Miller Ultra llega con sabor real y solo 22 calorías por 100 ml, para disfrutar hoy y sentirse ligero mañana

Con 22 calorías por cada 100 ml, Miller Ultra propone disfrutar del sabor de una cerveza premium sin dejar de lado un estilo de vida activo.

Su fórmula incorpora extractos de lúpulo exclusivos y un proceso que permite preservar sus propiedades esenciales, manteniendo aroma, sabor y balance.

“Miller Ultra llega a Paraguay para ampliar la manera en que entendemos el disfrute dentro de la categoría premium”, señaló Elías Saba, director de Marketing de Distribuidora Gloria.

Para el ejecutivo, la propuesta responde a consumidores que buscan disfrutar el momento sin sentir que deben elegir entre sabor y ligereza.

Una cerveza creada mirando al consumidor paraguayo

Detrás de este lanzamiento hay un proceso de análisis y desarrollo que llevó dos años. Edu Rojas, country manager de Molson Coors para Brasil y Paraguay, explicó que el equipo estudió qué atributos buscaba el público local y detectó una oportunidad concreta: existían alternativas con pocas calorías y menor graduación alcohólica, pero faltaba una propuesta que conservara una presencia marcada de sabor.

“Logramos un balance entre las calorías, los carbohidratos y el alcohol, agregándole mucho sabor”, explicó Rojas sobre el desarrollo realizado específicamente para Paraguay.

El resultado es una cerveza de 3,4% de alcohol y 22 calorías cada 100 ml, concebida para acompañar diferentes momentos del día.

Saba destaca precisamente esa combinación entre frescura, sabor y menor carga calórica como uno de los principales atributos de la nueva propuesta.

La llegada de Miller Ultra coincide además con una transformación en los hábitos de consumo.

Según los datos incluidos en la presentación, las cervezas ligeras crecieron significativamente durante los últimos tres años y actualmente representan más del 30% del mercado cervecero paraguayo, convirtiéndose en uno de los segmentos de mayor relevancia.

El disfrute también cambió

La propuesta parte de una idea sencilla: el consumidor actual busca disfrutar, pero también piensa en lo que viene después.

De allí nace el concepto global Tomorrow’s Favorite Beer, que acompaña el lanzamiento y plantea una relación diferente con el momento de consumo.

“Te permite disfrutar a lo largo de la noche, refrescarte, compartir y mañana sentirte ligero para poder emprender todas tus actividades”, comentó Saba, al explicar el concepto detrás de Miller Ultra.

Para Rojas, esa evolución no es casual. Miller tiene una larga trayectoria vinculada al desarrollo de cervezas fáciles de tomar y refrescantes, y fue pionera con Miller Lite, una de sus primeras apuestas dentro de la categoría ligera.

Ahora, Ultra representa la evolución de esa experiencia hacia una nueva generación de consumidores.

El ejecutivo también reveló un dato que vuelve particularmente interesante al lanzamiento: Miller Ultra fue desarrollada exclusivamente para Paraguay y el desempeño local será seguido de cerca por Molson Coors.

“Toda la compañía está súper pendiente de cómo le va este lanzamiento en Paraguay”, afirmó Rojas, quien incluso adelantó que, si la propuesta conquista al público local, podría replicarse posteriormente en otros mercados.

Un embajador que representa el espíritu Ultra

La nueva propuesta también llega acompañada de una figura que encarna el estilo de vida que Miller Ultra busca representar.

Tim Payne es el primer embajador de la marca en Paraguay, sumándose a esta nueva etapa como referente de una vida activa, exigente y auténtica.

El futbolista fue elegido por su trayectoria de alto rendimiento y por una personalidad que conecta con la idea de equilibrio que plantea la cerveza.

Su participación no se limitará a la presentación: Payne acompañará el lanzamiento y diferentes experiencias de Miller Ultra en el país, convirtiéndose en uno de los rostros visibles de la nueva propuesta.

La elección del deportista dialoga directamente con el concepto global Tomorrow’s Favorite Beer. La idea es disfrutar plenamente el presente sin perder de vista lo que viene después: compartir, socializar y vivir el momento, pero manteniendo el ritmo de una vida activa.

¿Con qué combina mejor una Miller Ultra?

Para Saba, la respuesta no está necesariamente en un plato específico. “El maridaje perfecto, más allá de la gastronomía, para nosotros es la compañía y es el momento”, sostuvo.

La frase resume el espíritu de una marca que busca instalarse en encuentros cotidianos: una charla entre amigos, una reunión familiar, una salida después de la jornada o simplemente una pausa para refrescarse.

La cerveza forma parte de la vida social y esta apuesta apunta a que la elección también acompañe el ritmo de cada persona.

El lanzamiento reunió además a más de 100 clientes y responsables de puntos de venta, aliados de Distribuidora Gloria, socio estratégico de Miller en Paraguay.

La presentación sirvió así como punto de partida para una nueva etapa de la marca en el país.

Una nueva forma de disfrutar la cerveza

Miller Ultra estará disponible inicialmente en botella de 355 ml, mientras que la lata de 269 ml llegará durante las próximas semanas.

Ambas presentaciones estarán presentes en los principales puntos de venta del país.

Con este lanzamiento, Miller amplía su portafolio local, que ya incluye Miller Genuine Draft y Miller High Life sumando una alternativa que pone el foco en una tendencia cada vez más visible: disfrutar de una cerveza con sabor, frescura y ligereza, sin perder de vista el día que sigue.