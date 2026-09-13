Empresas con salto tecnológico

Riquelme comentó que la empresa cuenta con 35 años de trayectoria, genera empleo para más de 150 personas y desarrolla empaques con soluciones que se adaptan a las necesidades técnicas de los productos.

Impresión para el mercado local e internacional

A su vez, informó que la planta genera prototipos con equipos específicos para determinar su funcionalidad. Entre sus productos se encuentran las cajas para alimentos en general, cajas para productos, displays, packaging para diferentes rubros, productos microcorrugados y etiquetas. “Germany evolucionó hasta convertirse en una industria equipada con tecnología y maquinaria proveniente de Suiza, Alemania e Israel, con capacidad para producir soluciones de impresión de alta calidad para el mercado nacional e internacional”, agregó.

Revolución industrial

Añadió que la revolución industrial no se limita a la incorporación de nuevas máquinas, sino que implica un cambio de mentalidad y confianza en las capacidades nacionales.

También acompañó a las autoridades del MIC, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, quien valoró el nivel tecnológico y productivo de la referida planta y lo vinculó directamente con la transformación industrial que necesita el país.

“Empresas como Germany pueden convertirse en plataforma para proyectar productos paraguayos hacia mercados internacionales, especialmente ante las oportunidades que podría generar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, concluyó.