Pargos Tech consolida su expansión con la inauguración de su nuevo Centro de distribución y logística

La compañía paraguaya Pargos Tech, con más de 10 años de trayectoria, fortalece su capacidad operativa para acompañar el crecimiento del país. Su amplio catálogo de marcas internacionales y soluciones en tecnología de medición y ensayo ha respaldado importantes proyectos en sectores como la construcción, combustibles, agua potable, farmacéutica, agricultura y alimentos, entre otros.

Asimismo, ha contribuido a fortalecer la formación técnica y profesional de los presentes y futuros especialistas mediante el equipamiento de laboratorios de prácticas en diversas instituciones educativas y de formación.

La habilitación de este nuevo centro responde al constante crecimiento de la firma y a la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento, logística e inventario, garantizando el control de temperatura y humedad, requisitos necesarios para la conservación y almacenamiento de este tipo de productos. Además, con esta infraestructura, la empresa busca agilizar los tiempos de entrega y potenciar sus servicios.

Horacio Américo Di Pardo Armele, director de Pargos Tech, destacó el impacto del nuevo centro logístico en el contexto actual del país manifestando que contar con una infraestructura de estas características brinda la confianza y la solvencia necesarias para seguir creciendo. Explicó que trabajan con productos que exigen condiciones muy específicas de almacenamiento y conservación, por lo que disponer de este centro permite garantizar la disponibilidad inmediata de los equipos de medición y ensayo que las industrias demandan en este proceso de industrialización y atracción de inversiones para sus procesos de producción y control de calidad.

Por su parte, Marcel Antonio Burgos Gorostiaga, director de Pargos Tech, enfatizó el compromiso a largo plazo con sus clientes y aliados estratégicos indicando que la inauguración representa una nueva etapa de evolución para la empresa. Remarcó que a lo largo de estos 11 años han construido una relación de confianza basada en el acompañamiento constante, la capacitación y la asistencia técnica posventa, demostrando que crecer significa estar mejor preparados para asumir los desafíos que sus clientes enfrentan día a día.

En tanto, Cyntia Carolina Burgos Gorostiaga, directiva de Pargos Tech, subrayó que detrás de esta nueva infraestructura hay un equipo apasionado y un modelo de gestión diseñado para responder con excelencia a la confianza depositada por sus clientes. Señaló que el objetivo principal es seguir profesionalizando la cadena de suministro tecnológica en Paraguay, conectando las necesidades de innovación del sector industrial y educativo, tanto en el ámbito público como en el privado, con herramientas de estándar internacional que impulsen el desarrollo sostenible del país.

A lo largo de sus 11 años, Pargos Tech S.A. ha consolidado un portafolio de soluciones que abarca la comercialización de instrumentos de medición de alta precisión, equipos de ensayo de materiales, equipamiento para laboratorios analíticos y de investigación, laboratorios didácticos especializados en robótica, electrónica, electricidad, mecatrónica, física y química, además de áreas de servicio en calibración, metrología y asistencia técnica posventa.

Este trabajo sostenido ha permitido a la firma ser un aliado estratégico en diversos sectores como la construcción, alimentos, farmacéutica, agricultura y refinerías, así como en los laboratorios más importantes del sector público, entre los que destacan SENAVE, Petropar, SENACSA, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), IPTA, INTN, CEMIT, FIUNA, la Facultad Politécnica UNA, FACEN y el MOPC. Con la puesta en marcha de este moderno centro, Pargos Tech reafirma su visión de futuro combinando tecnología de vanguardia con un servicio técnico especializado para el desarrollo productivo y la educación técnica del país.

Pargos Tech S.A. es una empresa paraguaya especializada en soluciones en tecnología de medición y ensayo, liderada por Horacio Américo Di Pardo Armele, Marcel Antonio Burgos Gorostiaga y Cyntia Carolina Burgos Gorostiaga, la cual colabora activamente con la industria y la educación técnica del país.

Para obtener más información o ponerse en contacto con el área de prensa, puede ingresar a su sitio web www.pargostech.com.py, escribir al correo electrónico info@pargostech.com.py o comunicarse por teléfono y WhatsApp al número (+595) 21 551 313.