MENTE FRONTERA llega a Amambay para fortalecer el bienestar emocional de niños y adolescentes

En el marco de Septiembre Amarillo, la Universidad Interamericana inició las primeras acciones del proyecto MENTE FRONTERA: Escuelas que Escuchan, orientado al mapeo, la promoción y el seguimiento de la salud mental infantojuvenil en instituciones educativas de Amambay.

Las jornadas alcanzaron a cerca de 220 niños y adolescentes.

El pasado martes 8 participaron aproximadamente 160 escolares de entre 6 y 12 años de la Escuela Básica Nro 3694 San Juan Neuman, en Pedro Juan Caballero, durante los turnos mañana y tarde.

Al día siguiente, el equipo se trasladó hasta la Escuela Básica Nro 4033 Héroes de Cerro Corá, en Cerro Corá, donde participaron casi 60 estudiantes de entre 6 y 14 años.

La propuesta parte de un problema que suele recibir poca atención: el sufrimiento emocional durante la infancia y la adolescencia no siempre se expresa claramente.

Cambios de comportamiento, aislamiento, irritabilidad, dificultades escolares, miedo, tristeza persistente o problemas para pedir ayuda pueden ser interpretados únicamente como indisciplina, timidez o una etapa pasajera.

Por este motivo, MENTE FRONTERA no se limita a realizar charlas durante Septiembre Amarillo.

El proyecto plantea un acompañamiento continuado hasta 2027, con actividades periódicas de mapeo del bienestar emocional, talleres adaptados a cada grupo de edad, fortalecimiento de redes de apoyo y seguimiento de indicadores que permitan observar cambios en el tiempo.

Padres fueron informados sobre el proyecto

Antes de iniciar la recolección de información y el seguimiento, los padres y responsables fueron reunidos para conocer los objetivos, las actividades, los procedimientos y las medidas de protección previstas en el proyecto.

Durante estos encuentros también pudieron aclarar dudas sobre la participación de los niños y sobre el tratamiento de la información obtenida.

Los responsables que aceptaron la participación firmaron el consentimiento informado correspondiente. El documento explicó el carácter voluntario de la participación, los procedimientos previstos, la confidencialidad de los datos y el derecho de retirar la autorización sin que ello genere perjuicios para el niño o su familia.

Los registros producidos durante las actividades fueron codificados y analizados de manera confidencial.

Los resultados colectivos, sin identificación individual de los estudiantes, compondrán la medición del impacto de las intervenciones hasta 2027.

Este seguimiento permitirá evaluar no solamente cuántas personas participaron, sino también si hubo cambios en el reconocimiento de las emociones, la capacidad de pedir ayuda, el conocimiento adquirido, la aplicación de las habilidades y el fortalecimiento del entorno escolar.

Arte para reconocer y expresar las emociones

Las primeras actividades se desarrollaron mediante ExpresArte, una estrategia que utiliza el dibujo, la producción artística, el diálogo y las dinámicas grupales para ayudar a los niños a reconocer, nombrar y expresar lo que sienten.

Las oficinas incluyeron ejercicios para identificar emociones, relacionarlas con sensaciones corporales y reconocer situaciones que pueden provocar tristeza, miedo, enojo, ansiedad o alegría.

También se trabajaron estrategias sencillas de regulación emocional, formas saludables de comunicar el malestar y la identificación de personas adultas de confianza a quienes recurrir cuando una situación resulta difícil de enfrentar.

En los grupos de menor edad, las acciones de Septiembre Amarillo se concentran en la promoción de la vida, el bienestar, la convivencia, la seguridad emocional y la búsqueda de ayuda.

El contenido se adapta a la capacidad de comprensión de los niños y evita exponerlos a mensajes explícitos que no correspondan a su etapa de desarrollo.

Con los adolescentes pueden incorporarse temas más específicos, como alfabetización en salud mental, prevención del estigma y reconocimiento temprano de señales de alarma.

Los talleres no buscan diagnosticar ni etiquetar a los estudiantes. Su finalidad es abrir espacios seguros de expresión, identificar necesidades colectivas y enseñar habilidades que puedan utilizarse en la vida cotidiana.

Cuando se detecte una situación que requiera atención individual, el equipo seguirá protocolos de protección, comunicación responsable con los adultos encargados y orientación hacia los servicios correspondientes.

Seguimiento integrado a Escuela Saludable

La medición del impacto formará parte de la implementación de la Estrategia Escuela Saludable, vinculada al enfoque de Entornos Saludables de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

La estrategia considera que la promoción de la salud debe involucrar a toda la comunidad educativa y actuar sobre las condiciones que influyen en el bienestar físico, mental y social.

Por ello, además de trabajar directamente con los estudiantes, el proyecto incorporará progresivamente a docentes, familiares, directivos y referentes de los servicios de salud.

Los equipos universitarios regresarán a las escuelas para verificar si los estudiantes recuerdan y aplican las habilidades trabajadas, si reconocen mejor sus emociones, si saben dónde buscar ayuda y qué dificultades encuentran para expresar su malestar.

También serán observados indicadores relacionados con la participación familiar, la existencia de redes de apoyo, la convivencia, los mecanismos de orientación y la capacidad institucional de responder ante situaciones de vulnerabilidad.

Los datos obtenidos en los diferentes momentos del proyecto permitirán construir una línea de base, comparar los resultados posteriores y orientar ajustes en las intervenciones.

Las escuelas recibirán devoluciones con hallazgos agregados y recomendaciones, preservando siempre la identidad y la privacidad de los niños y sus familias.

Participación universitaria

El pasado 8 de septiembre participaron las ligas universitarias de Psiquiatría, Salud Pública, Clínica Médica, Endocrinología y Humanización de la Salud, junto con estudiantes del cuarto semestre, sección A, de Medicina.

La actividad fue supervisada por la Dra. Claudia Corrales, investigadora y docente de Medicina Comunitaria, y por el Dr. Lairtes Chaves Rodrigues Filho, coordinador de Investigación y docente de la Universidad Interamericana.

En la jornada del 9 de septiembre participaron integrantes del Grupo de Investigación en Comunicación, Salud Mental y Humanidades Médicas —Humanitarios—, miembros de la Liga Universitaria de Salud Pública y estudiantes del segundo semestre de Medicina.

La supervisión estuvo a cargo de la Dra. Claudia Corrales, el Dr. Lairtes Chaves y la Dra. Nathalia Salinas.

MENTE FRONTERA forma parte de INTERSALUD, programa institucional que articula investigación, extensión universitaria y responsabilidad social.

Las actividades comenzaron este mes y continuarán durante 2026 y 2027 en siete instituciones educativas de Pedro Juan Caballero y otras localidades de Amambay.

Otros componentes de INTERSALUD

Además del acompañamiento en salud mental, INTERSALUD desarrollará acciones relacionadas con parasitosis intestinales, higiene, nutrición, salud bucal, actividad física, prevención de enfermedades y promoción de entornos saludables.

Entre estas acciones se encuentra el proyecto de evaluación parasitológica coordinado por la Dra. Claudia Corrales.

Después de las actividades de educación sobre prevención, higiene de manos, agua segura y síntomas de parasitosis, los niños autorizados por sus padres o tutores podrán participar de una prueba coproparasitológica, con apoyo del Laboratorio Amambay, aliado de la Universidad Interamericana.

Los resultados individuales serán comunicados confidencialmente a las familias y los datos consolidados ayudarán a identificar necesidades sanitarias y orientar nuevas intervenciones.

De esta manera, INTERSALUD busca sustituir las actividades aisladas por un modelo de acompañamiento continuo, con participación familiar, evaluación de resultados y respuestas construidas junto con las comunidades escolares.