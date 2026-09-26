UMAX reunió a destacados referentes en su I Jornada Científica Internacional de Enfermería

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad María Auxiliadora (UMAX) llevó a cabo, el 25 de septiembre, la I Jornada Científica Internacional de Enfermería UMAX 2026, bajo el lema «De la práctica a la evidencia: Enfermería que transforma».

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El encuentro se desarrolló de 08:00 a 16:30, en el Salón Auditorio de la sede de UMAX, ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Contó con la presencia de autoridades universitarias e invitados especiales, además de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes.

La actividad fue concebida como un espacio de actualización, reflexión e intercambio de experiencias en torno a los principales desafíos y oportunidades de la Enfermería en el contexto actual.

La apertura oficial estuvo a cargo del rector de la Universidad María Auxiliadora, Prof. Dr. Hernando Javier Quiñónez Sarabia, y de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, MSc. María Lilian Portelli, quienes destacaron la importancia de promover espacios académicos orientados al fortalecimiento de la formación, la investigación y el ejercicio profesional de la Enfermería.

Conferencias nacionales e internacionales

El programa reunió a destacados expositores nacionales e internacionales, quienes abordaron temas vinculados con el liderazgo, la innovación tecnológica, la investigación, la formación y la ampliación del rol profesional de la Enfermería.

La Mag. Gladys Franco presentó la conferencia «Rol de Enfermería y liderazgo», mientras que la Mag. Cinthia Hermosilla desarrolló el tema «Innovación y transformación digital en Enfermería: inteligencia artificial aplicada a la gestión de los cuidados».

Por su parte, el Dr. Raúl Aguilera Méndez abordó la transformación de la enseñanza de la Enfermería en la era digital. La Mag. Milena Arroyo, representante de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), sede El Alto, Bolivia, expuso sobre «Investigación en Enfermería: del dato al cuidado». El ciclo de conferencias también incluyó la participación de la Lic. Alejandra Martínez.

En la modalidad virtual participó la Mag. Paciela Cardozo, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, con sede en Posadas, quien desarrolló la conferencia «Simulación clínica de alta fidelidad: evidencia sobre su impacto en la formación».

Aprendizaje práctico e investigación

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la demostración práctica de un caso clínico de reanimación cardiopulmonar pediátrica, coordinada por la Dra. María Luisa Paniagua y el Dr. Arnaldo Pineda. La actividad, desarrollada en el Aula Magna y en el Centro de Simulación, permitió integrar los conocimientos científicos con la práctica asistencial y fortalecer las competencias necesarias para responder de manera segura y oportuna ante emergencias pediátricas.

La programación incluyó, además, la presentación de trabajos de investigación, un espacio destinado a promover la producción científica y la toma de decisiones sustentada en evidencias.

La evaluación de las ponencias estuvo a cargo de un comité integrado por la Dra. Guiomar Viveros, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Caaguazú; la Mag. Gloria Morales, directora de la Carrera de Enfermería de la Universidad del Norte; y el Dr. Iván Mongelós, director de Investigación e Innovación de la UMAX.

La jornada culminó con la premiación de los trabajos de investigación, un momento artístico y el acto de clausura. De esta manera, la primera edición fortaleció el vínculo entre la formación académica, la investigación, la innovación y la práctica profesional, además de propiciar nuevas oportunidades de cooperación entre instituciones y profesionales del área.

Apoyo de empresas aliadas

La realización de la I Jornada Científica Internacional de Enfermería contó con el acompañamiento de diversas empresas que apoyaron el desarrollo de esta iniciativa académica. Entre ellas se destacó Paseo Alameda, auspiciante principal del encuentro.

Con esta actividad, la Universidad María Auxiliadora y su Facultad de Ciencias de la Salud reafirmaron su compromiso con una formación de calidad, basada en la evidencia científica, la innovación, la ética y la excelencia en el cuidado.