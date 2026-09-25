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25 de septiembre de 2026 a la - 17:46

Banco GNB presenta su campaña “ALTA OPORTUNIDAD” para préstamos personales

Personaje cartoon con vaso frente a la Torre Inclinada de Pisa, rodeado de turistas en un día soleado.
Con ALTA OPORTUNIDAD se busca transformar planes en posibilidades.Gentileza

Banco GNB presenta su nueva campaña de préstamos personales bajo el concepto “ALTA OPORTUNIDAD”, una propuesta que busca impulsar a sus clientes a alcanzar esos planes, metas y deseos que muchas veces quedan colgados o flotando en el aire y se postergan indefinidamente.

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A través de esta campaña, Banco GNB invita a encontrar una oportunidad para hacer realidad diferentes proyectos y necesidades personales, como viajar, continuar los estudios, equipar el hogar, el auto, actualizar equipos electrónicos e informáticos, construir el quincho o la piscina para el verano y mucho más.

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Con esta propuesta, los clientes podrán acceder a préstamos personales con cuotas sin costos extras de Gs. 28.000 por millón a 60 meses, siendo el monto de la cuota y la tasa de interés aplicable variables según el plazo del préstamo.

Para más información, los clientes y no clientes del Banco GNB podrán comunicarse al 021 617 6800 o acercarse a las sucursales.

Banco GNB presenta su nueva campaña de préstamos personales bajo el concepto “ALTA OPORTUNIDAD”.
GNB propone préstamos personales con cuotas sin costos extras.

Con ALTA OPORTUNIDAD, Banco GNB busca acompañar a sus clientes a transformar esos planes que tienen en mente en nuevas posibilidades, con una propuesta de financiamiento respaldada por la entidad.

La campaña estará vigente por tiempo limitado y aplicará para los préstamos personales gestionados a través de los canales habilitados por el Banco GNB.

Más acerca del Banco GNB Paraguay

Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski. Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para Personas, PYMES, Empresas, el Campo y la banca Premier, con foco en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad.

Reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”, el Banco GNB avanza con una visión estratégica orientada a la eficiencia, la sostenibilidad, la digitalización y el crecimiento del país.