cumplir con una obligación tributaria, una factura también registra qué se vendió, por cuánto, cuándo y a quién; observada junto con miles de operaciones similares, puede ayudar a reconstruir el comportamiento comercial exacto de una empresa a lo largo del ejercicio anual.

Para una gran compañía, procesar esa información no es una novedad. Muchas cuentan desde hace años con áreas financieras, sistemas de inteligencia de negocios y equipos dedicados al análisis. Para una pyme, esa capacidad suele estar limitada por tiempo, personal y recursos.

Datos en escala

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de 2,46 millones de personas trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a datos del primer trimestre de 2026, equivalentes al 76,8% de la población ocupada del país.

En ese universo, buena parte de la administración depende del propietario o de equipos reducidos que reparten su tiempo entre ventas, cobranzas, compras y control. La IA integrada a sistemas administrativos puede reducir una barrera técnica, que es la de consultar información sin construir manualmente planillas, fórmulas o reportes.

La diferencia está en pasar de almacenar datos a interrogarlos. Preguntas sobre evolución de ventas, principales clientes, productos con mayor movimiento o comparación entre periodos pueden resolverse sobre la información que el negocio ya genera. La IA funciona, en ese contexto, como una capa de interpretación, no como sustituto del criterio empresarial.

Más allá de facturar

Actualmente, son varios los desarrollos locales que están apuntando a ofrecer soluciones de esta índole, y entre ellos aparecen proyectos como Facsis, plataforma de facturación electrónica y gestión creada por Encom Paraguay. El sistema reúne funciones vinculadas a facturación, clientes, productos, reportes, dashboards, métricas y exportación de información, y la compañía está incorporando inteligencia artificial para ampliar la forma en que esos datos pueden utilizarse en la gestión cotidiana.

La propuesta apunta a consultar información del negocio mediante lenguaje natural, generar resúmenes o comparar movimientos sin tener que recorrer diferentes módulos. También contempla asistencia en tareas vinculadas a la confección de comprobantes, con validación del usuario antes de su emisión.

El caso acompaña un cambio más amplio en el software empresarial paraguayo, ya que la digitalización dejó de concentrarse exclusivamente en reemplazar procesos manuales y empieza a avanzar hacia sistemas capaces de ordenar, relacionar y presentar información para apoyar decisiones. Para las pymes, el valor de esa evolución puede ser vital al momento de resolver problemas administrativos concretos.

Crédito con información

La siguiente etapa o salto digital puede producirse fuera de la gestión interna. Una empresa que genera información continua sobre facturación y actividad comercial también construye, potencialmente, una evidencia más actualizada sobre su funcionamiento.

Este punto resulta relevante en un mercado donde la información sigue siendo una barrera para el crédito. En la Encuesta de Situación General del Crédito del segundo trimestre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) ubicó el historial del cliente, la falta de información y las garantías insuficientes entre los principales obstáculos para conceder préstamos. Además, el 86,36% de las entidades consultadas había rechazado al menos una solicitud durante los tres meses anteriores, entre otros motivos por dudas sobre la situación financiera y falta de información de nuevos solicitantes.

Cabe entender que a nivel internacional, el uso de datos transaccionales para evaluar a pequeñas empresas ya forma parte de nuevos modelos de crédito. Desde ventas, pagos, hasta facturas y otros registros pueden complementar la información financiera tradicional y ofrecer una lectura más cercana al flujo real de un negocio.

En este sentido, el Banco Mundial ha documentado casos en los que las facturas electrónicas y otros datos alternativos son utilizados para complementar el historial crediticio, además de experiencias de financiamiento basadas en información generada por plataformas digitales.

Para una pequeña empresa, puede ser relevante cuando existe actividad comercial sostenida, pero poca información financiera formal para demostrarla. Por ende, Encom proyecta que, con autorización de cada empresa, los datos generados dentro de su plataforma puedan llegar a contribuir en el futuro a conectar negocios con fuentes de liquidez o financiamiento.

No obstante, es menester comprender que la transición no puede ser automática. Es decir, facturar más no equivale por sí solo a tener capacidad de pago y ningún algoritmo elimina la necesidad de analizar endeudamiento, márgenes, estacionalidad, costos o riesgos propios de cada actividad. Ese potencial escenario también podría y debería aumentan las exigencias sobre protección, consentimiento y uso de información comercial sensible.