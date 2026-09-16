La madurez digital redefine la forma de pagar en Paraguay

Los medios de pago digitales parecen haber dejado atrás su etapa inicial de adopción para entrar en una fase distinta. El crecimiento continúa, pero los datos ya no reflejan solamente más transacciones, es decir, revelan una base mucho más amplia de usuarios y comercios, canales que se volvieron habituales y nuevos servicios que empiezan a montarse sobre una infraestructura cada vez más integrada y, por ende, madura.

La segunda edición de 2026 del Bancard Report muestra que, a agosto, el volumen acumulado de compras digitales aumentó 22% frente al mismo periodo del año pasado, mientras que la cantidad de transacciones creció 34%. Una de las señales más claras del cambio aparece en la composición de esas operaciones, donde el volumen movido con tarjetas de débito creció 30%, tres veces más que el 10% observado en crédito, y ya representa el 65% de las compras digitales, frente al 48% que concentraba en 2020.

La madurez del ecosistema también se refleja en la escala alcanzada. La red registra más de 6 millones de cuentas activas, 360% más que en 2020, y ocho de cada diez compras online se realizan desde el celular. Del lado de los comercios, el reporte contabiliza 165.000 establecimientos conectados, un aumento de 394% en cinco años. A esto se suma que el 82% de los pagos de servicios ya se realiza por canales digitales, frente al 66% de 2021, y que más de 1.500 servicios están habilitados para pago a través de la red de Infonet Cobranzas.

En esa misma línea, el reporte remarca que el 65% de las transacciones con tarjeta de débito ya corresponde a compras realizadas con el POS Azul, por encima de las extracciones tradicionales. La relación muestra hasta qué punto el débito ganó espacio como instrumento de pago directo dentro del sistema.

La utilización de medios electrónicos en 2026 también avanza con fuerza en actividades cotidianas. Salud y afines lideró el crecimiento por rubros, con un incremento de 26%; tiendas y boutiques avanzaron 19%; restaurantes, estaciones de servicio y el sector automotor, 18%; y supermercados, 17%.

Para Aníbal Corina, gerente general de Bancard, la tendencia debería mantenerse durante el último cuatrimestre del año, aunque el foco empieza a desplazarse hacia una nueva fase. “Creemos que la tendencia de crecimiento se va a mantener, pero el foco estará más en las transacciones y en los servicios de valor agregado que en el crecimiento del consumo en particular”, señaló.

Una nueva etapa

La dimensión del cambio se entiende mejor al mirar apenas seis años atrás. En 2020, la banda magnética concentraba 45,7% de los pagos electrónicos y era el canal dominante dentro de la red Bancard. El QR todavía no formaba parte del ecosistema, el contactless alcanzaba 13,5% y el e-commerce representaba apenas 3,5%.

En 2026, la fotografía es prácticamente inversa. El QR pasó a ocupar el primer lugar, con 65,6% de participación dentro de los canales medidos por la compañía; el contactless llegó a 21,1%; el e-commerce alcanzó 7,4%; las billeteras digitales, 2,9%; y la banda magnética retrocedió a apenas 3%.

Solamente en agosto, el QR de Bancard marcó un récord de 25 millones de transacciones, 53% más que en el mismo mes de 2025. Más de 4 millones de usuarios utilizan actualmente esta modalidad y 95 entidades y aplicaciones, entre bancos, financieras y cooperativas, están conectadas al sistema.

Corina vinculó la expansión de los pagos digitales con un proceso gradual de formalización comercial. “Vemos un crecimiento en la cantidad de comercios que buscan formalizarse. Hoy tenemos alrededor de 160.000 cobrando digitalmente con un POS, todos con RUC, y son cerca de cinco veces los que teníamos en 2020”, explicó durante una entrevista con ABC Negocios.

E-commerce que acelera

Si por un lado el QR muestra la masificación del pago digital en el comercio físico, el e-commerce revela otra cara del ecosistema. En agosto, Bancard registró 5 millones de transacciones de comercio electrónico, el doble que un año atrás. El ticket promedio se ubicó en G. 85.300, con una reducción interanual de 2%.

La mayor novedad aparece nuevamente con el débito, siendo que este medio concentró 75% de las operaciones de e-commerce, cuando en agosto de 2025 el crédito todavía lideraba con 52%; las compras online con débito crecieron 157% interanual, frente al 37% registrado en las tarjetas de crédito.

“El e-commerce viene creciendo a un ritmo cercano al 100%, mientras que el total de la base lo hace alrededor del 30%”, sostuvo Corina. Aclaró que la medición considera aquellas operaciones cuyo pago se concreta directamente en el canal online y no, por ejemplo, pedidos realizados por internet que finalmente se abonan al delivery mediante un POS físico.

Otro cambio relevante se produce en el origen de esas compras. Según Corina, el e-commerce local ya superó al internacional dentro de las operaciones medidas por la compañía. “Es una buena medida o termómetro de cómo este canal viene creciendo y de cómo el usuario lo va incorporando a su día a día”, afirmó.

La combinación entre débito y QR podría profundizar esa tendencia ya que, para el ejecutivo, una de las barreras históricas del débito en internet siempre fue la necesidad de ingresar los datos de la tarjeta en una página web. El QR simplifica ese paso al permitir que el usuario concrete el pago desde una aplicación habilitada; actualmente, cerca de 100 aplicaciones pueden leer el QR de Bancard.

Más servicios

Con una base de usuarios y comercios más amplia, la siguiente etapa empieza a disputarse en los servicios que pueden incorporarse al momento del cobro. Bancard puso el foco en herramientas integradas al POS Azul como Propina Digital, facturación electrónica, cobros con PIX y anulaciones directamente desde el dispositivo.

Por ejemplo, la Propina Digital registró 180.000 transacciones solo en agosto en restaurantes de Asunción. Según Corina, la adopción comenzó a acelerarse luego de los primeros meses de funcionamiento y existe una demanda creciente de establecimientos interesados en habilitarla; el sistema permite al cliente seleccionar un porcentaje o ingresar manualmente el monto que desea dejar.

En paralelo, Bancard procesó 600.000 facturas electrónicas hasta agosto mediante su solución integrada al POS. Las operaciones con PIX realizadas en estos dispositivos crecieron 467%, mientras que más del 70% de las anulaciones ya se resuelve directamente desde el equipo, evitando procesos adicionales ante un cobro realizado por error.

“Algunas funcionalidades pueden parecer muy operativas, pero para el comercio tienen mucho valor. Poder solucionar una anulación en el momento, por ejemplo, simplifica muchísimo un proceso que antes era bastante más engorroso”, explicó Corina.

Interoperabilidad

El otro frente que podría marcar los próximos meses es la interoperabilidad. El Banco Central del Paraguay (BCP) aprobó en diciembre de 2025 el reglamento de interoperabilidad e interconexión del sistema de tarjetas, y durante este año avanzó con procedimientos y modificaciones para su implementación. La normativa establece que las terminales deberán permitir operaciones con tarjetas de cualquier emisor nacional a través de distintos métodos de iniciación, incluidos QR y NFC.

Corina señaló que las conversaciones entre emisores, adquirentes, procesadores y el BCP continúan y anticipó que en octubre podrían conocerse novedades sobre los siguientes pasos. Según el ejecutivo, cerca del 80% de las transacciones procesadas actualmente por Bancard ya son interoperables debido al alcance de marcas como Visa y Mastercard, aunque todavía quedan casos de uso por resolver.

“Hay temas operativos, de seguridad y también comerciales que deben trabajarse entre los distintos actores”, afirmó finalmente. En un mercado que ya incorporó el pago digital a buena parte de sus operaciones diarias, el desafío empieza a desplazarse desde la adopción hacia la profundidad de los servicios, la integración entre sistemas y una experiencia cada vez más simple para usuarios y comercios.