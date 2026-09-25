Banco GNB presenta su campaña “ALTA OPORTUNIDAD” para préstamos personales

A través de esta campaña, Banco GNB invita a encontrar una oportunidad para hacer realidad diferentes proyectos y necesidades personales, como viajar, continuar los estudios, equipar el hogar, el auto, actualizar equipos electrónicos e informáticos, construir el quincho o la piscina para el verano y mucho más.

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Con esta propuesta, los clientes podrán acceder a préstamos personales con cuotas sin costos extras de Gs. 28.000 por millón a 60 meses, siendo el monto de la cuota y la tasa de interés aplicable variables según el plazo del préstamo.

Para más información, los clientes y no clientes del Banco GNB podrán comunicarse al 021 617 6800 o acercarse a las sucursales.

Con ALTA OPORTUNIDAD, Banco GNB busca acompañar a sus clientes a transformar esos planes que tienen en mente en nuevas posibilidades, con una propuesta de financiamiento respaldada por la entidad.

La campaña estará vigente por tiempo limitado y aplicará para los préstamos personales gestionados a través de los canales habilitados por el Banco GNB.

Más acerca del Banco GNB Paraguay

Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski. Impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para Personas, PYMES, Empresas, el Campo y la banca Premier, con foco en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad.

Reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”, el Banco GNB avanza con una visión estratégica orientada a la eficiencia, la sostenibilidad, la digitalización y el crecimiento del país.